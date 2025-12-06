Hấp dẫn SEA Games 6/12: Bóng chày Việt Nam thua Thái Lan 0-16, "trút giận" lên Malaysia?

Ngày 6/12, SEA Games 33 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn với các môn bóng chày, polo và bóng đá. Mỗi môn đều có câu chuyện riêng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khu vực.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam hướng tới trận thắng đầu tay ở SEA Games 33 trước Malaysia

⚾ Bóng chày Việt Nam: Thua đậm Thái Lan nhưng cơ hội vẫn phía trước

Sau thất bại nặng nề 0-16 trước chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân, đội tuyển bóng chày Việt Nam đang đứng trước thách thức lớn tại SEA Games 33.

Bóng chày còn rất non trẻ ở Việt Nam, các tuyển thủ thường phải vừa tập luyện vừa làm các công việc khác, tạo sự khác biệt rõ nét so với Thái Lan, đội bóng đã có bề dày thành tích ở khu vực và đứng thứ 31 thế giới trên bảng xếp hạng WBSC.

Trong trận này, hàng phòng thủ Việt Nam chịu sức ép cao, thậm chí trận đấu còn kết thúc sớm do cách biệt điểm lớn. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu chưa tắt, thầy trò HLV Park Hyo-chul sẽ có cơ hội "trút giận" ngay trận tới gặp Malaysia hôm 6/12, quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên.

🐎 Polo: Những trận đấu kịch tính quyết định tấm huy chương

Polo tiếp tục là môn thể thao hấp dẫn tại SEA Games 33. Ngày 6/12, trận đấu giữa đội Philippines và Thái Lan trong bảng 2-4 goals hứa hẹn gay cấn, khi cả hai đều đang cần điểm để cạnh tranh suất dự trận tranh HCĐ hoặc tiến tới chung kết.

Trong bảng này, Malaysia đang dẫn đầu với 2 trận toàn thắng, vị trí nhất bảng giúp họ có vé thẳng tới trận tranh HCV. Trận đấu diễn ra trên sân VS Sports Club (Samutprakan) thu hút giới chuyên môn nhờ sự cân bằng lực lượng và chiến thuật thông minh của các đội, tạo nên những pha bóng kịch tính và thể hiện rõ sự phát triển của polo trong khu vực.

⚽ Bóng đá: Các trận vòng bảng đáng chờ đợi

Bóng đá nam cũng hứa hẹn nhiều kịch tính với các trận đấu vòng bảng gay cấn. Ngày 6/12, hai trận tại Rajamangala National Stadium sẽ diễn ra: U22 Lào gặp U22 Malaysia (16h) và U22 Singapore đối đầu U22 Timor-Leste (19h).

Bóng đá SEA Games luôn thu hút sự chú ý đặc biệt, các đội ngày càng cải thiện chuyên môn vì thế sự cạnh tranh ngày càng cao, các đội tuyển U22 đều có quyết tâm lớn trước cơ hội bước vào vòng knock-out.