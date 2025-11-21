Tài xế xe dịch vụ "đau đầu" lo trang bị ghế an toàn cho trẻ em

Nỗi lo "trăm bề" của giới tài xế

Bắt đầu từ ngày 1/1/2026, việc sử dụng thiết bị an toàn khi chở trẻ em trên ô tô có hiệu lực theo quy định của Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.

Quy định này đang khiến các tài xế xe công nghệ và taxi đối diện bài toán hóc búa, làm sao để cân bằng giữa an toàn và sinh kế. Bởi họ phải phục vụ lượng lớn hành khách, trong đó có trẻ em ở đủ mọi độ tuổi, cân nặng và chiều cao. Vì thế, nếu mua chiếc ghế trẻ em duy nhất thì không đủ, còn mua nhiều loại ghế thì không khả thi cả về chi phí lẫn không gian.

Ghế trẻ em trên ô tô hiện có tới 4 loại để phù hợp với các độ tuổi và cân nặng của trẻ. Ảnh: Ngô Minh

Anh Nguyễn Minh Tuấn, một tài xế GrabCar 5 năm kinh nghiệm, thở dài: "Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc bảo vệ trẻ em. Nhưng quy định này thực sự làm khó anh em tài xế."

Anh Tuấn chia sẻ thẳng, lắp sẵn ghế trẻ em đồng nghĩa mất một vị trí chở khách. Nhưng nếu tháo ra để vào cốp, thì không còn chỗ để hành lý.

Còn anh Vũ Văn Thành, lái xe hãng Taxi 123 cho biết: "Ghế trẻ em trên ô tô có tới 4 loại để phù hợp với các độ tuổi của trẻ, không lẽ phải mua đủ 4 loại ghế để phục vụ đối tượng khách hàng này. Ghế ngồi đạt chuẩn có giá không hề rẻ, dao động từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Thu nhập hiện tại vốn đã bấp bênh, giờ thêm khoản chi phí không nhỏ này, tôi thật sự rất áp lực."

Nỗi lo của anh Tuấn và anh Thành cũng là tâm lý chung của đại đa số người chạy xe dịch vụ. Nhiều tài xế lo lắng họ sẽ rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan", từ chối chở khách có trẻ em thì vi phạm quy định của hãng, bị đánh giá chấm sao thấp, mất thu nhập. Nhưng nếu chở khách trẻ em mà không có ghế an toàn đúng quy định, họ sẽ là người bị phạt.

Chi phí cho mỗi chiếc ghế an toàn cho trẻ từ vài triệu đến cả chục triệu đồng, tạo áp lực không nhỏ cho tài xế xe dịch vụ. Ảnh: Uber

"Chúng tôi rất mong các hãng xe công nghệ sớm có chính sách hỗ trợ tài xế, hoặc ra mắt một dịch vụ xe gia đình chuyên dụng khi khách đi kèm trẻ em với mức cước cao hơn để bù đắp chi phí," anh Tuấn đề xuất.

Các ứng dụng gọi xe công nghệ khác như Xanh SM, Be và ngay cả các hãng taxi truyền thống như Mai Linh, VinaSun, G7 Taxi, CP... hiện cũng chưa có hướng dẫn chính thức liên quan đến khách trẻ em.

Bài học từ các nước Đông Nam Á

Việt Nam không phải quốc gia đầu tiên đối mặt với vấn đề này. Nhìn sang các nước láng giềng, chúng ta có thể thấy những ví dụ thực tiễn. Tại Singapore, quy định bắt buộc ghế trẻ em được thực thi nghiêm ngặt. Các dịch vụ taxi và xe công nghệ đều phải tuân thủ.

Grab tại Singapore đã đưa ra mắt dịch vụ có sẵn ghế an toàn cho trẻ em có tên "GrabFamily", mức phí của dịch vụ này cao hơn GrabCar thông thường khoảng 5 SGD/chuyến (khoảng 3,85 USD). Dù có chi phí gọi xe đắt hơn nhưng khách hàng vẫn sẵn lòng chi trả để đổi lấy sự an toàn và tuân thủ pháp luật.

Malaysia cũng bắt buộc sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô từ năm 2020. Ban đầu, quy định này cũng vấp phải sự phản đối dữ dội từ các tài xế xe công nghệ. Hiện tại, Chính phủ Malaysia đang tạm thời miễn trừ cho xe taxi và xe công nghệ nhưng vẫn đẩy mạnh truyền thông và cho các tài xế một lộ trình để thích ứng.

Grab tại Singapore đưa ra dịch vụ GrabFamily có sẵn ghế trẻ em nhưng cước phí sẽ cao hơn một chút so với GrabCar. Ảnh: Voni Wen

Nhìn chung, việc áp dụng quy định bắt buộc trang bị ghế trẻ em trên ô tô là một bước tiến văn minh, đặt sự an toàn của thế hệ tương lai lên hàng đầu. Tuy nhiên, để quy định đi vào đời sống, đặc biệt là với nhóm xe dịch vụ, cần một lộ trình rõ ràng và sự chung tay của doanh nghiệp lẫn chính phủ.

Như VietNamNet đã đưa tin, chiều ngày 17/11, trong phiên thảo luận về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự, Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cũng đã nêu vấn đề này.

Ông cho biết: "Nếu quy định ghế trẻ em quá cứng nhắc có thể khiến nhiều nhà buộc phải chở trẻ em bằng xe máy thay vì đi ô tô hoặc taxi, khi đó rủi ro tai nạn cho trẻ còn cao hơn. Điều này từng diễn ra tại Indonesia hay Philippines, khi quy định ghế trẻ em bắt buộc thì tỷ lệ phụ huynh chở trẻ em bằng xe máy đi học tăng 15-30%".

Đại biểu Hà Sỹ Đồng cũng đề nghị cân nhắc kinh nghiệm của nhiều nước khác là có loại trừ đối với xe taxi và dịch vụ gọi xe công nghệ.

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ), trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m ngồi trên xe ô tô chở người đến 9 chỗ phải được bảo vệ bằng thiết bị an toàn dành cho trẻ em (ghế phụ, đệm ngồi an toàn) hoặc thắt dây đai an toàn phù hợp. Nếu vi phạm, chủ xe sẽ bị phạt từ 800.000-1.000.000 đồng.