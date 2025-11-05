Tối 5-11, giá vàng bất ngờ tăng mạnh trở lại

Lúc 21 giờ ngày 5-11, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3.984 USD/ounce, tăng trở lại hơn 40 USD/ounce (khoảng 1,2 triệu đồng) so với buổi sáng. Nếu so với mức thấp nhất trong phiên hôm nay, mỗi ounce vàng đã tăng khoảng 50 USD/ounce.

Đây là diễn biến khá bất ngờ của giá vàng thế giới bởi sau khi tiến về sát mốc 3.900 USD/ounce, kim loại quý được dự báo có thể thủng mốc này trong ngắn hạn. Thậm chí, một số dự báo cho rằng trong ngắn hạn, giá vàng có thể lùi về tới 3.600 USD/ounce vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy giúp giá vàng tăng tiếp, bất chấp đồng USD vẫn đang đi lên mạnh mẽ. Chỉ số đồng USD (DXY) vào tối nay đã vượt 100 điểm, mốc cao nhất trong khoảng 6 tháng qua.

Giá vàng tăng mạnh trở lại trên thị trường quốc tế

Theo giới phân tích, giá vàng tăng trở lại khi thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Chính phủ Mỹ hiện vẫn đóng cửa khiến giới đầu tư lo ngại bất ổn kinh tế, tăng trưởng suy giảm và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng tăng trở lại sau chuỗi giảm sâu những ngày qua.

Với thị trường vàng trong nước, tính đến cuối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC được các công ty niêm yết quanh 145,5 triệu đồng/lượng mua vào, 147,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại 500.000 đồng so với sáng nay.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch quanh 142,7 triệu đồng/lượng mua vào, 145,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng trở lại 500.000 mỗi lượng so với sáng nay.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 126,5 triệu đồng/lượng.