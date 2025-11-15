Bitcoin lao dốc không phanh: Thị trường tiền số sẽ ra sao?

Bitcoin tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần, có thời điểm rơi dưới 95.000 USD khi thị trường chứng khoán Mỹ cũng bán tháo do nhà đầu tư lo ngại Fed chưa sớm hạ lãi suất. Đến giữa phiên, đồng tiền số này nhích lại trên 96.000 USD nhưng vẫn trong xu hướng suy yếu.

Đà giảm kéo dài từ sau cú bán tháo hồi tháng trước, khi nhiều lệnh đặt cược sử dụng đòn bẩy bị thanh lý hàng loạt, cộng thêm động thái xả hàng từ các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn.

Theo dữ liệu của Bloomberg, dòng tiền rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin trong ngày thứ Năm vừa qua đã đạt mức cao thứ hai kể từ khi các quỹ này ra mắt.

Các tín hiệu nào cho thấy Bitcoin đã rơi vào thị trường giá xuống?

Báo cáo của 10X Research cho biết hiện “không có lực mua mới đủ mạnh để nâng giá.” Công ty này cho rằng các chỉ báo on-chain mà họ theo dõi đều trùng khớp và xác nhận Bitcoin đang trong “chế độ thị trường gấu”.

Theo 10X Research, nếu giá rơi xuống dưới 93.000 USD, Bitcoin có thể còn giảm sâu hơn trong thời gian tới. Việc Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất và không hạ trong tháng 12 càng khiến khả năng xuất hiện “đợt tăng giá Giáng sinh” của Bitcoin trở nên mờ nhạt.

Ngay cả Sean Farrell của Fundstrat, người thường có góc nhìn tích cực về tiền số, cũng chuyển sang thận trọng khi nói rằng “động lực tăng của Bitcoin hiện rất yếu.”

Vì sao thị trường lại thiếu động lực hồi phục?

Theo Farrell, thị trường tiền số hiện thiếu các yếu tố mang tính chất “kích hoạt” những tin tức hoặc thay đổi chính sách có thể kéo dòng tiền quay lại. Ngoài ra, việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài hơn dự kiến khiến thanh khoản bị gián đoạn, và sẽ cần thêm thời gian để dòng tiền quay lại nền kinh tế.

Farrell nhận định một đợt điều chỉnh mạnh hơn của thị trường rủi ro có thể giúp thiết lập lại mặt bằng giá, tạo cơ hội thu hút người mua mới.

Ông cho rằng Bitcoin có thể cần quay về vùng 90.000 USD để hấp dẫn nhà đầu tư quay lại thị trường.