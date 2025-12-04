Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Khó khăn chờ chủ nhà (SEA Games)

Bóng đá SEA Games 33 SEA Games 33

(18h30, 4/12, vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia. Tuy nhiên, những cầu thủ nhập tịch của đội bóng "xứ Vạn đảo" được kỳ vọng sẽ gây ra khó khăn cho chủ nhà.

SEA Games | 18:30, 4/12 |

ĐT nữ Thái Lan
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Khó khăn chờ chủ nhà (SEA Games) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Khó khăn chờ chủ nhà (SEA Games) - 1
ĐT nữ Indonesia
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Khó khăn chờ chủ nhà (SEA Games) - 1
Promrat, Saenkhun, Inthraprasit, Jiratanaphibun, Yongkul, Khueanpet, Pramnak, Waenngoen, Casteen, Olson, Dangda
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Khó khăn chờ chủ nhà (SEA Games) - 1
Arumy, Julia, Yumanda, Firyal, Rumbewas, Victoria, Maeisyaroh, Ayasha Nori, Nurrohmah, Alexandra, Yuliana Awi

Nữ Indonesia hy vọng ở dàn cầu thủ nhập tịch

Đối thủ của Thái Lan trong ngày ra quân là ĐT nữ Indonesia - đội bóng đã không còn lạ lẫm đối với họ. Ở giải lần này, Indonesia vẫn gọi đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ vừa dự giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 hồi tháng 8, trong đó có hàng loạt gương mặt nhập tịch.

Nữ Thái Lan chiếm ưu thế

Ở lần đối đầu gần nhất tại giải VĐ nữ Đông Nam Á, đội chủ nhà đã giành được chiến thắng 7-0 trước Indonesia, qua đó thị uy sức mạnh vượt trội. Tới trận này, lịch sử nhiều khả năng sẽ lặp lại, nhất là khi Thái Lan được thi đấu trên sân nhà.

04/12/2025 12:28 PM (GMT+7)
