Quyết Chiến lập cú đúp danh hiệu, hot girl Choi Bome vô địch giải bi-a danh giá

🏆 Trần Quyết Chiến ghi điểm gây “sốt”, lập cú đúp danh hiệu

Tâm điểm của ngày thi đấu 5/12, ngày tranh tài cuối cùng của giải vô địch HBSF MIN Table 2025 tổ chức tại Nhà thi đấu Rạch Miễu được tập trung vào 4 trận chung kết ở cả 4 nội dung carom 3 băng nam, carom 3 băng nữ, pool 9 bi nam và pool 9 bi nữ.

Quyết Chiến giành chức vô địch 100 triệu đồng

Ở trận chung kết carom 3 băng nam, Trần Quyết Chiến đánh bại Nguyễn Nhất Hoà với tỉ số 50-33 sau 15 lượt cơ để lên ngôi vô địch. Giải đấu chứng kiến một phong độ thăng hoa của cơ thủ số 1 Việt Nam.

Trước đó ở tứ kết, Quyết Chiến gây “sốt” cộng đồng bi-a với chiến thắng 40-9 chỉ sau 9 lượt cơ trước Nguyễn Như Lê. Thậm chí ở hiệp 1, anh đưa trận đấu vào giờ nghỉ giải lao với cách biệt 20-2 chỉ sau 2 lượt cơ đầu. Sang hiệp 2, Quyết Chiến có thêm một series 10 điểm nữa để áp đảo đối thủ. Tại bán kết, Quyết Chiến vượt qua nhà vô địch World Cup Trần Thanh Lực với tỉ số 50-34 sau 21 lượt cơ.

Cơ thủ số 1 Việt Nam thể hiện đẳng cấp ghi điểm, giành luôn giải Best Game

Bên cạnh cúp và tiền thưởng 100 triệu đồng cho nhà vô địch, Quyết Chiến giành luôn danh hiệu Best Game trị giá 5 triệu đồng với hiệu suất 4,444 điểm/lượt cơ ghi được trong trận đấu trước Như Lê. Á quân Nguyễn Nhất Hoà nhận 40 triệu đồng. Hai tay cơ đồng hạng 3 là Võ Quốc Thắng và Trần Thanh Lực nhận 15 triệu đồng. Series xuất sắc thuộc về cơ thủ Nguyễn Trung Khiên với series 15 điểm nhận 5 triệu đồng.

👑 Hoàng “Sao” thể hiện đẳng cấp, hot girl Hàn Quốc đăng quang

Ở chung kết pool 9 bi nam, Dương Quốc Hoàng cùng Phạm Phương Nam tạo nên màn giằng co đầy hấp dẫn. Khi tỉ số đang là 8-8, Quốc Hoàng tận dụng tốt sai sót của người đàn em để thắng liền 3 ván, qua đó thắng chung cuộc 11-8.

Hoàng "Sao" thống trị nội dung pool 9 bi nam

Với kết quả này, Dương Quốc Hoàng nhận cúp và 70 triệu đồng. Á quân Phạm Phương Nam nhận 30 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng 3 là Nguyễn Văn Hưng Phú và Hồ Minh Hánh nhận 10 triệu đồng. Các vị trí từ hạng 5-8 nhận 3 triệu đồng.

Bùi Xuân Vàng tiếp tục chứng minh sức mạnh tuyệt đối ở nội dung pool 9 bi nữ khi đánh bại Lê Hồng Nhung với tỉ số 8-4 trong trận chung kết, qua đó nhận cúp vô địch, 20 triệu đồng cùng 1 cây cơ thi đấu J-Flowers. Á quân Lê Hồng Nhung nhận 10 triệu đồng. Hai cơ thủ hạng 3 là Trần Thị Kim Quyên và Phùng Hoàng Phương Uyên nhận 4 triệu đồng. Từ hạng 5-8 nhận 2 triệu đồng.

Choi Bome vô địch carom 3 băng nữ

Bùi Xuân Vàng vô địch pool 9 bi nữ

Đáng chú ý, ở nội dung carom 3 băng nữ, hệ thống HBSF Tour lần đầu tiên có chức vô địch thuộc về cơ thủ nước ngoài. Cụ thể, nữ cơ thủ xinh đẹp người Hàn Quốc Choi Bome thắng đồng hương Park Jihyun với tỉ số 30-19 sau 26 lượt cơ để đăng quang. Cô nhận cúp, 20 triệu đồng và 1 cây cơ thi đấu J-Flowers.

Á quân Park Jihyun nhận 10 triệu đồng. Hai cơ thủ đồng hạng 3 là Nguyễn Thị Bích Trâm và Ayaka Miyashita nhận 4 triệu đồng. Cơ thủ Đỗ Thị Ngọc Hằng giành giải Series xuất sắc còn Choi Bome nhận thêm giải Best Game, mỗi giải 2 triệu đồng.

HBSF Final 2025 kết thúc ấn tượng, khép lại một năm thành công của hệ thống HBSF Tour

Cũng trong lễ bế mạc, Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM (HBSF) đã trao thưởng cho Nguyễn Trần Thanh Tự với vị trí hạng 1 trên Bảng xếp hạng Carom HBSF năm 2025 với 1 cây cơ đến từ thương hiệu Million. Cơ thủ Ngô Hồng Thắng là cơ thủ xuất sắc nhất trên bảng xếp hạng Pool HBSF năm 2025 nhận 1 cây cơ đến từ thương hiệu J-Flowers.

Như vậy sau 5 ngày tổ chức, giải vô địch HBSF MIN Table năm 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp với những trận đấu đầy hấp dẫn, bất ngờ và giàu chuyên môn. Giải đấu khép lại một năm đầy thăng hoa của hệ thống HBSF Tour, sân chơi chất lượng được HBSF tổ chức, giải đấu được ví von như “World Cup của bi-a Việt Nam”, tiếp tục khẳng định sự chỉn chu, chuyên nghiệp, thu hút dàn cơ thủ tốt nhất Việt Nam cùng một số khách mời quốc tế chất lượng.