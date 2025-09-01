Giá vàng lập kỷ lục mới, mốc tiếp theo là bao nhiêu?

Trong tuần cuối tháng 8, vàng giao ngay chốt ở mức 3.443,5 USD/ounce, tăng hơn 4,7% so với tháng trước. Hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 – loại được giao dịch nhiều nhất – cũng vượt 3.511 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đến từ bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị Jackson Hole, nơi ông cho thấy Fed không quá cứng rắn với mục tiêu đưa lạm phát về 2%, mà tập trung nhiều hơn vào nguy cơ kinh tế chậm lại và thị trường lao động suy yếu. Quan điểm “ôn hòa” này khiến giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất, từ đó đẩy vàng tăng giá.

Theo các nhà phân tích, vàng đang hưởng lợi khi thị trường dần lo ngại về tình trạng “lạm phát đình trệ” – tức tăng trưởng yếu đi trong khi giá cả vẫn cao.

Fed có thật sự sắp hạ lãi suất?

Dữ liệu mới công bố cho thấy lạm phát lõi PCE – chỉ số ưa thích của Fed – tăng 2,9% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7, đúng với dự báo. Tuy nhiên, thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ cắt lãi suất 0,25% vào tháng 9, miễn là các báo cáo sắp tới không cho thấy lạm phát tăng vọt.

Giới đầu tư đang chờ đợi hai báo cáo quan trọng là chỉ số giá sản xuất (PPI) và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 9, cùng với báo cáo việc làm phi nông nghiệp. Nếu thị trường lao động vẫn yếu, khả năng Fed hạ lãi suất sẽ càng chắc chắn, tạo thêm lực đẩy cho vàng.

Theo các chuyên gia, vàng không chỉ hưởng lợi từ kỳ vọng chính sách, mà còn từ tâm lý phòng thủ trước những biến động khó lường của kinh tế Mỹ.

Chính trị Mỹ có đang khiến vàng “tỏa sáng”?

Ngoài yếu tố kinh tế, giới phân tích cho rằng căng thẳng giữa ông Donald Trump và Fed cũng đang tác động mạnh đến thị trường vàng. Việc ông Trump tìm cách loại bỏ Thống đốc Fed Lisa Cook đã làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ, qua đó làm suy yếu niềm tin vào đồng USD.

Trong bối cảnh đồng bạc xanh bị nghi ngờ về vai trò đồng tiền dự trữ toàn cầu, vàng càng được xem là kênh trú ẩn hấp dẫn. Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng khó đoán định “đỉnh” và việc phá vỡ mốc 3.500 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian.