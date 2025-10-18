Trực tiếp bóng đá Fulham - Arsenal: "Pháo thủ" quyết giữ ngôi đầu (Ngoại hạng Anh)
(23h30, 18/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh) Arsenal đang có phong độ ổn định và trận derby London với Fulham là cơ hội để "Pháo thủ" giữ chắc ngôi đầu.
Premier League | 23h30, 18/10 | Craven Cottage
Điểm
Leno
Castagne
Andersen
Bassey
Sessegnon
Lukic
Berge
Wilson
King
Iwobi
Traore
Điểm
Raya
Timber
Saliba
Gabriel
Calafiori
Merino
Zubimendi
Rice
Saka
Eze
Gyokeres
🔥 Chủ nhà phong độ rất tệ
Fulham bước vào đợt tập trung ĐTQG tháng 10 với tâm thế nặng nề sau hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 1-3 trước Aston Villa và Bournemouth. Lúc này, đội bóng của HLV Marco Silva rơi xuống vị trí thứ 14 với chỉ 8 điểm sau 7 vòng (thắng 2, hòa 2, thua 3).
“The Cottagers” đang đối mặt nguy cơ thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong ba trận liền ở Ngoại hạng Anh – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2020. Dẫu vậy, Craven Cottage vẫn là điểm tựa tinh thần khi Fulham đã thắng cả 4 trận gần nhất tại đây trên mọi đấu trường.
⚽ "Pháo thủ" thăng hoa
Arsenal đứng trên đỉnh bảng sau vòng 7 nhờ chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước West Ham. Đó là trận bất bại thứ 18 trong 19 derby London gần nhất của “Pháo thủ” ở giải Ngoại hạng (thắng 13, hòa 4). Thầy trò Mikel Arteta đang sở hữu phong độ sân khách cực tốt, chỉ thua 1/17 chuyến hành quân gần nhất (thắng 9, hòa 7), và thất bại duy nhất ấy là trước nhà đương kim vô địch Liverpool.
💼 Lịch sử gọi tên "Pháo thủ"
Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía Arsenal khi Fulham chỉ thắng 1/14 lần chạm trán gần đây ở Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 9). Đáng nói, “Pháo thủ” đã ghi bàn trong cả 20 lần đối đầu với Fulham ở giải đấu này.
