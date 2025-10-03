Kinh tế 24h: Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra dự thảo Thông tư quản lý kinh doanh vàng, yêu cầu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng miếng phải kết nối, cung cấp dữ liệu định danh và giao dịch cho NHNN để tăng minh bạch và giám sát. Thông tin bao gồm định danh cá nhân (căn cước công dân hoặc tương đương), mã số thuế của doanh nghiệp/tổ chức, khối lượng, giá trị giao dịch mua-bán vàng miếng.

Mua bán vàng phải gắn với định danh

Các đơn vị sản xuất, xuất/nhập khẩu vàng phải cung cấp thêm dữ liệu về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, đối tác, khối lượng, hàm lượng, giá trị. Dữ liệu phải lưu trữ tối thiểu 10 năm để phục vụ thanh tra, kiểm tra, thống kê.

Dự thảo có hiệu lực từ 10/10/2025. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã thông báo từ ngày này, giao dịch vàng miếng (999.9) thương hiệu ACB, SJC và các loại khác do ACB quy định, chỉ thực hiện với vàng miếng SJC loại 1 lượng và tất cả loại vàng miếng ACB.

Thanh toán bắt buộc bằng tiền Việt Nam qua tài khoản tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Quy định nhằm tăng cường kiểm soát, giảm rủi ro giao dịch vàng, đảm bảo tuân thủ pháp luật, và hỗ trợ quản lý thị trường vàng minh bạch, ổn định hơn trong bối cảnh giá vàng trong nước đang cao kỷ lục và chênh lệch lớn so với thế giới.

Đơn hàng sản xuất tăng trở lại

Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 9 đạt 50,4, trên ngưỡng 50 ba tháng liên tiếp, cho thấy xu hướng mở rộng, theo S&P Global. Đơn hàng mới tăng trở lại sau khi giảm nhẹ tháng 8, hỗ trợ điều kiện kinh doanh. Dù nhu cầu quốc tế thấp, chính sách thuế quan Mỹ rõ ràng hơn giúp đơn hàng xuất khẩu ổn định. Sản lượng sản xuất tăng 5 tháng liên tiếp, với kỳ vọng thuế quan ổn định sẽ hỗ trợ ngành sản xuất năm 2026.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, bà Nguyễn Cẩm Trang (Bộ Công Thương) cho biết xuất khẩu 9 tháng đầu năm tăng 15%, vượt chỉ tiêu 12%, dù kim ngạch tháng 8-9 chững lại. Nếu không có cú sốc lớn, mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu sẽ đạt được. Tuy nhiên, lạm phát chi phí đầu vào và giá bán tăng có thể hạn chế nhu cầu, theo ông Andrew Harker (S&P Global). Các ngành dệt may, nội thất, thủy sản đối mặt rủi ro từ thuế quan Mỹ (lên đến 50% với nội thất) và quy định mới về hải sản.

HSBC khuyến nghị doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường sang châu Âu, Nhật Bản, giảm phụ thuộc vào Mỹ. Đầu tư vào số hóa chuỗi cung ứng, hệ thống cảnh báo sớm, tối ưu hóa tài chính (rút ngắn DSO, kéo dài DPO) giúp tăng tính linh hoạt. Thương mại toàn cầu có thể phân mảnh nhưng không trì trệ. Việt Nam cần xây dựng nền kinh tế bền bỉ, linh hoạt để ứng phó biến động chính sách.

Chứng khoán giảm mạnh cuối phiên

Phiên 2/10, VN-Index giảm mạnh 12 điểm, đóng cửa ở 1.653 điểm do áp lực bán dồn dập cuối phiên, với 243 mã giảm (66% sàn HoSE). Thị trường mở cửa tích cực, chạm 1.680 điểm nhờ VN30, đặc biệt VIC (+0,6%, 171.000 đồng), nhưng không giữ được đà tăng. Áp lực bán lan rộng ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, kéo chỉ số về sát tham chiếu vào trưa. Chiều, VN-Index đi ngang, nhưng sau 14h, lực bán mạnh khiến chỉ số thủng mốc 1.660 và 1.650 điểm, có lúc giảm 18 điểm.

VHM (-2,6%, 98.600 đồng) và VPB (-2,4%, thanh khoản 970 tỷ đồng) ảnh hưởng tiêu cực nhất. BCG, TCD chạm sàn do sắp bị đình chỉ giao dịch. Thanh khoản cải thiện, đạt 22.700 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ so với phiên trước, nhưng vẫn thấp so với giai đoạn cao điểm. Khối ngoại bán ròng phiên thứ 12 (2.355 tỷ đồng), tập trung vào VHM, FPT, VPB, STB, MWG, gây thêm áp lực.

Hầu hết ngành giảm, dịch vụ tài chính (-1,95%), công nghệ (-1,23%), bất động sản (-1,18%) dẫn đầu đà giảm. VN-Index đóng cửa dưới đường MA20 (1.660 điểm) - vùng hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cho thấy chưa có bán tháo. Nhà đầu tư thận trọng, chờ thông tin nâng hạng thị trường từ FTSE Russell ngày 8/10, dự kiến ảnh hưởng lớn đến tâm lý và dòng tiền.

Giá xăng, dầu cùng tăng

Từ 15h ngày 2/10, giá xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng, theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Xăng RON 95-III tăng 40 đồng, đạt 20.200 đồng/lít; E5 RON 92 tăng 10 đồng, lên 19.620 đồng/lít. Dầu diesel và dầu hỏa tăng mạnh 380 đồng/lít, lần lượt đạt 19.030 và 19.000 đồng/lít. Dầu mazut tăng 170 đồng/kg, lên 15.370 đồng/kg.

Nguyên nhân tăng giá do thị trường xăng dầu thế giới biến động. OPEC+ tăng sản lượng khai thác trong tháng 10 và dự kiến tiếp tục tăng vào tháng 11, tồn kho dầu thô Mỹ tăng, cùng với các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng Nga. Giá xăng RON 95 thế giới bình quân tăng 0,3% lên 80,7 USD/thùng, dầu diesel tăng 2,4%, mazut tăng 1,75%.

Xăng E10 (pha 10% ethanol) đang được Petrolimex và PVOIL thí điểm bán từ 1/8. Bộ Công Thương đề xuất từ năm 2026 chỉ bán loại xăng này để thúc đẩy nhiên liệu sinh học. Động thái tăng giá lần này phản ánh xu hướng giá thế giới, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận tải và sinh hoạt. Tuy mức tăng xăng nhẹ (10-40 đồng/lít), nhưng dầu diesel và hỏa tăng mạnh (380 đồng/lít) có thể tác động lớn đến các ngành vận tải, sản xuất. Thị trường đang theo dõi sát các diễn biến quốc tế, đặc biệt từ OPEC+ và tình hình địa chính trị, để dự báo xu hướng giá trong thời gian tới.