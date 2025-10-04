Kinh tế 24h: Chuyển nhượng vàng miếng, cá nhân có thể bị áp thuế 0,1%

Phố Wall 'ngồi chơi' vì chính phủ Mỹ ngừng công bố dữ liệu kinh tế

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ 1/10 do bất đồng ngân sách giữa hai đảng, khiến Bộ Lao động tạm dừng công bố dữ liệu kinh tế, bao gồm báo cáo việc làm hàng tháng, gây gián đoạn cho Phố Wall.

Biển báo tuyển người treo trên cửa sổ một tiệm làm tóc ở thị trấn Medford, Massachusetts, Mỹ, ngày 12/8. Ảnh: Reuters

Thông thường, vào sáng thứ Sáu đầu tháng, các chuyên gia như Steve Sosnick (Interactive Brokers) tập trung chờ dữ liệu việc làm, nhưng nay họ bất ngờ rảnh rỗi. Matthew Miskin (Manulife John Hancock) và Michael Brown (Pepperstone) có thể dành thời gian cho việc khác, nhưng thiếu dữ liệu gây khó khăn cho phân tích kinh tế, đặc biệt khi nhà đầu tư tìm dấu hiệu phục hồi thị trường việc làm sau đợt giảm lãi suất của Fed.

James Cordier (Alternative Options) lo ngại thiếu dữ liệu kéo dài sẽ gây bất ổn, trong khi Michael Arone (State Street) nhấn mạnh khó khăn khi không có số liệu. Tình trạng này từng xảy ra năm 2013, khi báo cáo việc làm bị hoãn vài tuần.

Nếu đóng cửa kéo dài, chỉ số CPI (công bố ngày 15 hàng tháng) cũng có thể bị trì hoãn, ảnh hưởng phân tích lạm phát. Lần đóng cửa dài nhất lịch sử Mỹ là 35 ngày, và bà Maria Flynn, cựu quan chức Bộ Lao động, cảnh báo thiếu dữ liệu quá lâu (hơn 3 tháng) sẽ làm giảm độ tin cậy của phân tích kinh tế. Fed dự kiến giảm lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm để kích thích tăng trưởng, nhưng thiếu dữ liệu khiến Phố Wall đối mặt với nhiều bất ổn trong dự báo và đầu tư.

Khối ngoại bán ròng hơn 100.000 tỷ trên thị trường chứng khoán

Sau 9 tháng đầu năm 2025, nhà đầu tư nước ngoài (khối ngoại) bán ròng kỷ lục 107.000 tỷ đồng (khoảng 3,9 tỷ USD) trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vượt mức bán ròng cả năm 2024 (93.000 tỷ đồng) và chỉ kém năm 2021. Từ đầu tháng 8, dù VN-Index tăng gần 10% lên 1.645 điểm (ngày 3/10), khối ngoại vẫn bán ròng 71.415 tỷ đồng trên HoSE (chiếm 95% giao dịch của nhóm này), sau khi mua ròng 7.000 tỷ đồng tháng 7.

Động thái bán ròng tăng vọt từ tháng 8-9, tập trung vào cổ phiếu lớn như VIC, HPG, FPT, SSI, VHM, VPB (quý III bán ròng hàng nghìn tỷ đồng). Chuyên gia Trần Quốc Toàn (Mirae Asset) cho rằng đây là bán kỹ thuật: tái cơ cấu danh mục trước nâng hạng thị trường lên mới nổi thứ cấp của FTSE Russell (công bố 7/10), chuẩn bị tham gia rổ MSCI Emerging Markets. Ngoài ra, chốt lời cổ phiếu tăng mạnh (HPG, VHM, MBB, MWG, STB tăng 10-100% từ đầu năm), tỷ giá VND/USD tăng 3% (DXY giảm 4%), và dòng tiền quay về cổ phiếu công nghệ Mỹ (S&P 500 vượt 1.700 điểm) góp phần.

