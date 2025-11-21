Con chim ưng được bán với giá 2,4 tỷ đồng

Mới đây, một con chim ưng đã được bán với giá 351.000 SR ( hơn 2,4 tỷ đồng) tại Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ chim ưng Saudi lần thứ 25, trở thành con chim ưng đắt thứ ba được bán tại sự kiện năm nay.

Được tổ chức tại trụ sở câu lạc bộ ở Malham, phía bắc Riyadh, cuộc đấu giá đóng vai trò là thị trường chính cho những chú chim ưng được nuôi tại địa phương, trùng với mùa bẫy hàng năm, kéo dài đến ngày 30/11.

Con chim ưng được bán với giá 351.000 SR (2,4 tỷ đồng). (Ảnh: SPA)

Sự kiện này củng cố bản sắc văn hóa của Vương quốc, tạo điều kiện chuyển giao chuyên môn nuôi chim ưng cho các thế hệ mới và cung cấp nguồn lực kinh tế cho hàng trăm người nuôi chim ưng tham gia.

Cuộc đấu giá của Câu lạc bộ Chim ưng Saudi đã trở thành một sự kiện lớn trong lịch trình nuôi chim ưng toàn cầu, thu hút sự tham gia của những người đam mê muốn mua và trao đổi chim ưng có nguồn gốc địa phương. Cuộc đấu giá chỉ có những con chim ưng bị bắt trong Vương quốc trong mùa bẫy chính thức.

Sáng kiến này nhằm mục đích nâng cao tiêu chuẩn đấu giá chim ưng ở Ả Rập Xê Út, hợp lý hóa quy trình bán hàng và hỗ trợ bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Việc bán một số loài chim ưng, bao gồm cả chim ưng saker, bị cấm để bảo vệ quần thể của chúng.

Chỉ những con chim ưng peregrine non di cư mới được phép tham gia đấu giá, còn những con chim ưng peregrine trưởng thành và chim ưng saker bị loại trừ để đảm bảo tính bền vững.

Câu lạc bộ Chim ưng Saudi cung cấp cho người tham gia một loạt các dịch vụ hỗ trợ, bao gồm vận chuyển, chỗ ở và chứng từ mua bán được xác thực.

Buổi đấu giá cũng được phát sóng trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội, góp phần quảng bá và bảo tồn ý nghĩa văn hóa và kinh tế của nghề nuôi chim ưng.