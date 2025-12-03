Trực tiếp bóng đá Arsenal - Brentford: Điểm tựa Emirates (Ngoại hạng Anh)
(2h30, 4/12, vòng 14 Ngoại hạng Anh) Chuỗi derby London tiếp tục diễn ra dồn dập với đội đầu bảng Arsenal, khi họ chuẩn bị bước vào màn so tài với đối thủ thành phố tiếp theo trên sân nhà trước Brentford.
Premier League | 2h30, 4/12 | SVĐ Emirates
Điểm
Raya
White
Mosquera
Hincapie
Lewis Skelly
Zubimendi
Rice
Odegaard
Saka
Eze
Gyokeres
Điểm
Kelleher
Kayode
Collins
Van den Berg
Ajer
Henry
Yarmoliuk
Henderson
Damsgaard
Ouattara
Thiago
Điểm tựa Emirates
Cuối tuần qua, Arsenal buộc phải chia điểm 1-1 trên sân của Chelsea dù đối thủ chỉ còn 10 người. “Pháo thủ” vẫn dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh nhưng khoảng cách tạm bị thu hẹp xuống còn 2 điểm sau khi Man City đánh bại Fulham. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta có lý do để tự tin khi trở về sân nhà Emirates, nơi họ đã thắng 9 trong 10 trên mọi đấu trường trận mùa này, bao gồm chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.
Trận hòa Chelsea tại Stamford Bridge cũng kéo dài chuỗi bất bại của Arsenal lên con số 17 kể từ thất bại 0-1 trước Liverpool hồi tháng Tám, và không đội nào để lọt lưới ít hơn “Pháo thủ” trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2025/26 (chỉ 2 bàn thua).
Brentford và nỗi sợ xa nhà
Trái ngược với phong độ ấn tượng của Arsenal trên sân nhà, Brentford lại đang gặp nhiều khó khăn mỗi khi rời xa tổ ấm. “Bầy ong” đã thua 5/6 trận sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này, bao gồm 2 thất bại gần nhất.
Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Keith Andrews vẫn nằm trong nhóm đua suất châu Âu nhờ phong độ tốt trên sân nhà Gtech Community. Trong cuộc tiếp đón Burnley cuối tuần qua, 10 phút cuối hỗn loạn đã giúp Brentford giành chiến thắng 3-1 đầy kịch tính.
Brentford cũng đang trải qua chuỗi 5 trận không giữ sạch lưới và mới chỉ có đúng 1 trận không thủng lưới trên sân khách từ đầu mùa (trước West Ham).
-03/12/2025 18:11 PM (GMT+7)