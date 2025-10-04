Shark Bình làm gì trước khi dính vào ồn ào đầu tư tiền số?

Vừa học vừa khởi nghiệp ở tuổi 19

Shark Bình tên đầy đủ là Nguyễn Hoà Bình, sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Shark Bình nổi tiếng với vai trò “cá mập” trên chương trình Shark Tank Việt Nam và đang là tâm điểm chú ý của dư luận sau một loạt phát ngôn liên quan đến blockchain và tiền số.

Shark Bình khởi nghiệp từ khi còn rất trẻ. Theo một đoạn phóng sự vào năm 2006 khắc họa con đường khởi nghiệp của ông Bình, thời điểm đó vị “cá mập” mới 25 tuổi nhưng đã là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft).

Shark Bình thời mới khởi nghiệp.

Ban đầu, PeaceSoft chuyên viết phần mềm cho các cơ quan doanh nghiệp và sớm chuyển hướng sang thương mại điện tử khi nhận thấy Internet mở ra cơ hội lớn. Việc gọi vốn thành công từ IDG Ventures đã giúp PeaceSoft mở rộng hoạt động và phát triển dự án Chodientu.com được xem là một trong những sàn thương mại điện tử đầu tiên tại Việt Nam. Song, trước sức cạnh tranh khốc liệt từ những đối thủ ngoại như Lazada hay Shopee, eBay cuối cùng phải rút lui, còn Chợ Điện Tử dần đánh mất vị thế.

Chia sẻ trong chương trình "Quốc gia Khởi nghiệp" của VTV hồi năm 2018, Shark Bình cho biết ông bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2001, khi đang là sinh viên năm 2 tại ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

"Thời điểm đó nói thật là hoàn toàn không có gì trong tay. Có thể nói là khởi nghiệp "Ba Không". Không có vốn, không có trụ sở, cơ sở vật chất và không có nhân viên. Tất cả chỉ một mình: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, kiêm nhân viên, kiêm tất cả mọi thứ.

Tuy nhiên, hồi đó "Ba Không" nhưng lại thêm một cái "không" nữa rất thuận lợi. Đó là không có đối thủ. Quá nhiều cơ hội để có thể bắt tay khởi nghiệp bất kỳ cái gì mà mình muốn tại thời điểm đó. Và một cái "Có" mà tôi nghĩ rất khác biệt. Đó là nhận thức", Shark Bình kể lại.

Ngay từ thời đại học, Shark Bình đã đi làm phát triển phần mềm và tham dự thật nhiều cuộc thi, bao gồm giải 3 cuộc thi "Trí tuệ Việt Nam" năm 2000. Những thành tích đó giúp ông cảm thấy tự tin vào bản thân, tiếp tục đi thi nhiều giải thưởng khác nữa và liên tục giành giải.

“Cá mập” công nghệ và hệ sinh thái NextTech

Năm 2013 được ghi nhận là cột mốc quan trọng khi ông chính thức thành lập Tập đoàn Nexttech - một tập đoàn công nghệ hoạt động trên 4 trụ cột chính gồm thương mại điện tử, thanh toán số, logistics và đầu tư khởi nghiệp.

Trong giai đoạn đầu, NextTech còn có sự xuất hiện của bà Đào Lan Hương (vợ cũ của ông Bình) giữ chức Phó Chủ tịch và nắm 30% cổ phần, nhưng đã rút vốn hoàn toàn khỏi NextTech vào năm 2020. Sau đó, ông Nguyễn Huy Hoàng, người có địa chỉ thường trú trùng với ông Bình, xuất hiện là cổ đông mới.

Cuối năm 2020, khi NextTech tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Trong tháng 10/2023, NextTech có ghi nhận thay đổi về vốn điều lệ, khi giảm từ 10 tỷ đồng xuống 4,2 tỷ đồng.

Shark Bình trở thành "cá mập" công nghệ, nắm trong tay hệ sinh thái NextTech khổng lồ.

Thông tin từ trang web của tập đoàn cho biết, NextTech đã rót vốn vào khoảng 20 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu vào các mảng thương mại điện tử, công nghệ tài chính và truyền thông. Một số đơn vị tiêu biểu trong hệ sinh thái và danh mục đầu tư của NextTech là Cổng thanh toán Ngân Lượng, Coolmate, Boxme, TopCV.

Bên cạnh sự thành công của NextTech, ông Bình cũng thành lập hàng loạt công ty nhưng đã không còn hoạt động: Công ty Cổ phần Taxially Việt Nam, Công ty Cổ phần Weship Việt Nam, Công ty Cổ phần Thương mại điện tử Shippchung Việt Nam, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Hòa Bình, Công ty Cổ phần Công nghệ Phân phối O2O Việt Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Công nghệ Tài chính Việt Nam, Công ty Cổ phần 12Trip.

Năm 2019, Shark Bình chính thức xuất hiện trên ghế "nóng" chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3. Từ đây, ông được khán giả cả nước biết đến nhiều hơn với biệt danh Shark Bình.

