Đại gia chi hơn 3.600 tỷ đồng mua lại trung tâm thương mại Vincom Nguyễn Chí Thanh là ai?

Đại gia Việt chi hơn 3.600 tỷ đồng để mua lại Vincom Nguyễn Chí Thanh

Công ty cổ phần Vincom Retail (VRE) mới đây phát đi thông báo cho biết đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại Công ty Bất động sản Vincom NCT - đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Với diện tích 55.400 m2, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh được khai trương cách đây 10 năm và là trung tâm thương mại thứ 5 tại thủ đô của Vincom Retail. Giao dịch này có giá trị chuyển nhượng hơn 3.630 tỷ đồng.

Bên nhận chuyển nhượng là Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân. Doanh nghiệp này có trụ sở tại toà nhà TNR Goldsilk Complex, phường Hà Đông, TP Hà Nội.

Theo Vincom Retail, Công ty Bảo Quân là pháp nhân độc lập, không có quan hệ sở hữu với Tập đoàn Vingroup hay các công ty thành viên. Sau khi hoàn thành giao dịch, Vincom NCT không còn là công ty con của Vincom Retail.

Trước khi chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh để thu về hơn 3.600 tỷ đồng, Vincom Retail hiện là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ dẫn đầu cả nước với hệ thống gồm gần 90 trung tâm thương mại Vincom hiện diện tại 31 trên 34 tỉnh, thành trên toàn quốc.

Vincom Retail hoàn tất chuyển nhượng Vincom Center Nguyễn Chí Thanh với giá trị hơn 3.600 tỷ đồng

Chủ mới của Vincom Nguyễn Chí Thanh có quy mô thế nào?

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin đăng ký quốc gia về doanh nghiệp, Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân được thành lập tháng 4/2023. Doanh nghiệp đăng ký 11 ngành nghề kinh doanh, trong đó ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản.

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 150 tỷ đồng với 2 cổ đông góp vốn gồm Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Hữu Thuận, mỗi người góp 75 tỷ đồng tương đương 50% vốn góp mỗi người.

Ông Nguyễn Hữu Thuận (sinh năm 1995) giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Tuy nhiên, đến tháng 2/2024, cơ cấu góp vốn của doanh nghiệp có sự thay đổi khi phần vốn góp của ông Nguyễn Hữu Thuận được chuyển nhượng cho ông Phạm Đình Cao (sinh năm 1983) có địa chỉ thường trú tại Thanh Xuân, Hà Nội. Sau khi trở thành cổ đông lớn, ông Phạm Đình Cao được bổ nhiệm giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Phạm Đình Cao còn là người đại diện của 2 doanh nghiệp khác gồm Công ty cổ phần đầu tư Mega Capital và Công ty cổ phần đầu tư Vũ Long.

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư Mega Capital có tiền thân là Công ty TNHH đầu tư BĐS Yên Bái, được thành lập tháng 12/2018, có trụ sở tại tỉnh Yên Bái.

Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 150 tỷ đồng với 2 cổ đông tổ chức sáng lập là Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam góp 30 tỷ đồng và Công ty cổ phần bất động sản Hano-VID góp 120 tỷ đồng. Ông Hà Đăng Sáng (sinh năm 1985) giữ vị trí Tổng giám đốc.

Tháng 10/2019, doanh nghiệp tăng vốn từ 150 tỷ đồng lên 650 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần bất động sản Hano-VID góp 620 tỷ đồng, Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam góp 30 tỷ đồng. Đến tháng 1/2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư Mega Capital như hiện nay, trụ sở chính chuyển về Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Phạm Đình Cao được bổ nhiệm giữ vị trí Tổng giám đốc và người đại diện pháp luật doanh nghiệp này vào tháng 1/2024. Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 7/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 650 tỷ đồng lên 670 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố cụ thể.

Công ty cổ phần đầu tư Vũ Long được thành lập tháng 12/2024, trụ sở chính đặt tại Hưng Yên. Thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 120 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập gồm Hồ Thị Hiền Trang và Đoàn Thì Mỵ Dung, mỗi người góp 36 tỷ đồng, tương đương 30% vốn góp, ông Phạm Đình Cao góp 48 tỷ đồng, tương đương 40% vốn góp. Ông Cao giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1988), một trong hai cổ đông của Công ty TNHH Thương mại đầu tư và dịch vụ Bảo Quân cũng đang giữ vị trí lãnh đạo và là người đại diện pháp luật của 3 doanh nghiệp gồm Công ty CP dịch vụ thương mại đầu tư Hữu Đạt có vốn điều lệ 150 tỷ đồng; Công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Lộc vốn điều lệ 630 tỷ đồng và Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh BĐS Sao Mộc có vốn điều lệ 19,8 tỷ đồng.