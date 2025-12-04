Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Quốc Việt bất ngờ khi trọng tài "bẻ còi" giúp U22 Việt Nam thắng Lào, báo tin vui về Xuân Bắc

Sự kiện: SEA Games 33 U22 Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho thấy tinh thần thoải mái trước ngày U22 Việt Nam chạm trán U22 Malaysia (16h, 11/12) ở vòng bảng môn bóng đá nam tại SEA Games 33.

Quốc Việt hé lộ tình huống đấu tranh cho bàn thắng của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam không giành chiến thắng đậm trước U22 Lào ở trận mở màn SEA Games 33, khi đoàn quân HLV Kim Sang Sik chỉ đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Ở buổi tập của U22 Việt Nam vào chiều ngày hôm nay (4/12), Quốc Việt cho biết toàn đội vẫn giữ được tâm trạng tốt sau trận này: 

"Sau trận đấu hôm qua, tinh thần toàn đội khá tốt. Hơi tiếc một chút khi chúng tôi chưa thể ghi được nhiều bàn thắng. Sau trận, thầy Kim Sang Sik có động viên chúng tôi rằng trận đấu đầu tiên lúc nào cũng khó khăn nên việc có 3 điểm là tốt rồi.

Quốc Việt trả lời phỏng vấn giới truyền thông

Quốc Việt trả lời phỏng vấn giới truyền thông

Tôi nghĩ trận đấu hôm qua tất cả anh em đều chơi tốt. Cả đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công. Sang trận thứ hai, toàn đội cố gắng cải thiện khâu tận dụng cơ hội, cố gắng ghi thật nhiều bàn".

Ở trận thắng U22 Lào, U22 Việt Nam có thời điểm không được công nhận bàn thắng, khi trọng tài biên xác định Quốc Việt việt vị khi tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng của Đình Bắc. Nhưng trọng tài chính sau khi hội ý với trọng tài biên lại "bẻ còi" để công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam. 

Quốc Việt tiết lộ về việc U22 Việt Nam đấu tranh cho tình huống kể trên: "Tình huống không có VAR nên chúng tôi chỉ ra phản ứng lại trọng tài. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng trọng tài sẽ thay đổi quyết định".

Tin vui từ Xuân Bắc

Xuân Bắc hiện dính chấn thương nhưng Quốc Việt đánh giá đồng đội không phải ngồi ngoài lâu: "Xuân Bắc bị chấn thương nhẹ, chỉ cần 2-3 ngày có thể hồi phục".

U22 Việt Nam tiếp tục phải thi đấu sớm ở trận tiếp theo, nhưng Quốc Việt không lo ngại: "Thi đấu vào 16h tại Thái Lan cũng không quá nóng. Thầy Kim giao nhiệm vụ cố gắng hết mình, có cơ hội phải thể hiện khả năng. Là tiền đạo chắc chắn nhiệm vụ phải ghi bàn. Hôm qua tôi hơi tiếc vì chưa thể ghi bàn. Hàng tiền vệ và hàng tiền đạo đang phối hợp tốt, chỉ khâu dứt điểm cuối cùng chúng tôi làm chưa thật tốt".

Quốc Việt quyết tâm cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia: "Tôi chưa có cơ hội xem U22 Malaysia đá nhiều trong thời gian gần đây. Nhưng tôi từng nhiều lần đối đầu với các đội bóng Malaysia nên tự tin gặp đối thủ này. Chắc chắn mục tiêu của U22 Việt Nam là 3 điểm ở trận cầu tới".

8

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ
U22 Việt Nam mở màn SEA Games 33: Tranh cãi bàn thắng Đình Bắc & thống kê buồn
U22 Việt Nam mở màn SEA Games 33: Tranh cãi bàn thắng Đình Bắc & thống kê buồn

U22 Việt Nam giành chiến thắng 2-1 khó nhọc nhưng đầy xứng đáng trước U22 Lào trong trận khai màn môn bóng đá nam SEA Games 33. Trận đấu này chứng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa - Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/12/2025 17:09 PM (GMT+7)
Tin liên quan
SEA Games 33 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN