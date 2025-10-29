Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SJC Mua 144,900 Bán 146,900

PNJ Mua 143,800 Bán 146,800

USD Mua 26,075 Bán 26,345

EUR Mua 29,908 Bán 31,473

Giá vàng hôm nay, 29-10: Sụt giảm rất mạnh

Sự kiện: Giá vàng
Giá vàng hôm nay chưa dừng đà lao xuống khi áp lực bán tiếp diễn, chứng khoán Mỹ tăng lên mức kỷ lục.

Giá vàng hôm nay, 29-10: Sụt giảm rất mạnh - 1

Tính đến 6 giờ sáng 29-10 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế lao dốc xuống còn 3.953 USD/ounce, giảm mạnh 67 USD so với mức đỉnh 4.020 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm qua. 

Trong khi đó, giá vàng giao tháng 12 cũng "bốc hơi" 39 USD, chốt ở mức 3.980 USD/ounce. Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp, kéo dài đà lao dốc từ đầu tuần.

Giá vàng hôm nay chịu áp lực lớn từ cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã khai mạc và dự kiến kết thúc vào rạng sáng 1-11 theo giờ Việt Nam.

Thị trường kỳ vọng gần 100% khả năng FED sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % lần thứ hai liên tiếp. Mục tiêu chính là thúc đẩy thị trường việc làm Mỹ, vốn đang đối mặt với rủi ro suy yếu.

Thông tin này đã giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ đạt đỉnh cao kỷ lục. Chỉ số S&P 500 lên tới 6.875 điểm, Nasdaq lao lên 23.827 điểm, Dowjones cán mức 47.706 điểm nhờ kỳ vọng cắt giảm lãi suất, khiến vàng mất dần sức hút trước sự hấp dẫn giá cổ phiếu. Giá vàng hôm nay sụt giảm là tất yếu.

Giá vàng hôm nay, 29-10: Sụt giảm rất mạnh - 2

Theo Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/10/2025 06:25 AM (GMT+7)
