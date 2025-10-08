Trong đội hình đầu tiên của Arteta, chỉ còn hai người trụ lại: Bukayo Saka và Gabriel Martinelli. Thật trùng hợp, cả hai đều ghi bàn trong chiến thắng của Arsenal trước Olympiacos ở đấu trường Champions League giữa tuần trước – một hình ảnh đẹp, tượng trưng cho hành trình trưởng thành của thế hệ “Pháo thủ mới”. Cuối tuần rồi, Saka tiếp tục ghi bàn trong trận đấu thứ 300 của Arteta, khi đội bóng Bắc London đánh bại West Ham 2-0 ở đấu trường Ngoại hạng Anh.

Trước trận gặp West Ham, Arteta hồi tưởng lại ký ức đầu tiên về Saka: “Tôi nhớ Bukayo khi đó chơi hậu vệ trái, rất xa khung thành, rất xa hành trình mà cậu ấy đang đi bây giờ. Thật tuyệt khi chứng kiến cậu ấy phát triển từng ngày – không chỉ là cầu thủ, mà còn là con người trưởng thành hơn”.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, Arteta thừa nhận: “Có người chỉ ở lại sáu tháng, có người ba năm. Nhưng ai cũng đóng vai trò quan trọng – đôi khi giúp đội tiến lên, đôi khi giúp tôi nhận ra điều cần thay đổi. Tôi không biết mình sẽ ngồi ở chiếc ghế này bao lâu, nhưng tôi trân trọng từng phút và hy vọng còn nhiều năm nữa”.

Ở tuổi 42, Arteta hiện là HLV có thâm niên thứ 7 trong lịch sử Arsenal, và nếu duy trì phong độ này thêm vài mùa, ông có thể vượt qua huyền thoại Herbert Chapman, người có tượng đồng bên dưới chiếc đồng hồ biểu tượng tại Emirates.