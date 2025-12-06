Nóng nhất thể thao sáng 6/12: VĐV boxing Việt Nam được thưởng khủng nếu giành HCV

Liên đoàn quyền Anh Việt Nam treo thưởng khủng cho HCV SEA Games 33

Trước giờ lên đường tham dự SEA Games 33, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam quyết định trao thưởng nóng thành tích thi đấu của các võ sĩ tại đại hội. Mức thưởng được quy định cụ thể gồm 1.000 USD cho huy chương Vàng, 300 USD cho huy chương Bạc và 5 triệu đồng cho huy chương Đồng.

Ngoài ra, ông Vũ Đức Thịnh, nguyên phụ trách Bộ môn Boxing - Cục Thể dục thể thao Việt Nam, thông báo sẽ thưởng 500 USD cho mỗi vận động viên giành huy chương Vàng; cựu tuyển thủ Trương Đình Hoàng cũng treo thưởng 10 triệu đồng cho mỗi huy chương vàng. Như vậy, tấm huy chương Vàng quyền Anh có mức thưởng nóng lên đến 1.500 USD và 10 triệu đồng, tổng cộng khoảng 49,5 triệu đồng.

Sao pickleball Phúc Huỳnh dành toàn bộ tiền thưởng cho từ thiện mùa lũ

Phúc Huỳnh, ngôi sao số 1 của làng pickleball Việt Nam, vừa giành ngôi Á quân tại giải D-Joy Vietnam Master Petrolimex Cup 2025. Anh đã vào tới chung kết nhưng không thể đánh bại được Quang Dương. Thu về số tiền thưởng 30 triệu đồng, Phúc Huỳnh đã quyết định quyên tặng toàn bộ số tiền đó cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào vùng lũ.

Phúc Huỳnh

Ngân sách cho SEA Games 33 thua kém ngân sách cho SEA Games 32

Ông Kongsak Yodmanee, người đứng đầu đoàn thể thao Thái Lan và thành viên của Hội đồng Olympic Thái Lan, đã thừa nhận rằng ngân sách cho hoạt động đăng cai SEA Games 33 không bằng được ngân sách của kỳ SEA Games 32 tổ chức ở Campuchia. Ông này cho biết ngân sách ít do không được chính phủ hỗ trợ, bên cạnh đó thiên tai và các sự cố khác đã khiến nhiều nguồn tài chính được dồn cho công tác khắc phục hậu quả thay vì đầu tư cho đăng cai thể thao.

Murray đột nhiên xuất hiện ở một cửa hàng bánh quy

Andy Murray mới đây đã đột ngột xuất hiện tại cửa hàng bánh quy của thương hiệu Walker’s Shortbread tại London. Murray vừa tháng trước đã đóng quảng cáo cho hãng này và mới đây anh đã đích thân xuất hiện tại tiệm và ngồi bàn trước cửa sổ để các khách hàng và người qua đường có dịp chụp ảnh. Murray cho biết anh cũng làm việc này để gây quỹ cho một tổ chức nhằm mua quà Giáng sinh cho các cô nhi viện.

Kyrgios và bạn thân dự định đấu đôi ở Australian Open

Báo giới Australia cho hay Nick Kyrgios có khả năng sẽ dự nội dung đánh đôi nam tại Australian Open 2026 với bạn thân Thanasi Kokkinakis. Kokkinakis đã không thi đấu kể từ sau Australian Open 2025 do làm phẫu thuật. Kyrgios và Kokkinakis đã từng vô địch đôi nam Australian Open vào năm 2022.