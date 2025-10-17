Dự đoán tỷ số vòng 8 Ngoại hạng Anh: Liverpool đấu MU tóe lửa, Arsenal hưởng lợi

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Union Berlin vs Borussia M'gladbach
Logo Union Berlin - FCU Union Berlin
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Paris Saint-Germain vs Strasbourg
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Nottingham Forest vs Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Mainz 05 vs Bayer Leverkusen
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Sunderland vs Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Manchester City vs Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Crystal Palace vs AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Brighton & Hove Albion vs Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Nice vs Olympique Lyonnais
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Torino vs Napoli
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Bayern Munich vs Borussia Dortmund
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Fulham vs Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Angers SCO vs Monaco
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Roma vs Inter Milan
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Olympique Marseille vs Le Havre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Como vs Juventus
Logo Como - COM Como
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Tottenham Hotspur vs Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
St. Pauli vs Hoffenheim
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Liverpool vs Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Atalanta vs Lazio
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Milan vs Fiorentina
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
West Ham United vs Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Barcelona vs Olympiakos Piraeus
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Villarreal vs Manchester City
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Union Saint-Gilloise vs Inter Milan
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
PSV vs Napoli
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Newcastle United vs Benfica
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Juventus
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Bayern Munich vs Club Brugge
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Eintracht Frankfurt vs Liverpool
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Chelsea vs Ajax
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Atalanta vs Slavia Praha
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Monaco vs Tottenham Hotspur
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brann vs Rangers
Logo Brann - BRA Brann
-
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Olympique Lyonnais vs Basel
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Genk vs Real Betis
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Go Ahead Eagles vs Aston Villa
Logo Go Ahead Eagles - GAE Go Ahead Eagles
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Feyenoord vs Panathinaikos
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Fenerbahçe vs Stuttgart
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Salzburg vs Ferencváros
Logo Salzburg - RBS Salzburg
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Celta de Vigo vs Nice
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Maccabi Tel Aviv vs Midtjylland
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Celtic vs Sturm Graz
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Roma vs Viktoria Plzeň
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
Dự đoán tỷ số vòng 8 Ngoại hạng Anh: Liverpool đấu MU tóe lửa, Arsenal hưởng lợi

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Liverpool Premier League 2025-26
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Kết quả trận đại chiến Liverpool - MU (22h30, 19/10) ở vòng 8 hứa hẹn sẽ tạo nên cục diện hấp dẫn cho Ngoại hạng Anh.

   

🔥 Liverpool hạ MU ở "Derby nước Anh", tạo đà hồi sinh?

Đại chiến Liverpool - MU ở vòng 8 Ngoại hạng Anh 2025/26 (22h30, 19/10) có lẽ là trận "Derby nước Anh" cân bằng nhất trong khoảng 2-3 năm trở lại đây. Thời gian qua, MU dần cho thấy dấu hiệu tích cực, thắng 2/3 trận gần nhất, chưa kể tân binh Benjamin Sesko đang "nóng máy" khi ghi bàn 2 trận liên tiếp.

MU có thể gây bất ngờ cho Liverpool trên Anfield?

MU có thể gây bất ngờ cho Liverpool trên Anfield?

Theo chiều ngược lại, chuỗi ngày thăng hoa của Liverpool khép lại bằng 3 thất bại trên mọi đấu trường (2 tại Ngoại hạng Anh, 1 tại Champions League). Từ đó, hàng loạt vấn đề tồn tại ở "Lữ đoàn đỏ" bộc lộ, từ hàng thủ lỏng lẻo, dàn tân binh đắt giá như Alexander Isak, Florian Wirtz chưa thể hòa nhập tới phong độ sa sút của Mohamed Salah.

Tất nhiên, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn MU trong trận đại chiến trên sân nhà Anfield. Chiến thắng gần nhất của "Quỷ đỏ" trước đại kình địch tại Ngoại hạng Anh đã từ tháng 8/2022, chưa kể chiến thắng gần nhất tại Anfield trong khuôn khổ giải đấu diễn ra từ tháng 1/2016. Thầy trò HLV Arne Slot rất cần 3 điểm ở "derby nước Anh" để tạo đà cho màn hồi sinh và sẵn sàng trút cơn thịnh nộ lên đối thủ.

📈 Arsenal, Man City "ngư ông đắc lợi"

Liverpool đại chiến MU, Arsenal đương nhiên là đội hưởng lợi nhất nếu đánh bại Fulham ở trận derby London (23h30, 18/10). Nhiệm vụ này nằm trong khả năng của "Pháo thủ" bởi kể từ tháng 11/2012, họ chỉ thua đối thủ 1 lần tại Ngoại hạng Anh. 3 điểm giành được có thể giúp thầy trò HLV Mikel Arteta xây chắc ngôi đầu (đang hơn Liverpool  1 điểm).

Không chỉ Arsenal, đội hạng 5 Man City cũng có cơ hội vượt Liverpool do chỉ kém "Lữ đoàn đỏ" 2 điểm. Nhà cựu vô địch được dự đoán không gặp nhiều khó khăn trước Everton (21h, 18/10). Dù chơi tốt dưới thời HLV David Moyes, Everton sẽ không có sự phục vụ của ngôi sao Jack Grealish do ràng buộc hợp đồng (đang khoác áo Everton dưới dạng cho mượn từ Man City).

3 điểm nằm trong tầm tay Man City, Arsenal?

3 điểm nằm trong tầm tay Man City, Arsenal?

⚖️ Chelsea - Tottenham chia nửa buồn vui?

Chelsea là đại diện Big 6 "dễ thở" nhất khi chỉ chạm trán Nottingham Forest ở trận đấu sớm (18h30, 18/10). Đội chủ sân City Ground đang chìm sâu trong khủng hoảng, thậm chí chưa thắng trận nào dưới thời HLV Ange Postecoglou (hòa 2, thua 5). Một kết quả tồi tệ nữa trước "The Blues" nhiều khả năng khiến nhà cầm quân người Australia mất ghế.

Theo chiều ngược lại, Tottenham sẽ trải qua 90 phút khó nhọc trước Aston Villa (20h, 19/10). Thầy trò HLV Unai Emery đang hồi sinh mạnh mẽ sau giai đoạn khởi đầu mùa giải đáng quên, qua đó sẵn sàng gieo sầu cho Tottenham và khiến vị trí của 3 của "Gà trống" lung lay.

Dự đoán tỷ số vòng 8 Ngoại hạng Anh

Ngày 18/10:

- 18h30: Nottingham Forest 1-2 Chelsea

- 21h:

Sunderland 1-0 Wolves

Burnley 1-1 Leeds United

Crystal Palace 2-2 Bournemouth

Brighton 2-2 Newcastle 

Man City 2-0 Everton

- 23h30: Fulham 0-2 Arsenal

Ngày 19/10:

- 20h: Tottenham 1-1 Aston Villa

- 22h30: Liverpool 2-0 MU

Ngày 21/10

- 2h: West Ham 2-1 Brentford

Liverpool - Man U 19.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Liverpool
Man U
17/10/2025 10:53 AM (GMT+7)
