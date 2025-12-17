Sau cơn bùng nổ lịch sử, vàng và bạc đối mặt chu kỳ giảm dài hạn

Theo Avi Gilburt – nhà sáng lập ElliottWaveTrader, đợt tăng của vàng và bạc bắt nguồn từ giai đoạn tái thiết sau đáy 2015–2016, khi dòng vốn rút khỏi ETF và sự thờ ơ của nhà đầu tư đạt đỉnh. Chu kỳ này đã kéo dài gần một thập kỷ và đang có dấu hiệu “mệt mỏi”.

Gilburt nhấn mạnh đây không phải là sự khởi đầu của một xu hướng mới, mà là phần cuối của một chu kỳ dài. Ông dự báo năm 2026 nhiều khả năng sẽ đánh dấu đỉnh chu kỳ, sau đó mở ra một giai đoạn điều chỉnh kéo dài nhiều năm đối với cả vàng và bạc.

Vàng đang đứng trước những ngưỡng kỹ thuật quan trọng

Ở ngắn hạn, vàng đang giao dịch quanh vùng hỗ trợ mới trên 4.300 USD/ounce. Tuy nhiên, Gilburt đặc biệt theo dõi ngưỡng kháng cự 4.383 USD. Nếu không vượt qua được mức này, vàng có thể điều chỉnh mạnh, thậm chí quay lại vùng 3.800 USD/ounce.

Dù vậy, ông cho rằng một nhịp giảm như vậy không phải dấu chấm hết, mà có thể là cơ hội mua cuối cùng trước khi vàng bước vào một đợt tăng mạnh cuối cùng. Trong kịch bản tích cực hơn, nếu phá vỡ kháng cự, giá vàng có thể tiến sát – nhưng chưa chắc vượt – mốc tâm lý 5.000 USD/ounce trước khi tạo đỉnh dài hạn.

Bạc có còn dư địa tăng mạnh hơn vàng hay không?

So với vàng, bạc vẫn thể hiện biến động mạnh và giàu “tính chu kỳ” hơn. Gilburt cho biết bạc đã chạm ngưỡng mục tiêu tối thiểu trong dài hạn, nhưng nếu vùng hỗ trợ được giữ vững, xu hướng tăng vẫn chưa kết thúc.

Mục tiêu lý tưởng của ông đối với bạc nằm trong vùng 75–80 USD/ounce. Để đạt được điều này, thị trường có thể cần một nhịp điều chỉnh có kiểm soát về vùng 43–47 USD nhằm tạo nền tảng kỹ thuật cho một cú “bùng nổ cuối cùng”, tương tự mô hình năm 2010–2011.

Rủi ro lớn hơn nào đang hình thành trên thị trường tài chính toàn cầu?

Trái với quan điểm phổ biến, Gilburt cho rằng các yếu tố cơ bản như lạm phát, cung – cầu hay chính sách tiền tệ chỉ mang tính “đồng thời”, không phải nguyên nhân cốt lõi dẫn dắt giá vàng và bạc. Theo ông, kim loại quý vận động theo các chu kỳ sóng riêng biệt.

Ông dẫn chứng giai đoạn sau năm 2011, khi vàng giảm nhiều năm liền dù các lập luận cơ bản vẫn rất tích cực. Ngay cả trong khủng hoảng tài chính 2008, vàng cũng từng mất hơn 30% giá trị. Điều này cho thấy vàng không phải lúc nào cũng là nơi trú ẩn an toàn trong mọi kịch bản.

Ngoài vàng và bạc, Gilburt cảnh báo thị trường trái phiếu dài hạn có thể đã tạo đỉnh, với lợi suất có khả năng tăng mạnh trở lại trong những năm tới, song hành cùng nguy cơ sụp đổ của thị trường cổ phiếu.

Ông đặc biệt lo ngại về rủi ro hệ thống ngân hàng trong bối cảnh tiền tệ hiện đại chủ yếu được tạo ra từ tín dụng. Khi chu kỳ đảo chiều, lượng tiền này có thể bị “phá hủy” nhanh chóng. Chính vì vậy, Gilburt đang nắm giữ lượng tiền mặt lớn kỷ lục, ưu tiên trái phiếu ngắn hạn và tránh xa trái phiếu dài hạn.

Nhà đầu tư vàng và bạc nên làm gì?

Thông điệp của Gilburt không phải là rời bỏ vàng và bạc, mà là nhận thức rõ vị trí của thị trường trong chu kỳ. Những tháng tới có thể vẫn mang lại cơ hội tăng giá cuối cùng, đặc biệt với bạc, nhưng từ năm 2026 trở đi, cán cân rủi ro – lợi nhuận có thể thay đổi mạnh.

Theo ông, thời điểm nguy hiểm nhất với nhà đầu tư thường đến khi sự tự tin đạt đỉnh. Nếu kịch bản này lặp lại, năm 2026 có thể là thời điểm buộc thị trường kim loại quý phải trải qua một đợt “tái thiết đau đớn”.