Bitcoin hụt hơi sau đỉnh lịch sử: Lực bán ồ ạt quay trở lại

Bitcoin liên tục bị bán khi giá nhích lên

Theo Glassnode, nhiều chỉ báo cho thấy thị trường đang ở trong một “pha giảm nhẹ”, khi dòng tiền mới vào không đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán đều đặn từ các nhà đầu tư lớn. Đáng chú ý, nhiều người mua Bitcoin ở gần đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 10 đang tranh thủ bán ra mỗi khi giá hồi phục.

Trong bối cảnh giá bị “kẹt” trong một vùng dao động hẹp nhưng yếu, thời gian trở thành yếu tố bất lợi. Các khoản lỗ chưa thực hiện tăng dần, làm gia tăng áp lực tâm lý và thúc đẩy hành vi bán phòng thủ.

Glassnode cho biết tỷ lệ lỗ chưa thực hiện tương đối đã tăng lên 4,4% – mức cao nhất trong gần hai năm, sau thời gian dài duy trì dưới 2%. Diễn biến này phản ánh sự chuyển dịch từ trạng thái hưng phấn sang “căng thẳng và bất định gia tăng”.

Theo chuyên gia Alex Kuptsikevich của FxPro, thị trường tiền số “đã bước vào chu kỳ gấu”, và bất kỳ nhịp hồi nào cũng có nguy cơ trở thành cơ hội để người nắm giữ bán ra, thay vì mở đầu cho một xu hướng tăng bền vững.

Giá Bitcoin đang diễn biến ra sao so với các tài sản rủi ro khác?

Trong phiên giao dịch tại New York ngày thứ Sáu, Bitcoin có lúc giảm 3,6% xuống 89.502 USD, và gần như đi ngang cả tuần. So với mức đỉnh khoảng 126.000 USD đạt được ngày 6/10, giá đã mất gần 30%.

Đáng chú ý, Bitcoin giảm cùng các tài sản rủi ro khác trong những tuần gần đây, nhưng lại không phục hồi khi chứng khoán hồi phục, phá vỡ mối tương quan tăng giá thường thấy. Điều này cho thấy dòng tiền đầu cơ đang rút lui, ngay cả sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Glassnode nhận định biến động hàm ý đã bắt đầu giảm và theo lịch sử thường tiếp tục co hẹp sau sự kiện vĩ mô lớn cuối cùng của năm, trong trường hợp này là cuộc họp FOMC ngày 10/12. Khi không có bất ngờ mang tính “diều hâu”, các nhà bán gamma nhiều khả năng quay lại thị trường, khiến biến động tiếp tục suy yếu về cuối năm.

Trong môi trường thanh khoản thấp, thị trường dễ rơi vào trạng thái dao động quanh giá trị trung bình, thiếu động lực để hình thành xu hướng rõ ràng.

Bối cảnh vĩ mô ảnh hưởng đến Bitcoin ra sao?

Theo Mitch Galer, trader tại GSR, yếu tố vĩ mô đang chi phối mạnh diễn biến giá tiền số. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần, chính sách thiếu rõ ràng và rủi ro địa chính trị gia tăng khiến dòng tiền giao dịch ngắn hạn có ảnh hưởng lớn hơn bình thường – một đặc điểm điển hình của thị trường giá xuống.

Dù vậy, Galer cho rằng vẫn có khả năng hồi phục vào cuối năm khi tâm lý thị trường đang “tiêu cực quá mức” và giá không còn lao dốc mạnh. Tuy nhiên, theo Timothy Misir của BRN, sự ổn định hiện tại vẫn rất mong manh, do thanh khoản mỏng và dòng tiền ETF phân hóa, cho thấy thị trường vẫn đang “tìm hướng đi” thay vì đặt cược dứt khoát vào một xu hướng.