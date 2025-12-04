Quốc Việt bất ngờ khi trọng tài "bẻ còi" giúp U22 Việt Nam thắng Lào, báo tin vui về Xuân Bắc

Quốc Việt hé lộ tình huống đấu tranh cho bàn thắng của U22 Việt Nam

U22 Việt Nam không giành chiến thắng đậm trước U22 Lào ở trận mở màn SEA Games 33, khi đoàn quân HLV Kim Sang Sik chỉ đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Ở buổi tập của U22 Việt Nam vào chiều ngày hôm nay (4/12), Quốc Việt cho biết toàn đội vẫn giữ được tâm trạng tốt sau trận này:

"Sau trận đấu hôm qua, tinh thần toàn đội khá tốt. Hơi tiếc một chút khi chúng tôi chưa thể ghi được nhiều bàn thắng. Sau trận, thầy Kim Sang Sik có động viên chúng tôi rằng trận đấu đầu tiên lúc nào cũng khó khăn nên việc có 3 điểm là tốt rồi.

Quốc Việt trả lời phỏng vấn giới truyền thông

Tôi nghĩ trận đấu hôm qua tất cả anh em đều chơi tốt. Cả đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công. Sang trận thứ hai, toàn đội cố gắng cải thiện khâu tận dụng cơ hội, cố gắng ghi thật nhiều bàn".

Ở trận thắng U22 Lào, U22 Việt Nam có thời điểm không được công nhận bàn thắng, khi trọng tài biên xác định Quốc Việt việt vị khi tham gia vào pha bóng dẫn tới bàn thắng của Đình Bắc. Nhưng trọng tài chính sau khi hội ý với trọng tài biên lại "bẻ còi" để công nhận bàn thắng cho U22 Việt Nam.

Quốc Việt tiết lộ về việc U22 Việt Nam đấu tranh cho tình huống kể trên: "Tình huống không có VAR nên chúng tôi chỉ ra phản ứng lại trọng tài. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng trọng tài sẽ thay đổi quyết định".

Tin vui từ Xuân Bắc

Xuân Bắc hiện dính chấn thương nhưng Quốc Việt đánh giá đồng đội không phải ngồi ngoài lâu: "Xuân Bắc bị chấn thương nhẹ, chỉ cần 2-3 ngày có thể hồi phục".

U22 Việt Nam tiếp tục phải thi đấu sớm ở trận tiếp theo, nhưng Quốc Việt không lo ngại: "Thi đấu vào 16h tại Thái Lan cũng không quá nóng. Thầy Kim giao nhiệm vụ cố gắng hết mình, có cơ hội phải thể hiện khả năng. Là tiền đạo chắc chắn nhiệm vụ phải ghi bàn. Hôm qua tôi hơi tiếc vì chưa thể ghi bàn. Hàng tiền vệ và hàng tiền đạo đang phối hợp tốt, chỉ khâu dứt điểm cuối cùng chúng tôi làm chưa thật tốt".

Quốc Việt quyết tâm cùng U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia: "Tôi chưa có cơ hội xem U22 Malaysia đá nhiều trong thời gian gần đây. Nhưng tôi từng nhiều lần đối đầu với các đội bóng Malaysia nên tự tin gặp đối thủ này. Chắc chắn mục tiêu của U22 Việt Nam là 3 điểm ở trận cầu tới".