Trực tiếp bóng đá U22 Myanmar - U22 Philippines: Cuộc chiến tốc độ & thể lực (SEA Games 33)
(18h, 5/12, Bảng C bóng đá nam SEA Games 33) Cuộc đối đầu giữa U22 Myanmar và U22 Philippines hứa hẹn nhiều bất ngờ bởi lối chơi kỹ thuật và đầy thể lực mạnh mẽ của hai đội.
SEA Games | 18h, 5/12 |
Điểm
Hein Htet Soe
Htoo Wai Yan
Kaung Htet Paing
Latt Waii Phone
Mar Ti No
Zaw Win Thein
Arkar Kyaw
Swan Htet
Moe Swee
Than Toe Aung
Thurain Tun
Điểm
Gonzalez
Leddel
Rosquillo
Merino
Alakiu
Rublico
Guimaraes
Ortega
Monis
Aldeguer
Mamon
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
⚡ U22 Myanmar: Lối chơi kỹ thuật, tốc độ và linh hoạt
U22 Myanmar được biết đến là đội bóng có lối chơi gắn kết và tổ chức bài bản. Với nền tảng kỹ thuật tốt, khả năng giữ bóng ổn định, họ thường chủ động pressing tầm trung để chiếm ưu thế ở tuyến giữa.
Đội hình Myanmar vận hành chủ yếu theo sơ đồ 4-3-3, trong đó hai tiền vệ lệch vừa hỗ trợ tấn công biên, vừa thu hồi bóng hiệu quả. Điểm mạnh nổi bật của họ là tốc độ và sự linh hoạt trong cách triển khai bóng, đặc biệt là các pha phối hợp nhóm ở biên trái.
🛡️ U22 Philippines: Thể lực, bóng dài và phản công nhanh
Ngược lại, U22 Philippines là đội bóng thiên về thể lực, chơi bóng dài và tranh chấp mạnh mẽ. Họ không quá nổi bật trong kiểm soát bóng, nhưng rất nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái nhanh, nhờ thể hình vượt trội của các tiền đạo.
Philippines thường dùng sơ đồ 4-4-2 hoặc 4-2-3-1 tùy đối thủ, nhưng điểm chung là luôn tìm cách tạo sức ép bằng tốc độ và các pha leo biên, ít khi đánh trung lộ.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/12/2025 12:20 PM (GMT+7)