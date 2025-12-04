Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Áp lực giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 5/12 | Old Trafford Man Utd 0 - 0 West Ham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Man Utd vs West Ham West Ham Điểm Lammens Mazraoui De Ligt Shaw Diallo Casemiro Fernandes Dalot Mbeumo Mount Zirkzee Điểm Areola Wan-Bissaka Todibo Kilman Diouf Potts Soucek Bowen Fernandes Summerville Wilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Man Utd Man Utd West Ham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Lammens, Mazraoui, De Ligt, Shaw, Diallo, Casemiro, Fernandes, Dalot, Mbeumo, Mount, Zirkzee Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, Potts, Soucek, Bowen, Fernandes, Summerville, Wilson

Quyết tâm cao của 2 đội

MU bước vào cuộc tiếp đón West Ham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng để giữ vững vị thế trong nhóm cạnh tranh. Hiện đứng thứ 9 với 21 điểm nhưng “Quỷ đỏ” vẫn cần chiến thắng để tiếp tục khẳng định mình, nhất là khi những đối thủ trực tiếp đều đang tăng tốc.

Ở chiều ngược lại, West Ham vừa có giai đoạn tích cực với hai chiến thắng và một trận hòa trước khi để thua Liverpool. Trận thua đó gây chú ý khi Lucas Paqueta bị truất quyền thi đấu trong một tình huống đầy khó hiểu, khiến “Búa tạ” rơi vào thế khó trước chuyến hành quân đến Old Trafford. Dẫu vậy, những điểm số có được trước đó vẫn giúp họ nuôi hy vọng cải thiện vị trí.

MU đang có tâm lý tốt

MU bước vào trận đấu với sự hứng khởi sau màn ngược dòng trước Crystal Palace, nơi Joshua Zirkzee và Mason Mount cùng nhau tỏa sáng để lật ngược thế trận. Sân nhà Old Trafford có lúc khiến đội bóng chệch choạc (thua Everton 0-1) nhưng MU vẫn thể hiện được sự vượt trội với các chiến thắng trước Brighton, Sunderland, Chelsea và Burnley.

Ngoài ra, Bryan Mbeumo tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của hàng công MU. Tân binh 26 tuổi đã ghi 5 bàn, tung ra 1 kiến tạo sau 13 trận Ngoại hạng Anh và 1 bàn tại EFL Cup. Phong độ ổn định cùng khả năng tạo đột biến biến Mbeumo thành niềm hy vọng lớn nhất trước hàng thủ West Ham đã thủng lưới tới 27 bàn từ đầu mùa.

Với áp lực buộc phải thắng của MU và sự quyết tâm của West Ham, trận đấu tại Old Trafford hứa hẹn đầy căng thẳng, khó lường và không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ.