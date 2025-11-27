Bitcoin tăng mạnh trở lại: Đà phục hồi này có bền vững?

Bitcoin bật lên hơn 90.000 USD vào ngày thứ Tư, sau khi rơi xuống vùng 81.000 USD cuối tuần trước – mức thấp nhất kể từ tháng 4. Đà phục hồi này diễn ra trong lúc S&P 500 và Nasdaq tăng bốn phiên liên tiếp nhờ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên, theo Torsten Slok – kinh tế trưởng của Apollo Management – biến động của Bitcoin thời gian gần đây không ăn khớp với thị trường chứng khoán như thường thấy. Dù cổ phiếu tăng tương đối ổn định, Bitcoin lại giảm sâu hơn trước khi phục hồi. Điều này khiến nhiều chuyên gia cho rằng đợt tăng này có thể chỉ là phản ứng ngắn hạn, hơn là tín hiệu của một xu hướng mới.

Tính từ đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD hồi tháng 10, Bitcoin vẫn đang thấp hơn khoảng 28%.

Quý IV thường được coi là giai đoạn mạnh nhất của Bitcoin, nhưng theo 10X Research (Singapore), các đợt tăng cuối năm hiếm khi diễn ra tự nhiên. Chúng thường chỉ xuất hiện khi thị trường có một “chất xúc tác” rõ ràng.

Hiện kỳ vọng phổ biến là Fed sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Nhưng theo các chiến lược gia của 10X Research, thông điệp của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong họp báo sau quyết định mới thực sự là yếu tố quyết định hướng đi của tiền số.

Báo cáo nhấn mạnh Bitcoin “phụ thuộc mạnh vào cách Fed giao tiếp với thị trường hơn là bản thân việc tăng hay giảm lãi suất”. Vì vậy, ngay cả khi Fed cắt giảm lãi suất, điều đó chưa chắc đã là tín hiệu tích cực cho tài sản số. Ngược lại, nếu Fed không cắt giảm, rủi ro một đợt bán tháo mạnh có thể gia tăng.

Tài khoản Kho bạc Mỹ (TGA) có còn tác động đến Bitcoin?

Một số nhà đầu tư kỳ vọng việc Bộ Tài chính Mỹ tăng chi tiêu từ TGA – tương tự tài khoản “chi tiêu thường xuyên” của chính phủ – sẽ hỗ trợ thị trường tài sản rủi ro. Nhưng 10X Research cho rằng mối tương quan này đang bị phóng đại.

Lần gần nhất TGA “xả” khoảng 522 tỷ USD, Bitcoin không tăng – mà giảm hơn 14.000 USD (tương đương 15%). Phải hơn hai tháng sau, mức đáy mới hình thành rồi thị trường mới dần hồi phục. Điều này đặt ra khả năng rằng tác động của TGA lên Bitcoin không trực tiếp, hoặc có độ trễ rất dài.

Hiện TGA vẫn ở mức cao, và nếu một độ trễ tương tự lặp lại, Bitcoin có thể chỉ đi ngang đến cuối tháng 1/2026 trước khi bất kỳ hiệu ứng thanh khoản nào thực sự xuất hiện – nếu xuất hiện.

Bitcoin đã tạo đáy chưa, hay còn giảm tiếp?

Theo chuyên gia Ed Engel của Compass Point, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bitcoin đã tạo đáy. Ông mô tả đặc trưng của thị trường gấu là những cú hồi mạnh ngắn hạn, sau đó bị bán tháo quyết liệt và Bitcoin hiện đang thể hiện đúng mô hình ấy.

Engel cho rằng vùng 92.000–95.000 USD sẽ là kháng cự mạnh, nếu giá tiến tới đó. Trong ngắn hạn, ông kỳ vọng Bitcoin có thể quay lại kiểm tra vùng 82.000 USD và thậm chí có thể xuyên thủng mốc 80.000 USD.

Dù ông nhìn thấy vùng hỗ trợ quan trọng 65.000–70.000 USD, Engel cảnh báo rủi ro giá quay lại kiểm tra cạnh trên của vùng này đang tăng lên, trừ khi thị trường xuất hiện các dấu hiệu rõ ràng như dòng tiền tích lũy mạnh từ nhóm nắm giữ dài hạn (HODLers) hoặc các vị thế bán khống gia tăng.