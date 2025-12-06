Scandal "ao làng" SEA Games: Thi đi bộ mà chạy giật HCV, giả vờ ngất để vô địch

SEA Games từng nhiều lần “mất điểm” bởi loạt scandal mang tính phi thể thao, từ việc thi đi bộ nhưng lại chạy để giật HCV đến màn giả ngất để đoạt vàng, gây nghi ngại lớn về tính minh bạch. SEA Games 33 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 9/12 tại Thái Lan, hy vọng sẽ không có những "trò lố" tương tự.

Nữ VĐV Malaysia (phía sau) đã không tuân thủ luật nên đi bộ mà như chạy

🏃‍♀️ Thi đi bộ mà… chạy để giật HCV

Bước vào SEA Games 33 sắp diễn ra tại Thái Lan, dư luận khu vực lại nhắc đến những bê bối từng làm “xấu mặt” đại hội trong quá khứ. Nổi bật nhất là vụ việc ở SEA Games 29 (2017) trong nội dung đi bộ 10.000m nữ, nơi VĐV chủ nhà Elena Gohling Yin bị tố… chạy thẳng về đích để giành HCV.

Theo luật đi bộ, VĐV không được để hai chân rời khỏi mặt đất cùng lúc, nhưng Elena liên tục phạm lỗi rõ ràng. Dù vậy, trọng tài không có bất kỳ sự nhắc nhở hay cảnh cáo nào.

VĐV Việt Nam Phan Thị Bích Hà, người dẫn đầu phần lớn thời gian thi đấu, bị đối thủ vượt qua đầy bất thường và phải nhận HCB với thành tích 52 phút 27 giây 78. Cô ngồi sụp xuống ngay trước khu vực thay đồ, thất vọng không nói thành lời.

Sự việc khiến nhiều người nhớ lại SEA Games 2013, khi Nguyễn Thị Thanh Phúc bật khóc vì đối thủ chủ nhà Myanmar vi phạm luật trắng trợn. Phải đến khi xét nghiệm doping phát hiện sai phạm, HCV mới được trao lại đúng người xứng đáng.

🥋 Giả vờ ngất để đoạt vàng

Không kém phần gây tranh cãi là scandal ở SEA Games 28 (2015, Thái Lan) trong môn Pencak Silat. Võ sĩ Việt Nam Nguyễn Nguyên Thái Linh đang chiếm ưu thế rõ rệt ở chung kết hạng cân 55-60 kg thì tung cú đánh trúng mặt đối thủ Chemaeng Adilan (Thái Lan). Ngay lập tức, Adilan ngã vật ra sàn, nằm bất động như bị chấn thương nghiêm trọng.

VĐV Chemaeng Adilan (Thái Lan) bị cho là "ăn vạ" để giành HCV

Tuy nhiên, nhiều thành viên đội tuyển Việt Nam khẳng định đây là màn “ăn vạ” lộ liễu nhằm tác động đến quyết định của trọng tài. Dù cú đánh của Thái Linh hợp lệ, trọng tài vẫn xử thua VĐV Việt Nam và trao HCV cho Adilan.

HLV trưởng đội tuyển Silat Việt Nam khi đó bức xúc tuyên bố, đối thủ cố tình diễn để đánh lừa trọng tài. Thái Linh hoàn toàn không phạm lỗi nặng đến mức ấy.

Những tình huống phi thể thao kéo dài nhiều năm qua khiến hình ảnh SEA Games bị tổn hại. Người hâm mộ kỳ vọng SEA Games 33 không chỉ là sân chơi của thành tích, mà còn là dịp để khuếch trương kĩ năng và hình ảnh cao thượng của thể thao Đông Nam Á.