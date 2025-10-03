Gửi 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, Đức Phúc giàu cỡ nào?

Cơn bão số 10 Bualoi đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại nhiều tỉnh miền Bắc và miền Trung. Đông đảo nghệ sĩ Việt đã có những hành động kịp thời để chia sẻ cùng đồng bào vùng bão.

Trong đó, ca sĩ Đức Phúc thông báo anh và công ty đã ủng hộ 1 tỷ đồng đến Ban Cứu trợ Trung ương. “Đức Phúc và công ty xin ủng hộ 1 tỷ đồng góp chút sức nhỏ của mình để chia sẻ khó khăn với bà con đồng bào mình đang trực tiếp chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra. Cầu mong bão lũ sớm qua đi thật nhanh, bà con mình đều bình an vượt qua thời điểm khó khăn này", nam ca sĩ viết trên trang cá nhân.

Ca sĩ Đức Phúc gửi 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ trong cơn bão Bualoi.

Hành động của Đức Phúc nhận được nhiều sự chú ý và tán thưởng từ khán giả. Cách đây không lâu, anh cũng vừa giành chiến thắng tại cuộc thi Intervision được tổ chức tại Nga, xuất sắc giành giải thưởng 30 triệu ruble, tương đương 9 tỷ đồng.

Trước khi có hành động đẹp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ 1 tỷ đồng, nhận giải thưởng tiền tỷ từ cuộc thi âm nhạc, Đức Phúc đã là một nghệ sĩ nổi tiếng và có cho mình khối tài sản “khủng”.

Nam ca sĩ sinh năm 1996 sở hữu nhiều sổ đỏ, trong đó có căn hộ trị giá hơn 10 tỷ đồng với diện tích 120m2. Căn hộ có view nhìn về trung tâm quận 1. Đức Phúc đã chia sẻ: "Không gian sống mới rộng rãi, đúng ý tôi. Khi tôi mua nhà, bố mẹ vui mừng, tự hào".

Đức Phúc khoe căn hộ tại TP.HCM.

Nhiều món nội thất trong căn hộ có giá trị cao do được đặt mua từ nước ngoài. Từng theo học khoa Kiến trúc, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Đức Phúc tự mình lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công và tân trang toàn bộ không gian sống để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng sở hữu một căn hộ tại Quận 7, mua khi mới 22 tuổi, chỉ 3 năm sau ngày đăng quang Quán quân Giọng hát Việt.

Không chỉ có bất động sản, Đức Phúc còn sở hữu xe ô tô hạng sang. Cuối năm 2018, giọng ca Hết thương cạn nhớ tậu một chiếc Range Rover Evoque trị giá hơn 3 tỷ đồng. Đến năm 2020, anh tiếp tục mua tặng bố mẹ một chiếc Toyota Fortuner giá hơn 1 tỷ đồng cùng một căn hộ tại Hà Nội.

Đức Phúc tậu xe hơi tiền tỷ.

Ngoài ra, Đức Phúc còn duy trì việc gửi tiền biếu bố mẹ hằng tháng để phụng dưỡng. Bên cạnh bất động sản và xe hơi, anh còn là tín đồ của hàng hiệu, thường xuyên sở hữu những món đồ đến từ các thương hiệu đình đám như Gucci, D&G, Versace…

Nguồn thu nhập chính của Đức Phúc đến từ ca hát, hợp đồng quảng cáo và các nền tảng trực tuyến. Đức Phúc còn có một công ty giải trí mang tên mình.

Cụ thể, Công ty TNHH Entertainment Đức Phúc thành lập vào tháng 6/2019, đăng ký 35 ngành nghề kinh doanh: hoạt động sáng tác, nghệ thuật, giải trí; giáo dục văn hóa nghệ thuật; quảng cáo; hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình...

Vốn điều lệ công ty ở mức 1 tỷ đồng, trong đó Đức Phúc góp 400 triệu đồng (tỷ lệ 40%), ông Nguyễn Văn Trung – Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật góp 600 triệu đồng (tỷ lệ 60%).