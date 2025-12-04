Dàn sao U22 Việt Nam "so tài" cùng thầy Kim, chờ tranh ngôi đầu với U22 Malaysia

Theo kế hoạch, sau trận thắng U22 Lào với tỉ số 2-1, U22 Việt Nam có quỹ thời gian một tuần nghỉ ngơi trước khi bước vào trận "chung kết" tranh ngôi nhất bảng B với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

Tuy vậy, HLV Kim Sang Sik không cho các học trò nghỉ ngơi, xả hơi khi mà U22 Việt Nam vẫn đang hướng đến cuộc đua giành ngôi nhất bảng B với U22 Malaysia.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik ra sân tập luyện bình thường ngay trong chiều 4/12. Buổi tập của U22 Việt Nam được đẩy lên sớm hơn khoảng 1 tiếng so với thường ngày, để các học trò của HLV Kim Sang Sik làm quen với khung giờ thi đấu 16h.

HLV Kim Sang Sik đứng quan sát khá kỹ nhóm cầu thủ dự bị, chưa ra sân thi đấu nhiều ở trận thắng U22 Lào chiều 3/12.

Tiếp đến, nhà cầm quân người Hàn Quốc đến chơi bóng cùng nhóm cầu thủ đá chính trước U22 Lào.

Được biết, ông Kim đón tin vui về tình hình lực lượng của U22 Việt Nam, khi tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc chỉ dính chấn thương nhẹ, có thể trở lại sau 2-3 ngày tập hồi phục ở khách sạn.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam thoải mái so tài tâng bóng cùng HLV Kim Sang Sik.

Nụ cười tươi của ông Kim Sang Sik, dù U22 Việt Nam nhận nhiều chỉ trích khi giành chiến thắng nhọc nhằn trước U22 Lào.

Các cầu thủ đá chính trước U22 Lào chạy thả lỏng cùng trợ lý Lee Jung Soo.

Đình Bắc tỏ ra khá hưng phấn sau khi lập cú đúp giúp U22 Việt Nam giành 3 điểm đầu tiên ở SEA Games 33.

Các tuyển thủ U22 Việt Nam sẽ có thêm 6 buổi tập nữa ở Bangkok trước khi bước vào trận đại chiến với U22 Malaysia vào ngày 11/12.