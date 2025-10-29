Giá vàng chiều 29/10: Bất ngờ đảo chiều, cửa hàng vàng ra thông báo mới khiến nhiều người đứng ngồi không yên

Giá vàng đảo chiều tăng tới 3 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm từ 3,3-4,5 triệu đồng/lượng vào ngày hôm qua, chiều nay (29/10) giá vàng bất ngờ tăng mạnh trở lại.

Tại thời điểm lúc 17 giờ, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh điều chỉnh tăng lên mức 146,1-148,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên chiều qua.

Vàng nhẫn cũng tăng hàng triệu đồng/lượng. Đơn cử như công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ ở mức 143,8-145,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng tăng thêm 3 triệu đồng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Doji niêm yết giá vàng nhẫn của đơn vị này ở mức 144,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn lên tới 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua khi niêm yết ở mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Người dân xếp hàng mua bán trước cửa hàng vàng lớn tại Hà Nội sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới tăng lên mức 4.020,9 USD/ounce, tăng 69,5 USD/ounce so với chốt phiên Mỹ đêm qua và tăng tới 128,3 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 127,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miễng SJC 20,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 20-22 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Nhiều người xếp hàng mua vàng nhưng người bán cũng rất đông.

Bất ngờ cửa hàng ra thông báo mới

Theo quan sát của phóng viên, ngày hôm qua, một số tiệm vàng lớn tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) cho khách hàng mua thoả thích, mỗi người được mua từ 50-100 chỉ, tuỳ thương hiệu do lực bán tháo mạnh từ các nhà đầu tư.

Hôm nay, khi giá vàng quay đầu tăng trở lại thì bất ngờ một số tiệm vàng lại ra thông báo mới, giới hạn mỗi khách chỉ được mua tối đa 5 chỉ vàng nhẫn. Ngoài ra, mỗi người chỉ được phép mua 1 lần trong 5 ngày liên tiếp khiến nhiều người đứng ngồi không yên, không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm.

Do phải xếp hàng lâu nên có một số người nhận xếp hàng thuê tính phí trước cửa tiệm vàng.

Ngay từ sáng sớm, trước cửa hàng vàng đã có hàng trăm người xếp hàng để chờ vào giao dịch. Lượng người xếp hàng mua vàng khá đông nhưng người đi bán cũng đông không kém.

"Tôi lỡ mua vàng với giá 156,8 triệu đồng/lượng rồi. Mấy ngày vừa qua giá liên tục xuống thấp, cửa hàng đang bán cho mỗi người 1-2 chỉ thì lại bán ra hàng trăm chỉ một người. Mấy lần tôi định mang vàng đi cắt lỗ vì sợ ngày càng xuống sâu hơn. Hôm nay thấy giá tăng trở lại, định mang vàng đi bán thì thấy cửa hàng lại giới hạn lượng bán ra, không biết nên làm thế nào", anh Đông (Hà Nội) cho biết.

Một số người mang vàng đi bán nhưng đăn đo không biết nên bán hay không.

Mang 38 chỉ vàng đi bán chốt lời, chị Trần Thảo (Hà Nội) cho biết, số vàng này chị mua vào với giá 11,7 triệu đồng/chỉ. Hôm nay chị mang vàng bán, thấy nhiều người xếp hàng mua, cửa hàng bán cho mỗi người tối đa 5 chỉ nên lại băn khoăn, không biết có nên chốt lời không.

Do không chịu được áp lực lên xuống của giá vàng, có người mang vàng đi bán cắt lỗ.

“Tôi mua giá 11,7 triệu một chỉ đã thấy cao quá rồi mà hôm trước giá lên 160 vẫn thấy bao nhiêu người đi mua, không biết sợ là gì. Mấy ngày thấy giá vàng giảm sâu, tôi tiếc mãi vì không kịp bán lúc giá cao. Giờ giá lên tiếp, không biết nên giữ lại chờ giá cao hay bán luôn. Thật sự giờ chỉ nên bán chứ không nên mua đâu, đủ đỉnh là chết đấy”, chị Thảo nói.

Người mua vàng phải chờ đợi cả tiếng, còn người bán vàng được ưu tiên vào trước.

Dự định đi mua 1 chỉ vàng nhẫn để mừng cưới, vừa dừng xe trước cửa tiệm vàng, thấy dòng người xếp hàng quá đông, chị Hoà (Hà Nội) liền được một người phụ nữ lại giới thiệu sử dụng dịch vụ xếp hàng thuê với giá 100 nghìn đồng/chỉ.

“Nhà tôi ngay đây, có người nhà xếp hàng ngay gần đầu tiên, cần thì vào mua luôn, giá 100 nghìn đồng một chỉ thôi. Mấy hôm trước xếp lâu hơn thì 200 nghìn đồng một chỉ đấy. Lấy vàng luôn. Có thuê không”, người này nói với chị Hoà.

Đa số những người đi xếp hàng mua vàng là người lớn tuổi.

Theo chị Hoà, để vào trong mua vàng, mỗi người phải xếp hàng từ 1-2 tiếng mới vào đến quầy giao dịch. Chưa kể, cửa hàng giới hạn mỗi người chỉ được mua 1 lần trong 5 ngày liên tiếp nên dịch vụ xếp hàng hộ nở rộ mấy ngày gần đây.

“Đứa em tôi hôm qua đi mua được 5 lượng. Đi từ 4h30 đến 7 giờ tối mới về đến nhà. Thuê người xếp hàng, mất thêm tí tiền nhưng được việc, đỡ phải xếp hàng”, chị Hoà nói.

Dịch vụ xếp hàng thuê có giá từ 100-200 nghìn đồng/lượt, thậm chí lên tới 100 nghìn đồng/chỉ.

Do người đi mua vàng phải xếp hàng chờ đến lượt, người đi bán vàng được vào quầy giao dịch ngay khiến thời gian xếp hàng ngày càng kéo dài, người đi mua phải chờ đợi thời gian lâu hơn. Vì vậy, trước cửa tiệm vàng liền xuất hiện dịch vụ xếp hàng mua vàng thuê.

Dịch vụ xếp hàng mua vàng thuê được rao trên các diễn đàn mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).

Trên các diễn đàn mua bán vàng, một số người chuyên đi xếp hàng mua vàng thuê cũng đăng bài công khai hàng ngày và rất nhiều người đăng kí sử dụng dịch vụ này.