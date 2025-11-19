Bitcoin cắm đầu lao dốc: Làn sóng hoảng sợ mới trên thị trường tài chính

Điều gì đang xảy ra với Bitcoin? Tại sao đồng tiền này lao dốc hơn 26%?

Chỉ sáu tuần sau khi lập đỉnh hơn 126.000 USD, Bitcoin đã mất hơn 26% giá trị và rơi xuống dưới 93.000 USD. Tối thứ Hai, giá thậm chí có lúc xuyên thủng mốc 90.000 USD – lần đầu tiên sau 7 tháng.

Theo dữ liệu CoinMarketCap, Bitcoin đã bốc hơi hơn 600 tỷ USD vốn hóa, chính thức rơi vào thị trường gấu (giảm hơn 20% từ đỉnh). Nhà đầu tư đang tháo chạy khỏi các tài sản rủi ro, đặc biệt khi tương lai chính sách lãi suất của Fed trở nên khó đoán.

Giới phân tích cho rằng diễn biến này nằm trong đợt “đổi khẩu vị rủi ro” chung. Những người nắm giữ dài hạn bắt đầu chốt lời sau chuỗi tăng nóng, trong khi thị trường vẫn bị tác động từ cú “flash crash” ngày 10/10 – thời điểm Tổng thống Trump khơi lại chiến tranh thương mại với Trung Quốc.

Theo Peter Chung (Presto Research), sau đợt bán tháo ngày 10/10, nhiều nhà tạo lập thị trường rời bỏ cuộc chơi khiến sổ lệnh trở nên “mỏng”, làm giá Bitcoin dễ bị biến động chỉ bởi các lệnh giao dịch lớn.

Ông cho biết Bitcoin đang chịu áp lực tương tự các tài sản rủi ro khác như cổ phiếu AI, nhưng bị “khuếch đại” thêm bởi yếu tố đặc thù của thị trường tiền số: thanh khoản suy yếu, ít người mua – bán hơn.

Gerry O’Shea (Hashdex) nhận định sự bất định về chính sách của Fed và bối cảnh vĩ mô khiến Bitcoin khó lấy lại đà tăng mạnh như đầu năm.

Bitcoin có cơ hội phục hồi hay đây là “bước ngoặt” của thị trường?

Năm 2024 từng là năm bứt phá của Bitcoin. Trước bầu cử Mỹ, đồng tiền số chỉ quanh 69.000 USD nhưng đã tăng tới 83% và lập kỷ lục lịch sử trên 126.000 USD vào đầu tháng 10. Nhà đầu tư đặt cược rằng chính quyền Trump nhiệm kỳ tiếp theo sẽ thúc đẩy chính sách thân thiện với crypto.

Nhiều yếu tố hỗ trợ xuất hiện: Quốc hội Mỹ thông qua GENIUS Act – đạo luật quan trọng với stablecoin; chính quyền Trump cởi mở với tiền số; Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) được giao cho người ủng hộ crypto là Paul Atkins; các sản phẩm ETF giúp nhà đầu tư tiếp cận tiền số dễ hơn.

Bitcoin bước vào năm 2024 ở mức 94.000 USD, nhưng hiện đã xóa sạch toàn bộ mức tăng của 11 tháng qua.

Nasdaq cũng giảm mạnh nhưng liên tục chứng kiến dòng tiền bắt đáy, trong khi Bitcoin vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể. Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường tiền số đang đứng trước điểm bước ngoặt: các động lực tăng giá đã phản ánh hết, còn rủi ro thì ngày càng nhiều.

Theo OKX, diễn biến vài ngày tới sẽ quyết định liệu đây chỉ là một cú điều chỉnh ngắn hay bắt đầu một chu kỳ suy giảm sâu hơn.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vào “làn sóng hồi phục”, nhắc lại việc Bitcoin từng rơi xuống mức 74.500 USD hồi tháng 4 nhưng vẫn leo lên đỉnh 126.000 USD chỉ vài tháng sau.