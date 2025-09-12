Thêm đòn thuế lên ô tô Trung Quốc và châu Á trước cuộc đàm phán của Mexico với Mỹ, Canada?

Mexico tìm cách nâng thuế lên ô tô sản xuất tại Châu Á lên đến 50%

Mexico dự kiến áp thuế lên đến 50% đối với ô tô và các sản phẩm khác sản xuất bởi Trung Quốc và một số nhà xuất khẩu châu Á, đưa quốc gia này gần hơn với chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum chuẩn bị cho các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ.

Các mức thuế cao hơn sẽ áp dụng cho danh sách hơn 1.400 hạng mục sản phẩm đến từ các quốc gia mà Mexico không có hiệp định thương mại, Bộ trưởng Kinh tế Marcelo Ebrard cho biết vào thứ Tư, mô tả chúng là một phần nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp Mexico. Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ là những nhà xuất khẩu sẽ bị ảnh hưởng theo các mức thuế đề xuất, vốn phải được Quốc hội phê duyệt.

Các loại thuế nhập khẩu cũng sẽ ảnh hưởng đến các mặt hàng như linh kiện ô tô, thép, đồ chơi và đồ nội thất, với mức thuế từ 10% đến 50% tùy theo hạng mục.

"Chúng tôi sẽ nâng cao lên đến 50%, điều mà Tổ chức Thương mại Thế giới cho phép chúng tôi làm. Tại sao? Bởi vì giá cả mà chúng đến Mexico thấp hơn những gì chúng tôi gọi là giá tham chiếu," Ebrard nói bên lề một sự kiện ở bang Mexico, đề cập đến mức thuế ô tô. "Mục tiêu chính là bảo vệ việc làm."

Mexico đã trở thành điểm đến lớn nhất cho ô tô từ Trung Quốc, gây khó chịu cho láng giềng phía Bắc khi Tổng thống Donald Trump tiến hành chiến tranh thương mại với quốc gia châu Á. Biện pháp này nhằm xoa dịu đối tác thương mại lớn nhất của Mexico, nhưng cũng làm dấy lên viễn cảnh xung đột kinh tế mở rộng khi các nhà sản xuất Trung Quốc tìm kiếm thị trường ngoài Mỹ.

Các phương tiện MG Motor Co. trưng bày tại một đại lý ở thành phố Mexico ngày 10/9. Ảnh: Stephania Corpi/Bloomberg

Mỹ và Canada có hiệp định thương mại tự do với Mexico được gọi là USMCA, nghĩa là họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi các mức thuế. Cả hai đã thực hiện các biện pháp trong những năm gần đây để ngăn chặn xe Trung Quốc vào thị trường của họ.

"Đây là biện pháp bảo hộ, rất giống phong cách của ông Trump, gợi ý tạo ra một khối chung chống lại Trung Quốc. Điều này là điều có thể dự đoán trước cuộc đánh giá USMCA," Gabriela Siller, giám đốc phân tích kinh tế tại ngân hàng Mexico Banco Base, cho biết. "Nó cho phép Mexico xoa dịu ông Trump và trong quá trình đó thu thêm tiền. Nhưng có một chi phí và nó sẽ được cảm nhận bởi cả người tiêu dùng và nhà sản xuất."

Chiến lược xoa dịu Mỹ trước thềm đàm phán USMCA

Các quốc gia khác sẽ bị ảnh hưởng bởi các mức thuế vì họ không có hiệp định thương mại với Mexico bao gồm Thái Lan, Indonesia, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Biện pháp này có thể giúp ngăn chặn các công ty Trung Quốc gửi xuất khẩu qua các quốc gia đó để tránh thuế. Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Malaysia, Việt Nam và Singapore được miễn các mức thuế.

Các đại lý của Honda Motor Co., BYD Co. và Chery Automobile Co. tại thành phố Mexico. Ảnh: Stephania Corpi/Bloomberg

Đề xuất này được đưa vào kế hoạch ngân sách 2026 mà chính phủ gửi đến Quốc hội tuần này, một kế hoạch được Bloomberg báo cáo lần đầu vào tháng 8. Dự luật có khả năng được phê duyệt, vì đảng cầm quyền có đa số thoải mái ở cả hai viện. Các mức thuế sau đó sẽ có hiệu lực 30 ngày kể từ khi công bố trên công báo chính thức của Mexico, Ebrard cho biết.

Các nhà lập pháp đang đánh giá mức thuế đề xuất cho từng sản phẩm trước khi thảo luận trong các ủy ban liên quan của Quốc hội, theo Alfonso Ramírez Cuéllar, thành viên Ủy ban Tài chính của Hạ viện.

Kế hoạch này, Ramírez Cuéllar nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, sẽ giúp củng cố quan hệ thương mại ở Bắc Mỹ giữa các cuộc đàm phán với chính quyền Trump. Mexico đã tăng thuế đối với dệt may, giày dép và nhập khẩu nhỏ từ các cửa hàng trực tuyến như Shein và Temu, ông nói thêm.