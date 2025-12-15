Đại gia Việt tài trợ hơn 400 tỷ đồng xây thánh đường lớn nhất Việt Nam là ai?

Ngày 8/12, Giáo xứ Lãng Vân (Giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình) khánh thành Nhà thờ Lãng Vân, công trình được đánh giá là thánh đường có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay. Theo những thông tin được công bố, nhà thờ Lãng Vân có tổng diện tích 14.200m2, tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng do Tập đoàn kinh tế Xuân Thành của đại gia Nguyễn Xuân Thành tài trợ toàn bộ.﻿

Trước khi chi hơn 400 tỷ đồng tài trợ xây thánh đường lớn nhất Việt Nam, đại gia sinh năm 1950 cũng là doanh nhân nổi tiếng trên thương trường. Ông Nguyễn Xuân Thành đang giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần - Tập đoàn kinh tế Xuân Thành và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành, cổ đông lớn nhất của Tập đoàn kinh tế Xuân Thành.

Tập đoàn kinh tế Xuân Thành do ông Nguyễn Xuân Thành (cha ruột ông Thụy) gây dựng từ một doanh nghiệp xây dựng tư nhân tại Ninh Bình. Đến nay, người dân Ninh Bình vẫn quen gọi ông Thành là “cai Thành”, xuất phát từ việc ông từng là nhà thầu xây dựng. Doanh nghiệp này cũng là tiền thân của một loạt doanh nghiệp lớn hiện nay là Thaigroup, Thaiholdings và Bảo hiểm Xuân Thành... hoạt động trải dài trên nhiều lĩnh vực từ ngân hàng, bảo hiểm, xi măng, thuỷ điện, năng lượng tái tạo, xây dựng, khách sạn, vận tải...

Lần gần nhất Tập đoàn kinh tế Xuân Thành do đại gia Nguyễn Xuân Thành giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật công bố vốn điều lệ là tháng 3/2015, khi đó doanh nghiệp có vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Thời điểm đó, Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành thành lập năm 2003 cũng là cổ đông lớn nhất nắm giữ 82% vốn góp.

Dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cũng cho thấy ở lần đăng ký thông tin doanh nghiệp vào tháng 8, ông Nguyễn Xuân Thành cũng đang giữ vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và phát triển Xuân Thành. Thời điểm này, doanh nghiệp có vốn điều lệ lên tới 11.898 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Xuân Thành góp hơn 951 tỷ đồng tương đương 8% vốn, cổ đông Nguyễn Đức Hạnh người con út của ông Thành đứng tên góp hơn 10.946 tỷ đồng tương đương 92% vốn góp.

Ở lần thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2025, ông Phạm Anh Tú sinh năm 1972 giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Xuân Thành có 7 người con, trong đó, nhiều người là những doanh nhân có tiếng trong giới kinh doanh.

Đầu tiên phải kể đến doanh nhân Nguyễn Đức Thuỵ. Ông Nguyễn Đức Thụy hiện đang là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank). Ông Thuỵ còn là được biết đến là nhà sáng lập Công ty CP Thaiholdings.

Ông Nguyễn Văn Thiện - con trai cả của đại gia Xuân Thành, hiện đang là Chủ tịch HĐQT của Xuân Thiện Group. Những người con khác của đại gia Nguyễn Xuân Thành có phần kín tiếng hơn.

Trong đó, ông ﻿Nguyễn Văn Thùy đang làm Phó Chủ tịch HĐQT LPBank. Ông Nguyễn Xuân Thuỷ là Chủ tịch HĐQT Công ty Xi măng Xuân Thành. Ông Nguyễn Văn Thuyết từng tham gia điều hành Thaiholdings (TDH).

Và em út Nguyễn Đức Hạnh chưa trực tiếp điều hành công ty nào trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Thảo là con gái duy nhất của đại gia Nguyễn Xuân Thành. Bà Thảo vô cùng kín tiếng và gần như không lộ diện trước truyền thông. Được biết, ông Đoàn Nguyên Ngọc - chồng bà Thảo, hiện đang giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc của LPBank.