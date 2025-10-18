Nhận định bóng đá Ngoại hạng Anh: Ông lớn Man City - Arsenal đua ngôi đầu kịch tính

⚽ Man City - Everton: 21h, 18/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh

Manchester City sẽ trở lại Ngoại hạng Anh với mục tiêu củng cố vị thế ứng viên vô địch, trong khi Everton ở nhóm giữa bảng xếp hạng hướng tới việc duy trì đà hưng phấn.

Haaland (áo xanh) đang có phong độ cao

Dù khởi đầu mùa giải chệch choạc, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao với chuỗi 7 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 2).

Phong độ sân nhà là nền tảng cho sự trở lại này: họ thắng 7 trong 8 trận gần nhất tại Etihad, trong đó hai trận gần nhất đều thắng cách biệt từ 3 bàn trở lên. Con số đó cho thấy sức tấn công hủy diệt của Man City, đội đang là hàng công mạnh nhất Ngoại hạng Anh trong năm 2025 với 55 bàn thắng.

Everton dù có thành tích đối đầu tệ hại với Man City, vẫn tràn đầy tự tin sau chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Crystal Palace, chấm dứt chuỗi 19 trận bất bại của đối thủ. “The Toffees” đã thắng 6 trong 10 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh (hòa 2, thua 2), thành tích ngang bằng 27 trận trước đó cộng lại. Đáng chú ý, Everton chưa thua quá 1 bàn trên sân khách kể từ tháng 12 năm ngoái.

Về đối đầu, Man City bất bại trong 17 lần gặp Everton gần nhất (thắng 14, hòa 3) và đối thủ vùng Merseyside chưa từng thắng tại Etihad kể từ năm 2010. HLV David Moyes của Everton cũng toàn thua trong 8 lần gần nhất dẫn quân tới sân đấu này.

Về nhân sự, Erling Haaland đang có phong độ khủng khi lập hat-trick cho tuyển Na Uy trong đợt FIFA Days tháng 10, đồng thời ghi 5 bàn sân nhà gần nhất cho Man City đều trong hiệp hai. Bên phía Everton, Iliman Ndiaye tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn và kiến tạo cho Senegal, sau khi lập công trong trận thắng Crystal Palace.

Rodri tiếp tục vắng mặt bên phía Man City, còn Jack Grealish - hiện khoác áo Everton theo dạng cho mượn sẽ không thể ra sân đối đầu CLB chủ quản.

Dự đoán: Man City 3-1 Everton Thông tin lực lượng Man City: Ait Nouri chấn thương. Khusanov, Marmoush, Rodri bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu. Everton: Rohl chấn thương. Khả năng ra sân thi đấu của Keane còn bỏ ngỏ. Grealish không được thi đấu vì hợp đồng cho mượn. Đội hình dự kiến Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bobb, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland. Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Beto, Barry.

🔥 Fulham - Arsenal: 23h30, 18/10, vòng 8 Ngoại hạng Anh

Đội đầu bảng Arsenal sẽ hướng tới việc củng cố tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh bằng cách nối dài chuỗi trận toàn thắng ấn tượng khi chạm trán Fulham.

Rice là điểm tựa cho Arsenal ở thời điểm này

Fulham bước vào đợt tập trung ĐTQG tháng 10 với tâm thế nặng nề sau hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 1-3 trước Aston Villa và Bournemouth. Lúc này, đội bóng của HLV Marco Silva rơi xuống vị trí thứ 14 với chỉ 8 điểm sau 7 vòng (thắng 2, hòa 2, thua 3).

“The Cottagers” đang đối mặt nguy cơ thủng lưới từ 3 bàn trở lên trong ba trận liền ở Ngoại hạng Anh – điều chưa từng xảy ra kể từ tháng 9/2020. Dẫu vậy, Craven Cottage vẫn là điểm tựa tinh thần khi Fulham đã thắng cả 4 trận gần nhất tại đây trên mọi đấu trường.

Ở chiều ngược lại, Arsenal giữ vững ngôi đầu bảng sau vòng 7 nhờ chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước West Ham. Đó là trận bất bại thứ 18 trong 19 derby London gần nhất của “Pháo thủ” ở giải Ngoại hạng (thắng 13, hòa 4). Thầy trò Mikel Arteta đang sở hữu phong độ sân khách cực tốt, chỉ thua 1/17 chuyến hành quân gần nhất (thắng 9, hòa 7), và thất bại duy nhất ấy là trước nhà đương kim vô địch Liverpool.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về phía Arsenal khi Fulham chỉ thắng 1/14 lần chạm trán gần đây ở Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 9). Đáng nói, “Pháo thủ” đã ghi bàn trong cả 20 lần đối đầu với Fulham ở giải đấu này.

Về nhân sự, Alex Iwobi – cựu cầu thủ Arsenal – đang là niềm hy vọng của Fulham khi cả 3 lần in dấu giày vào bàn thắng mùa này (1 bàn, 2 kiến tạo) đều diễn ra trên sân nhà. Với Arsenal, Declan Rice tiếp tục cho thấy phong độ cao khi ghi dấu ấn trong hai vòng liên tiếp. Trong bối cảnh Odegaard chấn thương, vai trò của Rice sẽ càng trở nên quan trọng với "Pháo thủ".

Fulham sẽ thiếu vắng Kenny Tete và Rodrigo Muniz, trong khi Arsenal cũng mất nhiều trụ cột, đáng chú ý là đội trưởng Martin Odegaard và tân binh Noni Madueke.