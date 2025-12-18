Cắm đầu giảm sâu, dòng tiền rời bỏ thị trường: Ai đang bán Bitcoin?

Sau hơn hai tháng kể từ khi chạm mức cao kỷ lục trên 126.000 USD, giá Bitcoin đã giảm gần 30% và loay hoay tìm điểm tựa. Nguyên nhân không chỉ đến từ biến động ngắn hạn, mà chủ yếu do các nhà đầu tư nắm giữ lâu năm liên tục bán ra.

Dữ liệu blockchain cho thấy lượng Bitcoin “ngủ yên” nhiều năm đang được đưa trở lại thị trường với tốc độ nhanh hiếm thấy. Theo K33 Research, kể từ đầu năm 2023, số Bitcoin không giao dịch trong ít nhất hai năm đã giảm khoảng 1,6 triệu đồng, tương đương gần 140 tỷ USD – dấu hiệu cho thấy lực bán bền bỉ từ các nhà đầu tư dài hạn.

Làn sóng “xả hàng” của nhà đầu tư lâu năm

Chỉ riêng năm 2025, gần 300 tỷ USD Bitcoin từng “đóng băng” hơn một năm đã quay trở lại lưu thông. CryptoQuant cho biết 30 ngày gần nhất ghi nhận một trong những đợt phân phối Bitcoin mạnh nhất của nhóm nắm giữ dài hạn trong hơn 5 năm.

Trước đây, nguồn cung này được hấp thụ nhờ nhu cầu mạnh từ các quỹ ETF Bitcoin mới ra mắt và các tổ chức đầu tư tiền số. Tuy nhiên, bức tranh hiện đã đổi khác: dòng tiền vào ETF đảo chiều âm, khối lượng giao dịch phái sinh sụt giảm và nhà đầu tư cá nhân thưa thớt dần. Cùng một lượng Bitcoin, nhưng nay rơi vào một thị trường yếu hơn, thiếu người mua hơn.

Áp lực bán trở nên rõ rệt hơn kể từ ngày 10/10, khi thị trường chứng kiến khoảng 19 tỷ USD vị thế bị thanh lý sau những phát biểu bất ngờ liên quan đến thuế trừng phạt của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là đợt “rửa đòn bẩy” lớn nhất trong lịch sử tiền số.

Sau cú sốc này, giới giao dịch rút mạnh khỏi thị trường phái sinh. Dữ liệu từ Coinglass cho thấy số hợp đồng mở (open interest) của cả quyền chọn và hợp đồng vĩnh cửu Bitcoin vẫn thấp hơn nhiều so với trước cú sập. Điều này phản ánh tâm lý đứng ngoài quan sát của phần lớn nhà đầu tư.

Bitcoin có đang mất sức hấp dẫn với dòng tiền đầu cơ?

Một nhịp bật ngắn lên 90.000 USD gần đây – chủ yếu do thanh lý các vị thế bán khống nhanh chóng bị triệt tiêu. Bitcoin lại quay đầu giảm, có lúc xuống quanh 85.000 USD, cho thấy đà hồi phục thiếu bền vững.

Theo các chuyên gia, thị trường hiện không còn được hỗ trợ bởi các chiến lược giao dịch chênh lệch giá giữa thị trường giao ngay và tương lai, vốn từng mang lại lợi nhuận cho các quỹ phòng hộ. Khi các công cụ đầu cơ kém hiệu quả, thanh khoản càng suy yếu.

Dù bức tranh ngắn hạn khá ảm đạm, một số tín hiệu cho thấy làn sóng bán của nhà đầu tư lâu năm có thể đang tiến gần điểm bão hòa. K33 Research ước tính khoảng 20% tổng nguồn cung Bitcoin đã được “kích hoạt” trở lại trong hai năm qua, mức thường thấy trước khi áp lực bán giảm dần trong các chu kỳ lịch sử.

Nếu xu hướng này lặp lại, hoạt động bán của nhóm “OG” (những nhà đầu tư đời đầu) có thể hạ nhiệt từ năm 2026, mở đường cho Bitcoin chuyển sang trạng thái cầu ròng khi mức độ tham gia của các tổ chức tài chính ngày càng sâu hơn.