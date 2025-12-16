Bitcoin tiếp tục giảm mạnh: Vì sao đà tăng cuối năm vẫn chưa xuất hiện?

Trong phiên đầu tuần, Bitcoin trượt xuống quanh mốc 86.000 USD, nối dài chuỗi biến động tiêu cực sau khi không thể vượt ngưỡng 94.000 USD vào tuần trước. Tính từ đầu năm đến nay, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã giảm khoảng 8%.

Theo các chiến lược gia, đà giảm phản ánh tâm lý thiếu quyết đoán của nhà đầu tư. Bitcoin từng rơi từ đỉnh lịch sử khoảng 126.000 USD hồi tháng 10 xuống gần 80.000 USD vào tháng trước, và hiện vẫn chưa tìm được động lực đủ mạnh để quay lại xu hướng tăng bền vững.

Dòng tiền và khối lượng giao dịch đang nói lên điều gì?

Một trong những yếu tố kìm hãm giá là dòng tiền vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay suy yếu trong nhiều tuần gần đây. Điều này khiến lực cầu mới không đủ mạnh để đẩy giá đi lên sau nhịp điều chỉnh sâu.

Theo 10X Research, khối lượng giao dịch toàn thị trường đã giảm khoảng 20% so với tuần trước. Diễn biến này cho thấy mức độ tham gia đầu cơ đang thu hẹp, phản ánh sự dè dặt ngày càng rõ của nhà đầu tư trước triển vọng ngắn hạn.

Thị trường đang kỳ vọng điều gì cho Bitcoin?

Linh Tran, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại XS.com, cho rằng Bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi ngang trong biên độ rộng từ 80.000–100.000 USD, thay vì bước vào một chu kỳ tăng giá mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc các nhịp tăng nếu có cũng dễ bị chốt lời nhanh.

Compass Point cũng cảnh báo nhà đầu tư không nên “đuổi theo” các đợt hồi giá. Theo phân tích của hãng, phần lớn người mua Bitcoin trong 6 tháng qua có giá vốn quanh 103.000 USD, khiến họ có xu hướng bán ra khi giá hồi phục, thay vì mua thêm lúc điều chỉnh.

Bitcoin đang trên đà ghi nhận sự “tách pha” đáng kể với thị trường chứng khoán Mỹ – điều hiếm thấy kể từ năm 2014. Trong khi chỉ số S&P 500 đã tăng gần 16% từ đầu năm, tiền số lại giao dịch yếu hơn rõ rệt.

Phản ánh sự thận trọng này, Standard Chartered đã hạ mục tiêu giá Bitcoin cuối năm xuống 100.000 USD, từ mức 200.000 USD trước đó. Dự báo cho năm 2026 cũng bị điều chỉnh mạnh, còn 150.000 USD thay vì 300.000 USD như kỳ vọng ban đầu.