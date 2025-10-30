Giá đồng thế giới cắm đầu giảm sau cuộc gặp Trump – Tập

Trong phiên giao dịch đầu giờ chiều tại Singapore, giá đồng trên Sàn giao dịch kim loại London (LME) giảm 1,6% xuống còn 11.000,50 USD/tấn. Trước đó, giá đã chạm mức lịch sử 11.200 USD/tấn trong phiên liền trước, hoàn tất mức tăng 28% từ đầu năm.

Đây được xem là nhịp điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, khi thị trường chốt lời và đánh giá lại triển vọng nhu cầu trong bối cảnh chính sách tiền tệ Mỹ vẫn chưa rõ ràng.

Ngoài đồng, giá nhôm và kẽm cũng giảm 1%, trong khi giá quặng sắt giao dịch tại Singapore lùi 1% còn 106,05 USD/tấn.

Cuộc gặp Trump – Tập đã tác động gì đến thị trường?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh giá cuộc gặp kéo dài khoảng 90 phút với Chủ tịch Tập Cận Bình là “tuyệt vời”, đồng thời thông báo Mỹ sẽ giảm một nửa thuế liên quan đến fentanyl đối với hàng Trung Quốc.

Ông Trump cũng nói rằng hai bên đạt tiến triển trong việc Trung Quốc mua thêm đậu tương Mỹ và Mỹ được tiếp cận dễ dàng hơn với nguồn đất hiếm từ Trung Quốc.

Diễn biến này giúp giảm bớt lo ngại căng thẳng thương mại leo thang, nhưng không đủ để tiếp tục đẩy giá kim loại lên cao ngay sau mốc lịch sử.

Cảnh báo từ Fed khiến giá kim loại đi xuống

Bối cảnh thị trường kim loại phụ thuộc lớn vào kỳ vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Chủ tịch Fed Jerome Powell vừa cảnh báo giới đầu tư cần hạ kỳ vọng vào khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Tín hiệu này khiến dòng tiền thận trọng hơn, bởi lãi suất cao kéo dài có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu thụ kim loại công nghiệp.

Khi tâm lý kỳ vọng bị xì hơi, áp lực điều chỉnh trên thị trường hàng hóa, đặc biệt là kim loại cơ bản, trở nên rõ rệt hơn.