Yuanta dự báo bán ròng tiếp tục ngắn hạn do tỷ giá cao, dù Fed hạ lãi suất 0,25% tháng 9. Dài hạn, nếu nâng hạng thành công, thị trường có thể hút 3-7 tỷ USD vốn ngoại (Mirae Asset: 4-5 tỷ USD, 1 tỷ từ quỹ thụ động), tạo cú hích lớn. Việt Nam nỗ lực đáp ứng tiêu chí FTSE, tương tự Pakistan (mua ròng 327 triệu USD) và Trung Quốc (13 tỷ USD) trước nâng hạng.

Doanh nhân Hoàng Hường bị khởi tố

Hoàng Thị Hường (SN 1987, quê Phú Thọ), thường gọi Hoàng Hường, là nữ doanh nhân nổi tiếng với biệt danh "nữ hoàng livestream". Bà bắt đầu sự nghiệp từ lĩnh vực dược phẩm và nha khoa, sáng lập Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường (thành lập 8/2021, vốn 6 tỷ đồng) chuyên sản xuất thực phẩm chức năng như viên xương khớp, hoạt huyết, nước súc miệng. Bà từng giữ chức Tổng Giám đốc và chủ chuỗi Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường Confident Smile.

Từ 2022, Hoàng Hường bùng nổ trên mạng xã hội qua livestream trên Facebook, TikTok, YouTube, với fanpage "Hoàng Hường" (1,3 triệu follow), "Gia đình Hoàng Hường" (1,4 triệu). Phong cách bán hàng sôi động, khuyến mãi hấp dẫn giúp doanh thu khổng lồ, chốt đơn qua tin nhắn tạo sự gần gũi. Bà còn tích cực từ thiện, nhưng thường kết hợp với livestream gây tranh cãi.

Tuy nhiên, Hoàng Hường liên tục vướng bê bối: Năm 2019, chuỗi nha khoa bị Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép do nhân sự chưa đủ điều kiện. Năm 2022, công ty bị Cục An toàn thực phẩm phạt 65 triệu đồng vì quảng cáo sai sự thật (thần thánh hóa sản phẩm như thuốc chữa bệnh). Tháng 6/2025, fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli" (thương hiệu mới) bị xử lý quảng cáo chưa xác nhận, website khóa, sản phẩm gỡ bỏ. Bà còn gây sốc với phát ngôn miệt thị như gọi mèn mén người H'Mông là "cám lợn" (2023), bị Sở Văn hóa Hà Giang can thiệp.

Ngày 3/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Hường cùng 5 người (2 em rể, 3 nhân viên) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Từ 1/2021 đến 6/2025, bà để ngoài sổ sách doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai thuế GTGT gần 2.100 tỷ đồng, gây thất thoát lớn cho ngân sách.

Đề xuất áp thuế thu nhập 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng

Bộ Tài chính đồng thuận với Ngân hàng Nhà nước đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng vàng miếng mỗi lần, theo Nghị quyết 278, nhằm tăng minh bạch, hạn chế đầu cơ vàng. Chính sách này sẽ được trình Quốc hội thông qua trong dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân, không áp dụng cho vàng nguyên liệu hay trang sức mỹ nghệ. Giao dịch vàng miếng được coi là “thu nhập khác”, không phải thu nhập kinh doanh, do cá nhân không được phép kinh doanh vàng miếng mà cần giấy phép từ NHNN.

Hiện thuế nhập khẩu vàng miếng là 0%, và thuế xuất khẩu vàng trang sức mỹ nghệ dự kiến cũng 0%. Giá vàng miếng SJC gần đây đạt đỉnh 135 triệu đồng/lượng, cao hơn giá thế giới 20 triệu đồng, thúc đẩy Chính phủ áp dụng thuế để điều tiết thị trường. Thuế này có thể tăng ngân sách, tạo công bằng với các kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản, và chống “vàng hóa” kinh tế, buộc người mua cân nhắc lợi nhuận trước biến động giá và thuế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu xử lý nghiêm thao túng, găm hàng đẩy giá vàng. Từ 9/9, Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ kiểm tra việc tuân thủ chính sách của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh vàng, chống rửa tiền, và quản lý hóa đơn, chứng từ. Chính sách thuế mới nhằm ổn định thị trường vàng, giảm chênh lệch giá trong nước và quốc tế, hỗ trợ quản lý kinh tế vĩ mô.

