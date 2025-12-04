Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Thái Lan - Indonesia: Khó khăn chờ chủ nhà (SEA Games)
(18h30, 4/12, vòng bảng bóng đá nữ SEA Games 33) ĐT nữ Thái Lan được đánh giá cao hơn hẳn Indonesia. Tuy nhiên, những cầu thủ nhập tịch của đội bóng "xứ Vạn đảo" được kỳ vọng sẽ gây ra khó khăn cho chủ nhà.
SEA Games | 18:30, 4/12 |
Điểm
Promrat
Saenkhun
Inthraprasit
Jiratanaphibun
Yongkul
Khueanpet
Pramnak
Waenngoen
Casteen
Olson
Dangda
Điểm
Arumy
Julia
Yumanda
Firyal
Rumbewas
Victoria
Maeisyaroh
Ayasha Nori
Nurrohmah
Alexandra
Yuliana Awi
Nữ Indonesia hy vọng ở dàn cầu thủ nhập tịch
Đối thủ của Thái Lan trong ngày ra quân là ĐT nữ Indonesia - đội bóng đã không còn lạ lẫm đối với họ. Ở giải lần này, Indonesia vẫn gọi đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ vừa dự giải vô địch nữ Đông Nam Á 2025 hồi tháng 8, trong đó có hàng loạt gương mặt nhập tịch.
Nữ Thái Lan chiếm ưu thế
Ở lần đối đầu gần nhất tại giải VĐ nữ Đông Nam Á, đội chủ nhà đã giành được chiến thắng 7-0 trước Indonesia, qua đó thị uy sức mạnh vượt trội. Tới trận này, lịch sử nhiều khả năng sẽ lặp lại, nhất là khi Thái Lan được thi đấu trên sân nhà.
