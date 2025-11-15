Bitcoin cắm đầu lao dốc: Thị trường tiền số lao đao

Trong phiên giao dịch gần đây, giá Bitcoin giảm mạnh tới 2,8%, xuống dưới 96.000 USD, để rồi chỉ hồi phục nhẹ, nhưng vẫn thấp hơn 20% so với mức cao kỷ lục đạt được đầu tháng 10. Tình trạng bán tháo kéo dài sau khi hơn 19 tỷ USD bị thanh lý vào ngày 10/10, khiến tổng giá trị thị trường tiền điện tử giảm hơn 1.000 tỷ USD. Các đợt thanh lý tiếp tục diễn ra, hơn 1 tỷ USD giá trị giao dịch ký quỹ đã bị xóa trong 24 giờ gần nhất.

Theo dữ liệu từ CoinGecko và CoinGlass, thị trường tiền số đang chịu áp lực lớn từ dòng tiền tháo chạy, khiến thanh khoản và sức chịu đựng của thị trường yếu đi. Việc thiếu các lệnh mua lớn và tâm lý e ngại rủi ro đã đẩy Bitcoin xuống mức thấp hơn, tạo cảm giác bất ổn cho nhà đầu tư.

ETF rút tiền, thị trường lao đao thế nào?

Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) đầu tư vào Bitcoin chứng kiến dòng tiền rút ròng khoảng 870 triệu USD, mức rút lớn thứ hai kể từ khi các quỹ này ra đời. Một đợt hồi phục ngắn của thị trường chứng khoán Mỹ đầu tuần trước, xuất phát từ sự nhẹ nhõm sau khi chính phủ Mỹ kết thúc đợt đóng cửa kéo dài, nhanh chóng tan biến.

Các nhà giao dịch đang đặt câu hỏi về khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn, khiến các tài sản rủi ro như tiền số và cổ phiếu công nghệ chịu áp lực lớn. Theo Max Gokhman, Phó Giám đốc Đầu tư tại Franklin Templeton, mức biến động cao của tiền số khiến các rủi ro vĩ mô tác động mạnh hơn, và thị trường sẽ tiếp tục “nhạy cảm” cho đến khi có sự tham gia sâu hơn của các tổ chức đầu tư.

Thanh khoản giảm và chiến lược phòng vệ ra sao?

Độ sâu thị trường, tức khả năng hấp thụ các giao dịch lớn mà không tạo biến động mạnh về giá đã giảm khoảng 30% so với mức cao trong năm. Augustine Fan, đối tác tại SignalPlus, cho biết với tình hình hiện tại, không có nhiều điểm hỗ trợ kỹ thuật cho Bitcoin từ mức giá hiện nay đến vùng thấp 90.000 USD. Tâm lý thị trường nhiều khả năng tiếp tục u ám trong thời gian tới.

Trên thị trường quyền chọn, các nhà giao dịch đang tìm kiếm các chiến lược trung lập, như strangles và straddles, để tận dụng biến động mà không phụ thuộc vào xu hướng tăng hay giảm của giá Bitcoin, theo Nick Ruck tại LVRG Research. Điều này phản ánh sự thận trọng ngày càng cao và kỳ vọng về những đợt biến động mạnh tiếp theo.