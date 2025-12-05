Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Philippines: Chiếm lợi thế tranh vé bán kết (SEA Games)

Sự kiện: Bóng đá SEA Games 33

(16h, 5/12, Bảng B bóng đá nữ SEA Games 33) Cuộc so tài quyết liệt giữa ĐT nữ Myanmar và ĐT nữ Philippines hứa hẹn mang đến những phút giây kịch tính cho người hâm mộ.

SEA Games | 16h, 5/12 |

ĐT nữ Myanmar
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Philippines: Chiếm lợi thế tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Philippines: Chiếm lợi thế tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
ĐT nữ Philippines
(H1: 0-0)
Đội hình

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Philippines: Chiếm lợi thế tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
Nyein Myo, Ya Oo, Mon Myint, Phyu Win, Phyu Phwe, Htet Wai, Thaw Thaw, Mo Tun, Theingi Tun, Per Khine, Lae Oo
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Myanmar - Philippines: Chiếm lợi thế tranh vé bán kết (SEA Games) - 1
McDaniel, Cesar, Markey, H.Long, Carpio, Hawkinson, Pasion, Pino, Sawicki, M.Guy, Ramires

⚡ Kịch tính bảng B

Bảng B hứa hẹn sẽ diễn ra với những màn tranh tài căng thẳng khi có tới 3 ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch: ĐT nữ Việt Nam, ĐT nữ Philippines và ĐT nữ Myanmar, cùng cạnh tranh cho hai tấm vé vào bán kết.

Trong trận đấu mang tính quyết định này, cả ĐT nữ Philippines lẫn ĐT nữ Myanmar đều buộc phải dốc hết sức lực. Một chiến thắng sẽ mở rộng cánh cửa vào bán kết cho đội giành thắng lợi, trong khi thất bại sẽ khiến cơ hội tiến sâu trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

🔥 Dàn cầu thủ nhập tịch

ĐT nữ Philippines được đánh giá cao nhờ sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch với thể hình và thể lực vượt trội. Nhiều cái tên có gốc châu Âu và Mỹ vẫn xuất hiện trong đội hình, tạo nên sức mạnh đáng kể.

Tuy nhiên, thất bại ở giải vô địch Đông Nam Á 2025, khi bị loại ngay sau vòng bảng, đã để lại nỗi thất vọng lớn. Điều này phần nào cho thấy đội bóng vẫn còn tồn tại những vấn đề về chuyên môn. Dù đã sử dụng dàn cầu thủ nhập tịch trong nhiều năm, Philippines vẫn chưa một lần giành huy chương vàng.

Trong khi đó, ĐT nữ Myanmar lại để lại ấn tượng mạnh trong năm 2025. Họ từng giành quyền vào trận chung kết giải nữ Đông Nam Á 2025 và chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước U23 Australia. Với lối chơi quyết liệt, kỷ luật và khả năng đeo bám liên tục, ĐT nữ Myanmar không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt.

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn 

05/12/2025 11:50 AM (GMT+7)
Bóng đá SEA Games 33
