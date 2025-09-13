Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới, Bitcoin liệu có theo bước?

Theo The Kobeissi Letter, giá vàng điều chỉnh theo lạm phát lần đầu tiên vượt 3.610 USD/ounce vào ngày 11/9, đạt mức kỷ lục mới kể từ thập niên 1980. Cách tính này lấy giá vàng danh nghĩa trong quá khứ, nhân với tỷ lệ giữa chỉ số giá tiêu dùng Mỹ (CPI) hiện tại so với CPI tại thời điểm đó. Nhờ vậy, các mức giá được quy đổi về sức mua đồng đô la ngày nay, phản ánh chính xác xu hướng dài hạn.

Dữ liệu CPI Mỹ công bố tháng 8 cho thấy lạm phát đạt 2,9% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,7% của tháng 7 và vượt dự báo. Core CPI – loại bỏ các yếu tố biến động như năng lượng và thực phẩm – giữ nguyên ở mức 3,1%, cho thấy áp lực giá cả vẫn còn. Đây là những yếu tố thúc đẩy giá vàng khi điều chỉnh theo lạm phát.

Trong khi đó, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 công bố trước đó thấp hơn dự báo, ở mức 2,9% so với kỳ vọng 3,3%. PPI thường là chỉ báo sớm cho CPI, gợi ý lạm phát có thể hạ nhiệt trong vài tháng tới. Điều này khiến thị trường đặt cược Fed có thể giảm lãi suất tới 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17/9.

Vàng tiếp tục hút dòng tiền toàn cầu

Năm 2025, nhu cầu vàng tăng mạnh nhờ nhiều yếu tố kết hợp: căng thẳng thương mại, bất ổn chính trị, bầu cử Mỹ, xung đột Trung Đông và các biện pháp tăng thuế. Các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, đã đẩy mạnh mua vàng để đa dạng hóa dự trữ, giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Chỉ số USD Index giảm sâu cũng góp phần khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời phản ánh niềm tin suy giảm vào vai trò dẫn dắt kinh tế của Mỹ. Trong bối cảnh này, vàng trở thành lựa chọn phòng vệ rủi ro.

Ngoài ra, kỳ vọng Fed giảm lãi suất càng củng cố đà tăng. Khi chi phí vay mượn thấp, việc nắm giữ vàng – vốn không sinh lãi – trở nên hấp dẫn hơn, kéo giá kim loại quý này lên cao.

Bitcoin có thể “đi chung đường” với vàng không?

Hiện tại, Bitcoin được giao dịch quanh 114.600 USD, trong khi vàng giữ mức 3.635 USD/ounce. Lịch sử cho thấy, hai tài sản này có chu kỳ biến động tương đồng, dù Bitcoin từng tách khỏi vàng từ cuối năm 2012 để bứt phá mạnh mẽ.

Theo TradingView, đến tháng 9/2025, tỷ lệ so sánh giá giữa Bitcoin và vàng đã trở lại trạng thái cân bằng. Điều này phản ánh sự trưởng thành của đồng tiền số hàng đầu, với mức biến động giảm và tốc độ tăng trưởng chậm lại so với giai đoạn đầu.

Dù vậy, các tín hiệu như việc Tether phát hành thêm 2 tỷ USDT – lần đầu tiên từ tháng 12/2024 – cho thấy dòng tiền mới có thể quay lại thị trường tiền số. Điều này mở ra khả năng một chu kỳ tăng giá mới cho Bitcoin, dù hiện tại hiệu suất vẫn thua xa vàng khi so sánh với các mốc lịch sử.