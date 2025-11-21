Giá vàng, bạc trồi sụt, dòng tiền trú ẩn chạy về đâu?

Ngày 20-11, vàng, bạc thể hiện xu hướng phục hồi rõ rệt nhưng đà tăng chưa thực sự bứt phá khi đồng USD bất ngờ phục hồi, làm hạ nhiệt dòng tiền trú ẩn an toàn. Hiện chỉ số USD-Index đo sức mạnh của đồng bạc xanh bất ngờ quay lại mốc 100,17 điểm, tăng đến 0,85% sau 3 phiên gần đây liên tục leo dốc.

Vàng tăng trở lại, USD bất ngờ kìm đà bứt phá

Theo đó, giá vàng thế giới đang dao động ở ngưỡng 4.108 USD/ounce, tăng thêm 31 USD/ounce so với một ngày trước. Bạc lên 51,8 USD/ounce, nhích 0,5 USD/ounce so với chốt phiên gần nhất, cách đỉnh cũ khoảng 3 USD/ounce.

Quy đổi theo tỉ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 120,6 triệu đồng/lượng, bạc tương đương 1,65 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí.

Tâm lý phòng thủ gia tăng giữa lúc chứng khoán Mỹ tiếp tục biến động mạnh và nhà đầu tư đứng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng, mở đầu bằng biên bản họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tháng 10 vừa công bố chiều qua (theo giờ Mỹ). Biên bản cho thấy nội bộ Fed đang chia rẽ sâu sắc về việc có nên cắt giảm lãi suất, khi câu hỏi trọng tâm vẫn chưa có lời giải, “đâu mới là rủi ro lớn hơn đối với nền kinh tế, thị trường lao động đang chững lại hay lạm phát vẫn dai dẳng?”.

Tiếp đến, thị trường đang ngóng chờ báo cáo việc làm từ Bộ Lao động Mỹ sẽ được công bố vào ngày mai. Đây là những điểm nhấn có thể định hướng kỳ vọng về lộ trình lãi suất của Fed. Sau giai đoạn gián đoạn vì tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, các cơ quan liên bang vừa bắt đầu công bố dữ liệu kinh tế bị tồn đọng, khiến giới đầu tư càng thận trọng.

Họ lo ngại các số liệu sắp tới có thể khiến Fed khó tiếp tục giảm lãi suất, nhất là trong bối cảnh nhiều nhà hoạch định chính sách phát tín hiệu thận trọng. Cùng lúc, đà điều chỉnh mạnh của nhóm cổ phiếu công nghệ lớn đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, kéo vàng và bạc đi lên trong phiên.

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại, nhưng vẫn cách đỉnh khoảng 100 USD/ounce. Ảnh minh họa

Bất chấp giá vàng liên tục lập đỉnh trong năm nay, Trung Quốc vẫn âm thầm gia tăng dự trữ. Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), tháng 10 là tháng thứ 12 liên tiếp bổ sung vàng vào kho dự trữ ngoại hối, với khối lượng tăng thêm 0,9 tấn. Tổng lượng dự trữ chính thức hiện đạt 2.304,5 tấn, tăng 24 tấn so với cuối năm ngoái, trong đó tỷ trọng vàng trong cơ cấu dự trữ ngoại hối tăng từ 5,5% lên 8%.

Việc duy trì mua vào trong bối cảnh giá vàng cao cho thấy Trung Quốc tiếp tục chiến lược đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc USD và củng cố vai trò vàng như tài sản an toàn dài hạn.

Nguồn cung bạc thiếu hụt gần 3.000 tấn/năm

Tương tự, trên thị trường bạc cũng đang “dò đường” sau hai lần không thể trụ vững trên mốc 54 USD/ounce, nhưng lực xả hàng đối với bạc vẫn khá hạn chế. Giá bạc giao ngay hiện bật lên ngưỡng 51 USD/ounce, tăng tới 76% từ đầu năm, mức tăng vượt trội so với hầu hết kim loại quý khác.

Đà suy giảm của kinh tế toàn cầu đang kéo nhu cầu bạc trong công nghiệp đi xuống, với mức tiêu thụ dự kiến giảm 4% trong năm nay. Tuy nhiên, mức giảm này không đủ để giải quyết tình trạng lệch pha cung cầu vốn kéo dài trên thị trường bạc.

Nhu cầu sử dụng bạc trong lĩnh vực công nghiệp ước giảm 4% trong năm nay

Tuần trước, Viện Bạc (The Silver Institute) tiếp tục dự báo thị trường sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn cung năm thứ năm liên tiếp, với mức thâm hụt ước khoảng 95 triệu ounce (tương đương 2.954 tấn).

Con số này thấp hơn đáng kể so với năm ngoái, nhưng theo giới phân tích, vẫn đủ sức duy trì nền giá cao và hỗ trợ khả năng bạc thiết lập những mức kỷ lục mới về giá.

Mức tiêu thụ bạc đối với lĩnh vực công nghiệp trong năm nay được dự báo giảm xuống còn 665 triệu ounce, thấp hơn 2% so với năm 2024, phản ánh tác động từ bất ổn kinh tế do thuế quan, căng thẳng địa chính trị và tâm lý tiết giảm chi tiêu.

Nhu cầu trang sức bạc và đồ dùng bằng bạc cũng đang suy yếu, giảm lần lượt 4% và 11%. Bên cạnh đó, nhu cầu thỏi và tiền xu bạc dự kiến rơi xuống mức thấp nhất trong bảy năm, khoảng 182 triệu ounce, tương đương mức giảm 4%.

Theo ông Philip Newman, Giám đốc điều hành Metals Focus, điểm tựa lớn nhất cho thị trường bạc trong năm nay chủ yếu đến từ dòng vốn đầu tư, chỉ tính riêng các quỹ ETF bạc đã hút tới 187 triệu ounce từ đầu năm.

Trong cuộc trao đổi với Kitco News, ông Matthew Piggott, Giám đốc Vàng và Bạc tại Metals Focus, cho biết: Nhiều khả năng, thị trường kim loại quý sẽ duy trì tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng năm trong tương lai gần. Để thị trường cân bằng lại, mức tiêu thụ toàn cầu sẽ phải giảm đáng kể, một điều khó xảy ra nếu nhu cầu đầu tư tiếp tục giữ vai trò chủ đạo như hiện nay.