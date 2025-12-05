Trực tiếp bóng đá U22 Myanmar - U22 Philippines: Cuộc chiến tốc độ & thể lực (SEA Games 33)

SEA Games | 18h, 5/12 | U22 Myanmar 0 - 0 U22 Philippines (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Myanmar vs U22 Philippines U22 Philippines Điểm Hein Htet Soe Htoo Wai Yan Kaung Htet Paing Latt Waii Phone Mar Ti No Zaw Win Thein Arkar Kyaw Swan Htet Moe Swee Than Toe Aung Thurain Tun Điểm Gonzalez Leddel Rosquillo Merino Alakiu Rublico Guimaraes Ortega Monis Aldeguer Mamon Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Myanmar U22 Myanmar U22 Philippines Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Hein Htet Soe, Htoo Wai Yan, Kaung Htet Paing, Latt Waii Phone, Mar Ti No, Zaw Win Thein, Arkar Kyaw, Swan Htet, Moe Swee, Than Toe Aung, Thurain Tun Gonzalez, Leddel, Rosquillo, Merino, Alakiu, Rublico, Guimaraes, Ortega, Monis, Aldeguer, Mamon

⚡ U22 Myanmar: Lối chơi kỹ thuật, tốc độ và linh hoạt

U22 Myanmar được biết đến là đội bóng có lối chơi gắn kết và tổ chức bài bản. Với nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng giữ bóng ổn định, họ thường chủ động pressing tầm trung để chiếm ưu thế ở tuyến giữa.

Đội hình Myanmar vận hành chủ yếu theo sơ đồ 4-3-3, trong đó hai tiền vệ lệch vừa hỗ trợ tấn công biên, vừa thu hồi bóng hiệu quả. Điểm mạnh nổi bật của họ là tốc độ và sự linh hoạt trong cách triển khai bóng, đặc biệt là các pha phối hợp nhóm ở biên trái.

🛡️ U22 Philippines: Thể lực, bóng dài và phản công nhanh

Ngược lại, U22 Philippines là đội bóng thiên về thể lực, chơi bóng dài và tranh chấp mạnh mẽ. Họ không quá nổi bật trong kiểm soát bóng, nhưng rất nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh, nhờ thể hình vượt trội của các tiền đạo.

Philippines thường dùng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 tùy đối thủ, nhưng điểm chung là luôn tìm cách tạo sức ép bằng tốc độ và các pha leo biên, ít khi đánh trung lộ.