Chứng khoán kết tuần trong sắc đỏ

Phiên 3/10, VN-Index giảm gần 7 điểm, đóng cửa ở 1.646 điểm, với 229 mã giảm (61%), gấp 2,7 lần mã tăng. Thị trường mở cửa tích cực, nhưng nhanh chóng rơi dưới tham chiếu, giằng co quanh 1.640 điểm. Chiều, chỉ số bật lên nhờ VN30, có lúc xanh, nhưng lực bán mạnh trong phiên ATC khiến VN-Index mất 15 điểm, trước khi thu hẹp đà giảm. Tuần này, VN-Index giảm 15 điểm, dao động từ 1.640 đến gần 1.680 điểm.

Ngân hàng gây áp lực lớn, với VPB, CTG, TCB, VCB, STB, HDB, BID giảm 1-2%. Chứng khoán và dịch vụ tài chính cũng tiêu cực, VDS (-4,6%), EVF (-3,3%), VIX, VCI, HCM, CTS giảm 1-2%. VIC (+3,2%, thanh khoản 864 tỷ đồng) là bệ đỡ, giúp chỉ số không giảm sâu. Bất động sản và công nghệ tăng nhẹ (+1,1%), trong khi dầu khí (-2,13%), hóa chất (-1,5%) giảm mạnh. BCG, TCD chạm sàn do sắp bị đình chỉ giao dịch.

Thanh khoản sàn HoSE đạt 24.600 tỷ đồng, tăng 1.900 tỷ so với phiên trước, nhưng vẫn thấp, phản ánh tâm lý thận trọng, không có bán tháo. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 13 (1.218 tỷ đồng), xả MWG, STB, CTG, VHM, nhưng mua ròng VIC (244 tỷ đồng). Nhà đầu tư được khuyến nghị chọn cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý III tốt, giải ngân từng phần. Thị trường chờ thông tin nâng hạng từ FTSE Russell ngày 8/10, dự kiến ảnh hưởng lớn đến tâm lý và dòng tiền.

Nhà đầu tư Tesla phản đối gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Elon Musk

Một nhóm cổ đông và quan chức tài chính từ Nevada, New Mexico, Connecticut, và New York phản đối gói thù lao 1.000 tỷ USD cho CEO Tesla Elon Musk, dự kiến bỏ phiếu tại cuộc họp tháng 11. Liên minh, gồm SOC Investment Group và quan chức như Brad Lander, cho rằng Hội đồng Quản trị (HĐQT) ưu ái giữ chân Musk, làm chậm mục tiêu công ty và thiếu giám sát ban điều hành, trong bối cảnh kết quả hoạt động giảm sút. Họ kêu gọi bác bỏ gói thù lao và không bầu lại các thành viên HĐQT Ira Ehrenpreis, Joe Gebbia, Kathleen Wilson-Thompson.

HĐQT Tesla đề xuất gói thù lao lớn nhất lịch sử doanh nghiệp Mỹ, cho Musk 12% cổ phần (1.030 tỷ USD) nếu đưa vốn hóa công ty lên 8.600 tỷ USD trong 10 năm, gấp 8 lần hiện tại. Tesla lý giải gói thù lao giúp Musk tập trung vào hãng, cạnh tranh với các công ty riêng của ông. Ngày 2/10, Tesla công bố giao kỷ lục 497.000 xe quý III, nhưng đối mặt rủi ro khi chính sách ưu đãi thuế xe điện tại Mỹ sắp kết thúc, có thể đảo ngược nhu cầu.

Tesla đáp trả trên X, nhấn mạnh thù lao của Musk gắn với giá trị tạo ra cho cổ đông, và ông sẽ không nhận gì nếu không đạt mục tiêu. Nhóm phản đối, dù không phải cổ đông lớn, thường xuyên thúc đẩy cải cách tại Tesla, làm nổi bật tranh cãi về quản trị và chiến lược thù lao trong bối cảnh cạnh tranh và áp lực thị trường gia tăng.