Trực tiếp bóng đá Arsenal - Brentford: Điểm tựa Emirates (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 2h30, 4/12 | SVĐ Emirates Arsenal 0 - 0 Brentford (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Arsenal vs Brentford Brentford Điểm Raya White Mosquera Hincapie Lewis Skelly Zubimendi Rice Odegaard Saka Eze Gyokeres Điểm Kelleher Kayode Collins Van den Berg Ajer Henry Yarmoliuk Henderson Damsgaard Ouattara Thiago Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Arsenal Arsenal Brentford Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Raya, White, Mosquera, Hincapie, Lewis Skelly, Zubimendi, Rice, Odegaard, Saka, Eze, Gyokeres Kelleher, Kayode, Collins, Van den Berg, Ajer, Henry, Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard, Ouattara, Thiago

Điểm tựa Emirates

Cuối tuần qua, Arsenal buộc phải chia điểm 1-1 trên sân của Chelsea dù đối thủ chỉ còn 10 người. “Pháo thủ” vẫn dẫn đầu BXH Ngoại hạng Anh nhưng khoảng cách tạm bị thu hẹp xuống còn 2 điểm sau khi Man City đánh bại Fulham. Đoàn quân của HLV Mikel Arteta có lý do để tự tin khi trở về sân nhà Emirates, nơi họ đã thắng 9 trong 10 trên mọi đấu trường trận mùa này, bao gồm chuỗi 7 trận thắng liên tiếp.

Trận hòa Chelsea tại Stamford Bridge cũng kéo dài chuỗi bất bại của Arsenal lên con số 17 kể từ thất bại 0-1 trước Liverpool hồi tháng Tám, và không đội nào để lọt lưới ít hơn “Pháo thủ” trên sân nhà tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2025/26 (chỉ 2 bàn thua).

Brentford và nỗi sợ xa nhà

Trái ngược với phong độ ấn tượng của Arsenal trên sân nhà, Brentford lại đang gặp nhiều khó khăn mỗi khi rời xa tổ ấm. “Bầy ong” đã thua 5/6 trận sân khách ở Ngoại hạng Anh mùa này, bao gồm 2 thất bại gần nhất.

Dẫu vậy, đoàn quân của HLV Keith Andrews vẫn nằm trong nhóm đua suất châu Âu nhờ phong độ tốt trên sân nhà Gtech Community. Trong cuộc tiếp đón Burnley cuối tuần qua, 10 phút cuối hỗn loạn đã giúp Brentford giành chiến thắng 3-1 đầy kịch tính.

Brentford cũng đang trải qua chuỗi 5 trận không giữ sạch lưới và mới chỉ có đúng 1 trận không thủng lưới trên sân khách từ đầu mùa (trước West Ham).