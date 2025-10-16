"Vua vuốt tóc" Gyokeres từ nỗi khiếp sợ đến... không ai sợ, Arsenal cần kiên nhẫn

🔄 Tranh cãi về Gyokeres

Khi Viktor Gyokeres chính thức đầu quân cho Arsenal vào mùa hè vừa qua, anh đã tạo ra làn sóng phấn khích chưa từng có trong cộng đồng người hâm mộ "Pháo thủ". Nhu cầu mua áo đấu số 14 của Gyokeres tăng cao kỷ lục, buộc CLB phải gửi khăn choàng phiên bản đặc biệt như lời xin lỗi cho những đơn hàng giao trễ.

Gyokeres khiến fan Arsenal ngao ngán

Lý do đằng sau sự kỳ vọng này rất rõ ràng: Arsenal cần trung phong đẳng cấp, trong khi Gyokeres vừa có mùa giải bùng nổ với Sporting Lisbon, ghi 68 bàn sau 66 trận. Nhiều người tin rằng anh có thể là mảnh ghép giúp Arsenal chinh phục giấc mơ Ngoại hạng Anh sau nhiều năm chờ đợi.

Gần 12 tuần kể từ thời điểm "bom tấn" nổ, Arsenal đang thi đấu ổn định để giữ vị trí đầu bảng sau 7 vòng đấu. Tuy nhiên, sự phấn khích của người hâm mộ dành cho Gyokeres dần "hạ nhiệt". Nguyên nhân vì cầu thủ người Thụy Điển mới ghi 3 bàn sau 10 trận trên mọi đấu trường. Đáng nói hơn, thành tích này đến từ 4 trận đầu mùa, trước khi anh trải qua 6 trận gần nhất “tịt ngòi”.

Thậm chí, trên mạng xã hội, cổ động viên còn thống kê về số lần... vuốt tóc của Gyokeres mỗi trận và đặt cho anh biệt danh "Vuốt trưởng" hay "Vua vuốt tóc". Chính điều này gây ra những tranh cãi trong nội bộ Arsenal, rằng liệu đội bóng có vớ phải "hàng hớ"?

📉 Hiệu suất sa sút rõ rệt so với thời ở Bồ Đào Nha

Nhìn vào những con số thống kê, sự khác biệt giữa "phiên bản" Gyokeres ở Sporting Lisbon và Arsenal rất rõ ràng. Trong màu áo nhà vô địch Bồ Đào Nha, trung bình mỗi trận anh chạm bóng 36 lần, thực hiện hơn 4 pha dẫn bóng tịnh tiến mỗi trận – tức những tình huống đưa bóng ít nhất 10m về phía khung thành đối phương. Nhưng ở Arsenal, con số này chỉ còn 24 lần chạm bóng và 1 pha dẫn bóng tịnh tiến mỗi trận.

So sánh phong độ của Gyokeres ở mùa 2024/25 và mùa 2025/26 (Dữ liệu trung bình mỗi 90 phút) 24/25 (Sporting) 25/26 (Arsenal) Số cú sút 4 3 Tỷ lệ sút trúng đích % 50 27 Số lần chạm bóng 36 24 Số đường chuyền 16 7 Hành động tạo cơ hội sút 5 2 Số lần qua người 4 2 Tỷ lệ qua người thành công % 42 23

Tỷ lệ qua người thành công của Gyokeres hiện tại là 23%, giảm mạnh so với mức 42% mùa trước. Số cú sút, đường chuyền và pha rê bóng cũng đều giảm đáng kể. Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn của anh ở Ngoại hạng Anh là 20%, ngang với Richarlison (Tottenham) và Joao Pedro (Chelsea), nhưng kém xa các tiền đạo như Hugo Ekitike (Liverpool – 30%), Erling Haaland (Man City – 31%) hay Nick Woltemade (Newcastle – 43%).

Tuy vậy, việc Gyokeres không duy trì được phong độ chói sáng không phải điều quá bất ngờ. Ngoại hạng Anh là đấu trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ở Bồ Đào Nha, Gyokeres vượt trội các cầu thủ khác về thể hình, thể lực nhưng khi tới với "Xứ sở sương mù", lợi thế này không còn tồn tại.

🧩 Chưa ghi bàn, nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng

Dù phong độ ghi bàn chưa đáp ứng kỳ vọng, Gyokeres vẫn được đánh giá cao về khả năng tuân thủ chiến thuật và tầm ảnh hưởng lên lối chơi toàn đội. Tiền đạo Bukayo Saka nói về người đồng đội: “Tôi rất biết ơn những gì anh ấy làm cho đội. Cách anh ấy giữ bóng, di chuyển, tạo ra mối đe dọa là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi chiến thắng".

Một ví dụ rõ nét là trận gặp Olympiacos ở Champions League (Arsenal thắng 2-0), Gyokeres thực hiện pha bứt tốc mở ra cơ hội để Gabriel Martinelli dễ dàng đệm bóng ghi bàn. Đến trận thắng West Ham 2-0 ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, chân sút 27 tuổi thu hút 3 hậu vệ đối phương theo kèm, tạo khoảng trống cho Eberechi Eze thoải mái dứt điểm trong vòng cấm (dù tình huống không chuyển hóa thành bàn thắng).

🎯 Kỳ vọng lớn nhưng cần kiên nhẫn

Ngoài ra, tinh thần thi đấu của Gyokeres cũng xứng đáng được ghi nhận, điều đó thể hiện qua thái độ trong tập luyện lẫn thi đấu. Người hâm mộ tại Emirates đã nhiều lần cổ vũ tên anh, thể hiện sự kỳ vọng cầu thủ con cưng có thể ghi bàn để giải tỏa sức ép tâm lí.

Cần nhớ rằng, Gyokeres đang gánh vác khối lượng thi đấu lớn ngay từ đầu mùa trong bối cảnh Gabriel Jesus, Kai Havertz đều nghỉ dài hạn, khiến Arteta không thể xoay tua hàng công như mong muốn.

Câu hỏi đặt ra lúc này là: Người hâm mộ Arsenal nên kỳ vọng gì vào Gyokeres? Nếu mong chờ một chân sút đóng góp 30 bàn mỗi mùa, những gì anh thể hiện cho đến nay có thể gây thất vọng. Nhưng nếu nhìn nhận anh dưới tư cách nhân tố bổ sung chiều sâu và tạo không gian cho đồng đội, Gyokeres đang làm khá tốt.