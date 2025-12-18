Cây dại đến rắn cũng sợ, ở nước ngoài bán gần 150.000đ/kg

Loại rau “đuổi rắn” giúp “hái ra tiền”

Cái tên nghể xuyên lá, hay rau má ngọ có lẽ còn khá xa lạ với nhiều người Việt. Tuy nhiên, đối với các thế hệ xưa hoặc những người dân ở vùng nông thôn, đây là loại rau dại khá quen thuộc, đồng thời cũng là một cây thuốc phổ biến có lịch sử lâu đời trong y học cổ truyền.

Đây là cây thân thảo, thuộc họ Rau răm, phân bố ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Điểm nhận dạng của rau má ngọ là có thân nhẵn, phân nhánh nhiều, lá hình mũi mác và mép có răng cưa. Vì là rau dại nên chúng có thể phát triển tốt mà không cần tốn công chăm sóc. Bạn có thể tìm thấy loài rau dại này ở những khu vực ẩm thấp ở cả miền núi và đồng bằng.

Lá rau má ngọ có vị chua và có thể ăn được. Đặc biệt, do lá và thân có nhiều gai nhọn, rau má ngọ khiến nhiều loài động vật phải né xa, kể cả rắn. Rắn chỉ có thể bò vòng quanh cây để tránh bị gai đâm trúng.

Không chỉ có khả năng xua đuổi rắn, rau má ngọ còn được sử dụng rộng rãi để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Ví dụ như trị vết rắn cắn, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa, giúp an thần, làm đẹp da...

Theo y học cổ truyền, loại thảo dược này có tính mát, vị ngọt, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, hoạt huyết, cầm máu… Có thể dùng tươi (ăn sống, nấu canh, làm nước ép) hoặc phơi khô để sắc nước uống, ngâm rượu. Ở Trung Quốc, rau má ngọ sấy khô có giá bán khá ca, khoảng 18 - 40 NDT/kg, tương đương 65.600 - 146.000đ/kg.