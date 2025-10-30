Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá vàng hôm nay 30-10: Vàng thế giới giảm phiên thứ 3 liên tiếp

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng hôm nay tiếp nối đà sụt giảm bất chấp Mỹ giảm thêm lãi suất cơ bản 25 điểm %, xuống còn 3,75%- 4%.

Lúc 6 giờ sáng 29-10, giá vàng trên thị trường quốc tế lao xuống còn 3.944 USD/ounce

Đêm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm thêm lãi suất cơ bản 25 điểm %, xuống còn 3,75- 4%. Ông Aaron Hill - chuyên gia phân tích tại FP Markets, cho biết quyết định của Fed không gây bất ngờ cho thị trường.

Còn ông Michael Brown - chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone - nhận xét Fed vẫn đang trên đà cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và kỳ vọng lãi suất sẽ tiếp tục trong nửa đầu năm 2026.

Tuy nhiên, bình luận sau đó của Chủ tịch Fed – ông Jerome Powell đã mang đến một yếu tố thận trọng lan tỏa khắp thị trường hàng hóa. Mặc dù việc cắt giảm lãi suất phù hợp với kỳ vọng của thị trường nhưng cách tiếp cận thận trọng của ông Powell đối với chính sách tiền tệ trong tương lai - đặc biệt là việc ông cho biết khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 vẫn còn xa vời, đã tạo ra một diễn biến bất thường đáng chú ý trên thị trường.

Chỉ số USD tăng mạnh ngay sau thông báo lãi suất của Fed. Biến động giá trái ngược này đã đi ngược lại các động lực thị trường thông thường, nơi việc giảm lãi suất thường gây áp lực giảm giá lên giá trị tiền tệ.

Sức mạnh của đồng đô la đã gây áp lực đáng kể lên thị trường kim loại quý. Vàng đã trải qua biến động mạnh, ban đầu tăng 61 USD. Tuy nhiên, sau đó thị trường đã chứng kiến sự đảo chiều mạnh mẽ của giá vàng hôm nay.

Đến 6 giờ sáng 29-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế lao xuống còn 3.944 USD/ounce, giảm mạnh 80 USD so với mức đỉnh 4.024 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua. Đây là phiên giảm thứ 3 liên tiếp, kéo dài đà lao dốc từ đầu tuần.

Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

Nguồn: [Link nguồn]

30/10/2025 06:50 AM (GMT+7)
