Dự đoán tỷ số vòng 8 Ngoại hạng Anh: Liverpool đấu MU tóe lửa, Arsenal hưởng lợi

🔥 Liverpool hạ MU ở "Derby nước Anh", tạo đà hồi sinh?

Đại chiến Liverpool - MU ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025/26 (22h30, 19/10) có lẽ là trận "Derby nước Anh" cân bằng nhất trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. Thời gian qua, MU dần cho thấy dấu hiệu tích cực, thắng 2/3 trận gần nhất, chưa kể tân binh Benjamin Sesko đang "nóng máy" khi ghi bàn 2 trận liên tiếp.

MU có thể gây bất ngờ cho Liverpool trên Anfield?

Theo chiều ngược lại, chuỗi ngày thăng hoa của Liverpool khép lại bằng 3 thất bại trên mọi đấu trường (2 tại Ngoại hạng Anh, 1 tại Champions League). Từ đó, hàng loạt vấn đề tồn tại ở "Lữ đoàn đỏ" bộc lộ, từ hàng thủ lỏng lẻo, dàn tân binh đắt giá như Alexander Isak, Florian Wirtz chưa thể hòa nhập tới phong độ sa sút của Mohamed Salah.

Tất nhiên, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn MU trong trận đại chiến trên sân nhà Anfield. Chiến thắng gần nhất của "Quỷ đỏ" trước đại kình địch tại Ngoại hạng Anh đã từ tháng 8/2022, chưa kể chiến thắng gần nhất tại Anfield trong khuôn khổ giải đấu diễn ra từ tháng 1/2016. Thầy trò HLV Arne Slot rất cần 3 điểm ở "derby nước Anh" để tạo đà cho màn hồi sinh và sẵn sàng trút cơn thịnh nộ lên đối thủ.

📈 Arsenal, Man City "ngư ông đắc lợi"

Liverpool đại chiến MU, Arsenal đương nhiên là đội hưởng lợi nhất nếu đánh bại Fulham ở trận derby London (23h30, 18/10). Nhiệm vụ này nằm trong khả năng của "Pháo thủ" bởi kể từ tháng 11/2012, họ chỉ thua đối thủ 1 lần tại Ngoại hạng Anh. 3 điểm giành được có thể giúp thầy trò HLV Mikel Arteta xây chắc ngôi đầu (đang hơn Liverpool 1 điểm).

Không chỉ Arsenal, đội hạng 5 Man City cũng có cơ hội vượt Liverpool do chỉ kém "Lữ đoàn đỏ" 2 điểm. Nhà cựu vô địch được dự đoán không gặp nhiều khó khăn trước Everton (21h, 18/10). Dù chơi tốt dưới thời HLV David Moyes, Everton sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Jack Grealish do ràng buộc hợp đồng (đang khoác áo Everton dưới dạng cho mượn từ Man City).

3 điểm nằm trong tầm tay Man City, Arsenal?

⚖️ Chelsea - Tottenham chia nửa buồn vui?

Chelsea là đại diện Big 6 "dễ thở" nhất khi chỉ chạm trán Nottingham Forest ở trận đấu sớm (18h30, 18/10). Đội chủ sân City Ground đang chìm sâu trong khủng hoảng, thậm chí chưa thắng trận nào dưới thời HLV Ange Postecoglou (hòa 2, thua 5). Một kết quả tồi tệ nữa trước "The Blues" nhiều khả năng khiến nhà cầm quân người Australia mất ghế.

Theo chiều ngược lại, Tottenham sẽ trải qua 90 phút khó nhọc trước Aston Villa (20h, 19/10). Thầy trò HLV Unai Emery đang hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đáng quên, qua đó sẵn sàng gieo sầu cho Tottenham và khiến vị trí của 3 của "Gà trống" lung lay.