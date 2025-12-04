Trực tiếp bóng đá MU - West Ham: Áp lực giành 3 điểm (Ngoại hạng Anh)
(3h, 5/12, Vòng 14 Ngoại hạng Anh) MU cần điểm để trở lại nhóm trên BXH, còn West Ham lại khát khao thoát khỏi khu vực nguy hiểm, hứa hẹn tạo nên 90 phút căng thẳng tại Old Trafford.
Premier League | 3h, 5/12 | Old Trafford
Điểm
Lammens
Mazraoui
De Ligt
Shaw
Diallo
Casemiro
Fernandes
Dalot
Mbeumo
Mount
Zirkzee
Điểm
Areola
Wan-Bissaka
Todibo
Kilman
Diouf
Potts
Soucek
Bowen
Fernandes
Summerville
Wilson
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Quyết tâm cao của 2 đội
MU bước vào cuộc tiếp đón West Ham ở vòng 14 Ngoại hạng Anh với mục tiêu không gì khác ngoài chiến thắng để giữ vững vị thế trong nhóm cạnh tranh. Hiện đứng thứ 9 với 21 điểm nhưng “Quỷ đỏ” vẫn cần chiến thắng để tiếp tục khẳng định mình, nhất là khi những đối thủ trực tiếp đều đang tăng tốc.
Ở chiều ngược lại, West Ham vừa có giai đoạn tích cực với hai chiến thắng và một trận hòa trước khi để thua Liverpool. Trận thua đó gây chú ý khi Lucas Paqueta bị truất quyền thi đấu trong một tình huống đầy khó hiểu, khiến “Búa tạ” rơi vào thế khó trước chuyến hành quân đến Old Trafford. Dẫu vậy, những điểm số có được trước đó vẫn giúp họ nuôi hy vọng cải thiện vị trí.
MU đang có tâm lý tốt
MU bước vào trận đấu với sự hứng khởi sau màn ngược dòng trước Crystal Palace, nơi Joshua Zirkzee và Mason Mount cùng nhau tỏa sáng để lật ngược thế trận. Sân nhà Old Trafford có lúc khiến đội bóng chệch choạc (thua Everton 0-1) nhưng MU vẫn thể hiện được sự vượt trội với các chiến thắng trước Brighton, Sunderland, Chelsea và Burnley.
Ngoài ra, Bryan Mbeumo tiếp tục là điểm sáng lớn nhất của hàng công MU. Tân binh 26 tuổi đã ghi 5 bàn, tung ra 1 kiến tạo sau 13 trận Ngoại hạng Anh và 1 bàn tại EFL Cup. Phong độ ổn định cùng khả năng tạo đột biến biến Mbeumo thành niềm hy vọng lớn nhất trước hàng thủ West Ham đã thủng lưới tới 27 bàn từ đầu mùa.
Với áp lực buộc phải thắng của MU và sự quyết tâm của West Ham, trận đấu tại Old Trafford hứa hẹn đầy căng thẳng, khó lường và không thiếu những khoảnh khắc bùng nổ.
MU vẫn đang trên hành trình hoàn thiện, và chiến thắng mới đây nhất giúp họ vượt qua giới hạn mới dưới thời HLV Ruben Amorim.
04/12/2025 18:20 PM (GMT+7)