Tham gia Shark Tank Việt Nam từ mùa 3 (năm 2019) đến mùa 7 (năm 2024), ông Nguyễn Hòa Bình là "cá mập" có thời gian xuất hiện lâu nhất trên sóng truyền hình. Trên sóng truyền hình, Chủ tịch NextTech nổi bật với phong cách thẳng thắn, đôi khi gây tranh luận gay gắt. Những phát ngôn như “ngáo giá” hay “long mạch” gắn liền với hình ảnh Shark Bình, khiến ông trở thành một trong những “cá mập” được nhắc tới nhiều nhất.

Không chỉ được chú ý bởi các phát ngôn, Shark Bình còn ghi dấu bằng những khoản đầu tư lớn.

Trong số đó, thương vụ gây tiếng vang lớn nhất chính là màn “chốt deal” thần tốc trị giá 500.000 USD với CEO Coolmate. Ngoài ra, Shark Bình còn mạnh tay chi hơn 9 tỷ đồng để đầu tư vào startup công nghệ eLink Gate.

Ở Shark Tank mùa 7, Shark Bình tiếp tục tham gia 2 thương vụ triệu USD. Ông rót 1 triệu USD vào mì thanh long Caty Foods để đổi lấy 10% cổ phần, đồng thời cùng Shark Minh Beta đầu tư thêm 1 triệu USD cho Kalo Toys - một startup sản xuất đồ chơi giáo dục.

Bị tố “úp bô” nhà đầu tư dự án tiền số AntEx

Những ngày gần đây, Chủ tịch NextTech lại vướng vào một vụ ồn ào liên quan đến dự án tiền số AntEx. Dự án tiền điện tử AntEx ra mắt khoảng tháng 9/2021, từng được giới thiệu là một hệ sinh thái blockchain “Make in Vietnam” với tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung, ví điện tử và nhiều ứng dụng tài chính số.

AntEx gây chú ý khi được Shark Bình công bố đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain. Trên trang chủ của dự án khi đó, ông Bình được giới thiệu là cố vấn chiến lược, cùng một số lãnh đạo khác của Tập đoàn NextTech.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn ra mắt, token ANTEX liên tục lao dốc, mất gần như toàn bộ giá trị, khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ thua lỗ nặng. Cùng lúc, dự án bất ngờ đổi tên sang Rabbit Finance, làm dấy lên tranh cãi và nghi ngờ về tính minh bạch.

4 năm sau khi dự án “sập”, Shark Bình mới lên tiếng, nói bản thân bị nhà phát triển lừa khi coin giảm hàng chục lần. Doanh nhân 8X còn khẳng định 99% dự án tiền số đều thất bại, không có ứng dụng thực tế, tích cực cho cuộc sống. Trong đó, thị trường này rủi ro vì hoàn toàn bị điều khiển bởi người làm kỹ thuật, nắm giữ các key (chìa khóa). Ngoài ra, có nhiều hành vi thao túng phía sau.

Ngay sau đó, một “cộng sự cũ” ẩn danh tố ngược Shark Bình có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” AntEx/Rabbit. Cụ thể, người tố cáo nói Shark Bình nắm “chìa khóa ví”, kiểm soát tài chính, có hành vi chỉ đạo xả token sau khi niêm yết và dự án thực chất là “úp bô”.

Trong các bài viết gần đây, Shark Bình luôn khẳng định mình là nạn nhân, việc "rút thảm" là đội ngũ kỹ thuật làm, ông không liên quan. Tuy nhiên, người nhận là CTO (Giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx nói chính ông Bình là người chỉ đạo "xả token" ngay sau khi AntEx đạt đỉnh, có thêm thanh khoản. Tài khoản này cũng công khai các địa chỉ ví được cho là có liên quan đến ông Bình trong dự án AntEx để cộng đồng truy xuất các giao dịch.

Trước những thông tin trên, Shark Bình tiếp tục nêu tên một nhân viên cũ của ông, gọi người này là "thằng đệ". Ông nói: "Khi tôi đầu tư cho startup blockchain AntEx thì giao cho hắn cơ hội cuối cùng là làm CTO cho dự án, nắm hết tất cả mọi thứ từ Key, Code, ví Blockchain. Do các cổ đông khác không có hiểu biết sâu về kỹ thuật và chúng tôi đã bị phản bội, rồi hắn biến mất".

Shark Bình và người được cho là cựu CTO của AntEx vẫn liên tục có những bài viết đáp trả qua lại. Trong 2 ngày liên tiếp 1/10 và 2/10, cựu CTO AntEx liên tục đưa ra các địa chỉ ví và tố ông Bình về những dự án có dấu hiệu lừa đảo khác. Trong khi đó, ông Bình tiếp tục "thách đấu" livestream, nói mình là nạn nhân và đổ lỗi cho nhân viên cũ.