Trực tiếp bóng đá Fulham - Arsenal: "Pháo thủ" quyết giữ ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 23h30, 18/10 | Craven Cottage Fulham 0 - 0 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Fulham vs Arsenal Arsenal Điểm Leno Castagne Andersen Bassey Sessegnon Lukic Berge Wilson King Iwobi Traore Điểm Raya Timber Saliba Gabriel Calafiori Merino Zubimendi Rice Saka Eze Gyokeres Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Fulham Fulham Arsenal Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon, Lukic, Berge, Wilson, King, Iwobi, Traore Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Merino, Zubimendi, Rice, Saka, Eze, Gyokeres

🔥 Chủ nhà phong độ rất tệ

Fulham bước vào đợt tập trung ĐTQG tháng 10 với tâm thế nặng nề sau hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 1-3 trước Aston Villa và Bournemouth. Lúc này, đội bóng của HLV Marco Silva rơi xuống vị trí thứ 14 với chỉ 8 điểm sau 7 vòng (thắng 2, hòa 2, thua 3).

“The Cottagers” đang đối mặt nguy cơ thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong ba trận liền ở Ngoại hạng Anh – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2020. Dẫu vậy, Craven Cottage vẫn là điểm tựa tinh thần khi Fulham đã thắng cả 4 trận gần nhất tại đây trên mọi đấu trường.

⚽ "Pháo thủ" thăng hoa

Arsenal đứng trên đỉnh bảng sau vòng 7 nhờ chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước West Ham. Đó là trận bất bại thứ 18 trong 19 derby London gần nhất của “Pháo thủ” ở giải Ngoại hạng (thắng 13, hòa 4). Thầy trò Mikel Arteta đang sở hữu phong độ sân khách cực tốt, chỉ thua 1/17 chuyến hành quân gần nhất (thắng 9, hòa 7), và thất bại duy nhất ấy là trước nhà đương kim vô địch Liverpool.

💼 Lịch sử gọi tên "Pháo thủ"

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía Arsenal khi Fulham chỉ thắng 1/14 lần chạm trán gần đây ở Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 9). Đáng nói, “Pháo thủ” đã ghi bàn trong cả 20 lần đối đầu với Fulham ở giải đấu này.