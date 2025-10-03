Đồng yên Nhật quay đầu giảm sau tuần tăng mạnh nhất hơn 4 tháng

Trong phiên giao dịch ngày 2/10, đồng yên trượt 0,2% xuống còn 147,52 yên đổi 1 USD. Tuy vậy, đồng tiền này vẫn đang hướng tới mức tăng 1,3% trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 5.

Diễn biến này xảy ra khi giới đầu tư cân nhắc tác động của khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới. Thống đốc Kazuo Ueda khẳng định ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất nếu kinh tế và giá cả diễn biến đúng như dự báo.

Song song, thị trường cũng chờ kết quả cuộc bầu cử lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do vào thứ Bảy. Đây là sự kiện quan trọng vì người thắng cử gần như chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng mới của Nhật Bản.

Động thái từ Mỹ ảnh hưởng tới thị trường tiền tệ

Bất chấp việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa tạm thời, khiến báo cáo việc làm tháng 9 không được công bố như kế hoạch, đồng USD đã phục hồi trong đêm qua.

Chỉ số USD – đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt – tăng 0,1% lên 97,895 điểm. Đồng euro gần như đi ngang ở mức 1,1721 USD. Trong khi đó, đồng đô la Canada tiếp tục ở gần mức thấp nhất trong bốn tháng do giá dầu giảm mạnh.

Chuyên gia Hirofumi Suzuki của SMBC cho rằng việc chính phủ Mỹ đóng cửa chưa tạo ảnh hưởng ngắn hạn đáng kể, nhưng xu hướng cơ bản vẫn nghiêng về đồng USD yếu hơn. Tuy nhiên, áp lực giảm giá của yên có thể vẫn tiếp diễn trước thềm bầu cử LDP, khiến cặp USD/JPY duy trì quanh vùng hiện tại.

Thị trường đang kỳ vọng gì từ BOJ?

Tuần này, giới đầu tư theo dõi sát các phát biểu của lãnh đạo BOJ sau khi khảo sát Tankan cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp lớn cải thiện quý thứ hai liên tiếp. Thống đốc Ueda cho biết kinh tế toàn cầu có thể sẽ trở lại quỹ đạo phục hồi vừa phải, nhưng nhiều yếu tố còn phụ thuộc vào triển vọng của kinh tế Mỹ.

Phó Thống đốc Shinichi Uchida cũng nhấn mạnh tâm lý kinh doanh cải thiện, lợi nhuận doanh nghiệp vẫn cao, dù các biện pháp thuế quan của Mỹ đang ảnh hưởng đến xuất khẩu Nhật Bản.

Những bình luận này được giới phân tích nhận định là tín hiệu định hướng thị trường tới khả năng BOJ sẽ nâng lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo vào ngày 30/10.