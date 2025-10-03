Choáng ngợp cuộc sống sang chảnh của Hoàng Hường trước khi bị bắt

Bắt tạm giam Hoàng Hường

Cục Cảnh sát môi trường phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa phát hiện vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại các Công ty, hộ kinh doanh thuộc hệ sinh thái Hoàng Hường.

Hoàng Hường trước khi bị bắt.

18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân đứng tên kinh doanh nằm trong hệ sinh thái do Hoàng Hường lập ra để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ cùng 1 số sản phẩm khác. Mặc dù là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh nhưng đây là cách đối tượng này nguỵ biện cho hành vi của mình.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế Giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Với các hành vi vi phạm, cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Hoàng Thị Hường cùng 2 em rể và 3 nhân viên. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng các hành vi khác đối với các đối tượng.

Cuộc sống sang chảnh như bà hoàng trước khi bị bắt

Hoàng Hường tên thật là Hoàng Thị Hường, sinh năm 1987, quê Phú Thọ. Từ một người phụ nữ có xuất phát điểm bình thường, Hoàng Hường dần khẳng định vị thế trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là dược phẩm và nha khoa.

Hoàng Hường nổi danh trên mạng xã hội nhờ những buổi livestream hàng giờ đồng hồ, bán đủ loại sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp.

Hoàng Hường được giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường.

Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường thành lập từ năm 2021, với mảng hoạt động chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Doanh nghiệp tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm chăm sóc sức khỏe như nước súc miệng, viên xương khớp, bổ gan... với những quảng cáo “nổ tung trời”.

Với sự phát triển của hệ thống kinh doanh mang tên mình, Hoàng Hường có khối tài sản khổng lồ. Hoàng Hường nhiều lần gây choáng với màn khoe tiền như rải tiền khắp nhà, ném tiền từ trên cao xuống dưới đất, xếp tiền thành chồng cao như núi.

Cụ thể, tháng 2/2024, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Hoàng Hường gây ra nhiều tranh cãi với hành động rải tiền khắp nhà.

Trong đoạn clip được đăng tải, Hoàng Hường vừa đi vừa ném tiền từ trên cầu thang xuống rồi tung lên không trung. Đáng nói, dưới sàn nhà rất nhiều tờ tiền các mệnh giá cũng được rải sẵn, khi nữ đại gia này đi từ trên cầu thang xuống đã trực tiếp giẫm lên rồi tiếp tục ném tiền khắp sàn.

Tết Nguyên đán năm 2024, Hoàng Hường đập lợn đất để lì xì fan. Toàn bộ tiền trong lợn đất là mệnh giá 500.000 nghìn đồng, nhiều đến nỗi phải dùng đến máy đếm tiền để kiểm đếm.

Đến Tết Nguyên đán năm 2025, Hoàng Hường tiếp tục chơi lớn khi bày nguyên một bàn toàn cọc tiền dày cộp, xếp cao như núi để lì xì cho nhân viên.

Tài sản của Hoàng Hường không thể không kể đến loạt bất động sản trải khắp các tỉnh từ Bắc vào Nam. Nổi bật nhất là 4 tòa nhà đập thông, 8 tầng, 2 mặt tiền tại đường Nguyễn Hoàng (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Đây cũng là nơi được Hoàng Hường sử dụng để kinh doanh dịch vụ nha khoa. Hoàng Hường cho biết cô mua căn nhà này từ năm 29 tuổi, tất cả các vật dụng trong nhà đều là đồ đắt tiền nhất.

Trong một video khác, Hoàng Hường chia sẻ hình ảnh căn nhà ở mặt đường lớn. Trước kia căn nhà được dùng làm khách sạn, Hoàng Hường đi ngang qua thích quá nên mua luôn.

Giữa năm 2024, Hoàng Hường khoe căn nhà tại khu biệt thự đắt nhất khu vực Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Hoàng Hường từng chia sẻ có rất nhiều nhà nhưng đều bỏ không. “Mỗi một cái nhà bỏ không một năm mất mười mấy tỷ. Không phải một nhà đâu, nhiều nhà lắm. Ở miền Trung, có những cái nhà mình bỏ không đến bây giờ 7-8 năm rồi. Đầy, ở Đà Nẵng ấy, 4 cái nhà bỏ không”, Hoàng Hường nói.