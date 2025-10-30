Chuyên gia tiếp tục đưa ra dự báo mới đầy bất ngờ về giá vàng, bạc

Theo báo cáo thường niên Precious Metals Investment Focus, Metals Focus cho rằng những bất ổn kinh tế kéo dài vẫn là động lực lớn nhất hỗ trợ giá vàng trong năm tới.

Sự thiếu chắc chắn xoay quanh chính sách thương mại của Mỹ và ảnh hưởng của nó lên kinh tế toàn cầu khiến giới đầu tư tiếp tục tìm đến vàng như một “hầm trú ẩn” an toàn. Ngoài ra, chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong môi trường lạm phát cao đang làm giảm “chi phí cơ hội” của việc nắm giữ vàng – vốn là tài sản không sinh lãi.

Những yếu tố nào có thể đẩy giá vàng lên mức kỷ lục mới?

Metals Focus dự báo giá vàng trung bình năm 2026 có thể đạt khoảng 4.560 USD/ounce, tăng tới 33% so với mức trung bình năm nay. Các chuyên gia của hãng nhận định: “Căng thẳng thương mại, rủi ro lạm phát, niềm tin mong manh và lo ngại về độc lập của Fed đều có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn. Trong khi đó, đồng USD bị giảm sức hấp dẫn, lợi suất thực thấp và căng thẳng địa chính trị sẽ giúp vàng thiết lập đỉnh giá mới.”

Báo cáo cũng chỉ ra rằng lượng vốn đầu tư vào vàng hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn sau khủng hoảng tài chính 2008. Điều này đồng nghĩa với dư địa lớn cho dòng vốn mới, nhất là từ các nhà đầu tư trung và dài hạn.

Bạc có theo kịp vàng trong chu kỳ tăng giá này?

Metals Focus cũng đưa ra dự báo rất tích cực với bạc, cho rằng giá có thể tăng lên 60 USD/ounce trong năm 2026, với mức trung bình khoảng 57 USD/ounce. Tuy nhiên, dù kỳ vọng cao, các chuyên gia nhận định vàng sẽ vượt trội hơn bạc trong nửa cuối năm 2026. Ban đầu, tỷ lệ vàng/bạc có thể giảm khi bạc tăng mạnh hơn, nhưng xu hướng này được cho là sẽ đảo ngược sau đó.

Nguyên nhân đến từ khả năng giá đồng hạ nhiệt, nhu cầu bạc công nghiệp giảm, lượng hàng tồn từ châu Á chuyển về London, hoặc nhu cầu bạc vật chất ở Ấn Độ giảm. “Từ giữa năm 2026, vàng sẽ lấy lại vị thế dẫn đầu,” Metals Focus cho biết.

Nhu cầu bạc công nghiệp sẽ thay đổi thế nào?

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nhu cầu công nghiệp vẫn là yếu tố chính chi phối giá bạc trong giai đoạn tới. Dù nhiều doanh nghiệp đang tìm cách cắt giảm sử dụng bạc do giá cao kỷ lục, quá trình thay đổi vật liệu sẽ cần thời gian, nên nhu cầu thực tế chưa thể giảm ngay. Một phần nhu cầu giảm sẽ được bù đắp bởi sức mua mạnh từ lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là bạc thỏi và tiền xu – được kỳ vọng phục hồi mạnh nhờ nhu cầu lớn từ Ấn Độ.

Ngoài ra, nguồn cung bạc vật chất toàn cầu đang gặp nhiều thách thức. Việc nhập khẩu bạc ồ ạt vào Mỹ và Ấn Độ trong năm qua khiến kho bạc tại London cạn kiệt nhanh chóng, đẩy giá giao ngay tăng vọt so với hợp đồng tương lai. Thậm chí, lãi suất cho thuê bạc tại London gần đây đã lên mức kỷ lục.

Metals Focus cho rằng tình trạng khan hiếm bạc vật chất tại London có thể còn kéo dài. Nguyên nhân là nhu cầu đầu tư và tiêu thụ từ Ấn Độ quá mạnh, trong khi nguồn cung hạn chế và chính sách thương mại của Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lượng lớn bạc vẫn bị “giữ chặt” trong các kho của Mỹ do bất ổn chính sách, khiến thanh khoản vật chất tại London tiếp tục bị siết. Điều này khiến giá bạc trở nên biến động mạnh, với khả năng tiếp tục tăng nếu nguồn cung không được cải thiện.