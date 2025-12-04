Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Áp lực giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 West Ham United

(3h, 5/12, Vòng 14 Ngoại hạng Anh) MU cần điểm để trở lại nhóm trên BXH, còn West Ham lại khát khao thoát khỏi khu vực nguy hiểm, hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng tại Old Trafford.

   

Premier League | 3h, 5/12 | Old Trafford

Man Utd
Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Áp lực giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Áp lực giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
West Ham
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Áp lực giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
Lammens, Mazraoui, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Mount, Zirkzee
Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Áp lực giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh) - 1
Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Potts, Soucek, Bowen, Fernandes, Summerville, Wilson

Quyết tâm cao của 2 đội

MU bước vào cuộc tiếp đón West Ham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng để giữ vững vị thế trong nhóm cạnh tranh. Hiện đứng thứ 9 với 21 điểm nhưng “Quỷ đỏ” vẫn cần chiến thắng để tiếp tục khẳng định mình, nhất là khi những đối thủ trực tiếp đều đang tăng tốc.

Ở chiều ngược lại, West Ham vừa có giai đoạn tích cực với hai chiến thắng và một trận hòa trước khi để thua Liverpool. Trận thua đó gây chú ý khi Lucas Paqueta bị truất quyền thi đấu trong một tình huống đầy khó hiểu, khiến “Búa tạ” rơi vào thế khó trước chuyến hành quân đến Old Trafford. Dẫu vậy, những điểm số có được trước đó vẫn giúp họ nuôi hy vọng cải thiện vị trí.

MU đang có tâm lý tốt

MU bước vào trận đấu với sự hứng khởi sau màn ngược dòng trước Crystal Palace, nơi Joshua Zirkzee và Mason Mount cùng nhau tỏa sáng để lật ngược thế trận. Sân nhà Old Trafford có lúc khiến đội bóng chệch choạc (thua Everton 0-1) nhưng MU vẫn thể hiện được sự vượt trội với các chiến thắng trước Brighton, Sunderland, Chelsea và Burnley.

Ngoài ra, Bryan Mbeumo tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của hàng công MU. Tân binh 26 tuổi đã ghi 5 bàn, tung ra 1 kiến tạo sau 13 trận Ngoại hạng Anh và 1 bàn tại EFL Cup. Phong độ ổn định cùng khả năng tạo đột biến biến Mbeumo thành niềm hy vọng lớn nhất trước hàng thủ West Ham đã thủng lưới tới 27 bàn từ đầu mùa.

Với áp lực buộc phải thắng của MU và sự quyết tâm của West Ham, trận đấu tại Old Trafford hứa hẹn đầy căng thẳng, khó lường và không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ.

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
MU "mở khóa" bí kíp chiến thắng mới: Cần thêm những hiệp 2 điên rồ
MU "mở khóa" bí kíp chiến thắng mới: Cần thêm những hiệp 2 điên rồ

MU vẫn đang trên hành trình hoàn thiện, và chiến thắng mới đây nhất giúp họ vượt qua giới hạn mới dưới thời HLV Ruben Amorim.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/12/2025 18:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN