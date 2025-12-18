Giá xăng dầu đồng loạt đi xuống, RON95 chỉ còn trên 19.600 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu vào chiều nay (18/12).

Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu kể từ 15 giờ ngày hôm nay.

Theo đó, giá xăng RON95-III giảm 462 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Còn giá xăng E5 RON92 không cao hơn 19.239 đồng/lít, hạ 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Giá xăng được điều chỉnh giảm. Ảnh: Nam Khánh

Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S giảm 678 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.476 đồng/lít.

Giá dầu hỏa không cao hơn 17.937 đồng/lít, tức được điều chỉnh giảm 704 đồng/lít.

Giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.160 đồng/kg, giảm 233 đồng/kg so với mức hiện hành.

Ở kỳ điều hành gần đây nhất (ngày 11/12), giá xăng được điều chỉnh giảm từ 207-378 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh hạ 226 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 252 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 43 đồng/kg.

Cũng giống như các kỳ điều hành trước, tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.