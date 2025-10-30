Sáng 30-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm

Sáng 30-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, Phú Quý niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm tới 1,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Ở nhóm vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99%, các công ty như SJC giao dịch quanh mức 142,6 triệu đồng/lượng mua vào, 145,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng vàng giao dịch quanh 152,4 triệu đồng/lượng mua vào, 156,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 4 triệu đồng so với hôm qua.

Nếu so với mốc đỉnh 177 triệu đồng, giá vàng SJC ở các tiệm vàng nhỏ mất hơn 20 triệu đồng, nhưng vẫn đang bỏ xa giá ở các kênh chính thức.

Giá vàng biến động liên tục

Giá vàng trong nước biến động do ảnh hưởng từ giá thế giới, khiến nhiều người "chóng mặt". Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 3.951 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh trong phiên hôm qua trên vùng 4.000 USD/ounce, giá vàng vẫn giảm mạnh.

Kim loại quý trên sàn quốc tế biến động liên tục những ngày qua trước các thông tin liên quan đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và đàm phán thuế quan của Mỹ với các nước…

Diễn biến mới nhất, FED vừa quyết định hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm với mức giảm 0,25 điểm %, xuống còn 3,75% - 4,00%.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 125,1 triệu đồng/lượng.