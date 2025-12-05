Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Philippines: Chiếm lợi thế tranh vé bán kết (SEA Games)

SEA Games | 16h, 5/12 | ĐT nữ Myanmar 0 - 0 ĐT nữ Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Myanmar vs ĐT nữ Philippines ĐT nữ Philippines Điểm Nyein Myo Ya Oo Mon Myint Phyu Win Phyu Phwe Htet Wai Thaw Thaw Mo Tun Theingi Tun Per Khine Lae Oo Điểm McDaniel Cesar Markey H.Long Carpio Hawkinson Pasion Pino Sawicki M.Guy Ramires Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Myanmar ĐT nữ Myanmar ĐT nữ Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Win, Phyu Phwe, Htet Wai, Thaw Thaw, Mo Tun, Theingi Tun, Per Khine, Lae Oo McDaniel, Cesar, Markey, H.Long, Carpio, Hawkinson, Pasion, Pino, Sawicki, M.Guy, Ramires

⚡ Kịch tính bảng B

Bảng B hứa hẹn sẽ diễn ra với những màn tranh tài căng thẳng khi có tới 3 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch: ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Myanmar, cùng cạnh tranh cho hai tấm vé vào bán kết.

Trong trận đấu mang tính quyết định này, cả ĐT nữ Philippines lẫn ĐT nữ Myanmar đều buộc phải dốc hết sức lực. Một chiến thắng sẽ mở rộng cánh cửa vào bán kết cho đội giành thắng lợi, trong khi thất bại sẽ khiến cơ hội tiến sâu trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

🔥 Dàn cầu thủ nhập tịch

ĐT nữ Philippines được đánh giá cao nhờ sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch với thể hình và thể lực vượt trội. Nhiều cái tên có gốc châu Âu và Mỹ vẫn xuất hiện trong đội hình, tạo nên sức mạnh đáng kể.

Tuy nhiên, thất bại ở giải vô địch Đông Nam Á 2025, khi bị loại ngay sau vòng bảng, đã để lại nỗi thất vọng lớn. Điều này phần nào cho thấy đội bóng vẫn còn tồn tại những vấn đề về chuyên môn. Dù đã sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch trong nhiều năm, Philippines vẫn chưa một lần giành huy chương vàng.

Trong khi đó, ĐT nữ Myanmar lại để lại ấn tượng mạnh trong năm 2025. Họ từng giành quyền vào trận chung kết giải nữ Đông Nam Á 2025 và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước U23 Australia. Với lối chơi quyết liệt, kỷ luật và khả năng đeo bám liên tục, ĐT nữ Myanmar không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

