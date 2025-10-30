Con trâu bạch tạng được trả giá 1,4 tỷ đồng, chủ trâu cân nhắc mãi mới chịu bán

Trâu bạch tạng thường rất quý hiếm. Theo tờ Khaosod, một người đàn ông tên Damronksak Meekhat đến từ tỉnh Phetchaburi, Thái Lan đã quyết định bỏ ra 2 triệu baht (1,4 tỷ đồng) tiền mặt để mua chú trâu bạch tạng 2 tuổi tên Chao Ko.

Ông Suwit Buranaphan và bà Somnuek Rungrat, chủ sở hữu của Chao Ko tiết lộ họ đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn clip về con trâu khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Con trâu này thu hút mọi ánh nhìn nhờ sở hữu ngoại hình hiếm gặp, từ sừng, móng chân cho đến toàn bộ cơ thể đều có màu "lạ".

Sau nhiều lần kiên trì liên lạc và đàm phán, người đàn ông đã thuyết phục được cặp vợ chồng bán con trâu bạch tạng với giá 1,4 tỷ đồng.

Ban đầu khi nhìn thấy hình ảnh của Chao Ko, ông Damrongsak đã liên lạc với họ hỏi mua con trâu trắng để phát triển giống ở tỉnh Phetchaburi. Lúc đầu, hai vợ chồng đều từ chối vì không có ý định bán Chao Ko. Tuy nhiên, ông Damrongsak vẫn kiên trì liên lạc suốt một tháng trời và cuối cùng họ đã đồng ý bán Chao Ko với giá 2 triệu baht.

"Ông Damrongsak là người có niềm đam mê nuôi trâu và quyết tâm phát triển giống trâu. Vì vậy, chúng tôi đã đồng ý bán Chao Ko với giá 2 triệu baht, dù trước đó có người đưa ra mức giá cao hơn mức này", cặp vợ chồng cho biết.

Con trâu được ông Damrongsak mua với giá 2 triệu baht (1,4 tỷ đồng). Nguồn ảnh: 77kaoded

Điểm đáng chú ý, ông Damrongsak tiết lộ, lần đầu tiên nhìn thấy Chao Ko ông đã thích đến mức không ăn không ngủ. Ông tiết lộ, để tìm được một con trâu đẹp như Chao Ko là rất khó.

Đây không phải lần đầu có con trâu bạch tạng được trả giá tiền tỷ, mới đây một con trâu bạch tạng khác cũng được chủ nhân mang đến hội chợ bán với giá 1,7 tỷ đồng. Chỉ sau vài giờ, con trâu đã được "rước" về với số tiền như chủ nhân cũ mong muốn.

Hai chủ sở hữu mới của con trâu Duangphet đã đến Lễ hội trâu Uthai Thani lần thứ 10 để nhận con vật và đưa nó đến ngôi nhà mới tại Harley Buffalo Farm ở tỉnh Chon Buri, Thái Lan.

Hai người đam mê trâu cho biết họ đã mua con trâu bạch tạng này để nhân giống nhằm giúp mở rộng số lượng loài trâu nước đặc biệt này.

Tại Thái Lan, trâu bạch tạng được đánh giá cao ở nhiều nền văn hóa vì sự quý hiếm và những huyền thoại gắn liền với chúng.