Giá xăng dầu đồng loạt tăng, có loại đắt thêm hơn 1.000 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (30/10).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ hôm nay.

Cụ thể, so với cách đây 7 ngày, giá xăng RON 95 mức 3 (loại phổ biến trên thị trường) được điều chỉnh tăng 760 đồng/lít, giá bán lên mức 20.480 đồng/lít.

Giá xăng được điều chỉnh tăng mạnh. Ảnh: Nam Khánh

Tương tự, giá xăng E5 RON 92 tăng 710 đồng/lít, giá bán lẻ là 19.760 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 1.320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lên 19.200 đồng/lít.

Giá dầu hỏa lên 19.270 đồng/lít, tức tăng 1.160 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá dầu mazut tăng 540 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lên 14.630 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã đảo chiều tăng mạnh sau khi được điều chỉnh giảm vào tuần trước.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 23/10), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 176-177 đồng/lít.

Giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 538 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 291 đồng/lít. Còn giá dầu mazut hạ 273 đồng/kg.