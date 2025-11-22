Bitcoin lao dốc mạnh nhất, hướng tới tháng tồi tệ nhất kể từ khi tiền điện tử sụp đổ năm 2022

Bitcoin đã giảm tới 6,4% xuống còn khoảng 81.629 USD, đánh dấu tháng sụt mạnh nhất kể từ chuỗi sập đổ doanh nghiệp tiền số năm 2022. Cùng lúc, Ether cũng mất gần 8%, còn dưới 2.700 USD, kéo theo hàng loạt altcoin giảm theo.

Tổng giá trị thị trường tiền số đã rơi xuống dưới 3.000 tỷ USD lần đầu tiên từ tháng 4, theo CoinGecko. Riêng trong tháng 11, Bitcoin mất khoảng 25% giá trị, mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2022, thời điểm hệ sinh thái TerraUSD sụp đổ, kéo theo FTX phá sản chỉ vài tháng sau.

Dù môi trường chính sách ở Mỹ đang thân thiện hơn với tiền số, đà giảm của Bitcoin vẫn không dừng lại. Kể từ khi đạt đỉnh lịch sử hồi đầu tháng 10, Bitcoin đã rơi hơn 30% do áp lực bán đòn bẩy sau đợt thanh lý 19 tỷ USD vị thế ngày 10/10, cú sốc “thổi bay” 1.500 tỷ USD vốn hóa toàn thị trường.

Điều gì khiến áp lực bán tiếp tục tăng?

Chỉ trong 24 giờ qua, thêm 2 tỷ USD vị thế đòn bẩy tiếp tục bị thanh lý, theo CoinGlass. Bối cảnh vĩ mô cũng không ủng hộ: chứng khoán Mỹ quay đầu giảm dù trước đó bùng nổ nhờ kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng từ Nvidia. Lo ngại định giá cao và khả năng Fed không cắt lãi suất vào tháng 12 tiếp tục kéo tâm lý xuống thấp.

Theo nhiều chuyên gia, thị trường dường như xuất hiện “người bán cưỡng bức”, gây áp lực khó lường lên giá. Một ví Bitcoin được gắn tên “Owen Gunden” nắm giữ Bitcoin từ năm 2011 đã bán sạch 1,3 tỷ USD Bitcoin trong vài tuần qua, động thái càng khiến thị trường thêm bất ổn.

Chỉ số tâm lý nhà đầu tư tiền số hiện ở mức “sợ hãi tột độ”, mức thấp nhất từ cuộc khủng hoảng năm 2022. Cách đây một năm, khi ông Trump đắc cử, chỉ số này từng ở mức rất lạc quan: 94 điểm.

Vì sao tổ chức lớn cũng “bỏ chạy”?

Dòng tiền tổ chức cho thấy sự dè dặt rõ rệt. Nhóm 12 quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ ghi nhận 903 triệu USD bị rút ra trong ngày thứ Năm, mức rút lớn thứ hai kể từ khi ra mắt tháng 1/2024.

Lượng vị thế mở trên thị trường hợp đồng tương lai perpetual đã giảm 35% so với đỉnh tháng 10, cho thấy “tiền lớn” rút bớt khỏi thị trường đòn bẩy.

Đáng chú ý, thị trường có thể đang “thử ngưỡng chịu đau” của MicroStrategy - doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất do Michael Saylor dẫn dắt. Nếu giá giảm sâu hơn về sát mức hòa vốn, công ty có thể đối mặt margin call với lượng Bitcoin cầm cố để vay.

Các công ty “copycat” mô phỏng chiến lược gom Bitcoin của MicroStrategy như Sequans Communications, ETHZilla hay FG Nexus cũng phải bán bớt tài sản để tài trợ mua cổ phiếu quỹ, nhằm cứu giá cổ phiếu đang lao dốc.

Bitcoin còn rủi ro gì phía trước?

Trong báo cáo mới nhất, JPMorgan cảnh báo MicroStrategy có thể bị loại khỏi các chỉ số lớn như MSCI USA hay Nasdaq 100, quyết định dự kiến công bố ngày 15/1. Nếu điều này xảy ra, áp lực bán từ các quỹ theo chỉ số có thể tiếp tục đè lên thị trường.

Dù vậy, mức giá hiện tại vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu hoảng loạn cực đoan như các “đáy lịch sử”, nhưng tâm lý yếu và dòng tiền thoát ra liên tục khiến đợt giảm này trở nên khó dự đoán hơn.

Bitcoin đang giao dịch quanh 82.900 USD, nhưng tốc độ giảm nhanh, mạnh và kéo dài khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng bước vào chu kỳ điều chỉnh sâu hơn. Với tâm lý tiêu cực lan rộng và các “ông lớn” đứng ngoài, thị trường có thể còn biến động mạnh trong thời gian tới.