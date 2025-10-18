Nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh: Ông lớn Man City - Arsenal đua ngôi đầu kịch tính

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Sông Lam Nghệ An vs Công An Hà Nội
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs Ninh Bình
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
PVF-CAND vs Đông Á Thanh Hóa
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Thể Công - Viettel vs SHB Đà Nẵng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-

Nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh: Ông lớn Man City - Arsenal đua ngôi đầu kịch tính

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Arsenal
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Hai ông lớn Man City và Arsenal sẽ bước vào vòng 8 Ngoại hạng Anh với sự tự tin cao độ. Đây là cơ hội để họ bứt phá trong cuộc đua cam go này.

   

⚽ Man City - Everton: 21h, 18/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh

Manchester City sẽ trở lại Ngoại hạng Anh với mục tiêu củng cố vị thế ứng viên vô địch, trong khi Everton ở nhóm giữa bảng xếp hạng hướng tới việc duy trì đà hưng phấn.

Haaland (áo xanh) đang có phong độ cao

Haaland (áo xanh) đang có phong độ cao

Dù khởi đầu mùa giải chệch choạc, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 2).

Phong độ sân nhà là nền tảng cho sự trở lại này: họ thắng 7 trong 8 trận gần nhất tại Etihad, trong đó hai trận gần nhất đều thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên. Con số đó cho thấy sức tấn công hủy diệt của Man City, đội đang là hàng công mạnh nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2025 với 55 bàn thắng.

Everton dù có thành tích đối đầu tệ hại với Man City, vẫn tràn đầy tự tin sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Crystal Palace, chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại của đối thủ. “The Toffees” đã thắng 6 trong 10 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 2), thành tích ngang bằng 27 trận trước đó cộng lại. Đáng chú ý, Everton chưa thua quá 1 bàn trên sân khách kể từ tháng 12 năm ngoái.

Về đối đầu, Man City bất bại trong 17 lần gặp Everton gần nhất (thắng 14, hòa 3) và đối thủ vùng Merseyside chưa từng thắng tại Etihad kể từ năm 2010. HLV David Moyes của Everton cũng toàn thua trong 8 lần gần nhất dẫn quân tới sân đấu này.

Về nhân sự, Erling Haaland đang có phong độ khủng khi lập hat-trick cho tuyển Na Uy trong đợt FIFA Days tháng 10, đồng thời ghi 5 bàn sân nhà gần nhất cho Man City đều trong hiệp hai. Bên phía Everton, Iliman Ndiaye tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn và kiến tạo cho Senegal, sau khi lập công trong trận thắng Crystal Palace.

Rodri tiếp tục vắng mặt bên phía Man City, còn Jack Grealish - hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn sẽ không thể ra sân đối đầu CLB chủ quản.

Dự đoán: Man City 3-1 Everton

Thông tin lực lượng

Man City: Ait Nouri chấn thương. Khusanov, Marmoush, Rodri bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu.

Everton: Rohl chấn thương. Khả năng ra sân thi đấu của Keane còn bỏ ngỏ. Grealish không được thi đấu vì hợp đồng cho mượn.

Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bobb, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland.

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Beto, Barry.

🔥 Fulham - Arsenal: 23h30, 18/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh

Đội đầu bảng Arsenal sẽ hướng tới việc củng cố tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh bằng cách nối dài chuỗi trận toàn thắng ấn tượng khi chạm trán Fulham.

Rice là điểm tựa cho Arsenal ở thời điểm này

Rice là điểm tựa cho Arsenal ở thời điểm này

Fulham bước vào đợt tập trung ĐTQG tháng 10 với tâm thế nặng nề sau hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 1-3 trước Aston Villa và Bournemouth. Lúc này, đội bóng của HLV Marco Silva rơi xuống vị trí thứ 14 với chỉ 8 điểm sau 7 vòng (thắng 2, hòa 2, thua 3).

“The Cottagers” đang đối mặt nguy cơ thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong ba trận liền ở Ngoại hạng Anh – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2020. Dẫu vậy, Craven Cottage vẫn là điểm tựa tinh thần khi Fulham đã thắng cả 4 trận gần nhất tại đây trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Arsenal giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 7 nhờ chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước West Ham. Đó là trận bất bại thứ 18 trong 19 derby London gần nhất của “Pháo thủ” ở giải Ngoại hạng (thắng 13, hòa 4). Thầy trò Mikel Arteta đang sở hữu phong độ sân khách cực tốt, chỉ thua 1/17 chuyến hành quân gần nhất (thắng 9, hòa 7), và thất bại duy nhất ấy là trước nhà đương kim vô địch Liverpool.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía Arsenal khi Fulham chỉ thắng 1/14 lần chạm trán gần đây ở Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 9). Đáng nói, “Pháo thủ” đã ghi bàn trong cả 20 lần đối đầu với Fulham ở giải đấu này.

Về nhân sự, Alex Iwobi – cựu cầu thủ Arsenal – đang là niềm hy vọng của Fulham khi cả 3 lần in dấu giày vào bàn thắng mùa này (1 bàn, 2 kiến tạo) đều diễn ra trên sân nhà. Với Arsenal, Declan Rice tiếp tục cho thấy phong độ cao khi ghi dấu ấn trong hai vòng liên tiếp. Trong bối cảnh Odegaard chấn thương, vai trò của Rice sẽ càng trở nên quan trọng với "Pháo thủ".

Fulham sẽ thiếu vắng Kenny Tete và Rodrigo Muniz, trong khi Arsenal cũng mất nhiều trụ cột, đáng chú ý là đội trưởng Martin Odegaard và tân binh Noni Madueke.

Dự đoán: Fulham 0-2 Arsenal

Thông tin lực lượng

Fulham: Tete, Jimenez vắng mặt.

Arsenal: Đội trưởng Odegaard, Kai Havertz, Madueke, Hincapie, Jesus chấn thương.

Đội hình dự kiến

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Wilson, King, Iwobi; Traore.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.

8

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Liverpool
Man U
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 19/10
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2025 23:20 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN